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Как правильно заменить лезвие Philips OneBlade?

Вы можете быстро заменить лезвие OneBlade, если оно уже не обеспечивает должных результатов бритья, используя инструкции ниже.

Информация на данной странице относится к моделям: QP1324/20 , QP6504/15 , QP2734/20 . Показать больше  ›

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