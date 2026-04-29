Як прикріпити насадки до Philips OneBlade?

Леза для інтимної зони OneBlade Intimate мають систему захисту шкіри, що дозволяє голити чутливі ділянки із вдосконаленим захистом від порізів. Крім того, для OneBlade Intimate доступний гребінець/захист для тіла, що дозволяє швидко та зручно підстригати волосся на тілі.



Відео нижче демонструє, як прикріпити лезо для інтимної зони OneBlade Intimate та гребінець для тіла.

Сумісність: Леза для інтимної зони OneBlade Intimate сумісні з усіма моделями OneBlade. Гребінець для тіла, показаний у поданому нижче відео, розроблено так, щоб він поміщався над системою захисту шкіри і, отже, був сумісний лише з лезами для інтимної зони OneBlade Intimate.