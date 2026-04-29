Як прикріпити насадки до Philips OneBlade?

Щоб дізнатися, як встановити та зняти гребінці, захисні системи та інші насадки з пристрою Philips OneBlade, див. інформацію нижче.
Варто знати: методи встановлення та знімання гребінців і систем захисту однакові незалежно від того, яку модель OneBlade ви маєте (включаючи варіанти, яких немає на зображенні нижче).
Гребінці для бороди однієї довжини призначено для волосся на обличчі. Довжину волосся (у міліметрах) після підстригання надруковано на гребінці.
На відео нижче показано, як встановлювати і знімати гребінець. Притисніть гребінець до леза до фіксації, щоб він не впав під час використання.
Сумісність: гребінці для бороди однієї довжини сумісні з усіма моделями OneBlade.
Регульовані гребінці для бороди призначено для волосся на обличчі. Довжину волосся (у міліметрах) після підстригання надруковано на регуляторі.
На відео нижче показано, як встановлювати і знімати два типи регульованих гребінців. Під час під’єднання другого типу регульованого гребінця перевірте, чи невеликі гачки на нижній частині гребінця (ближче до кінців зубців гребінця) зачеплені над верхньою стороною леза.
Сумісність: перший гребінець, показаний у відео, сумісний лише з OneBlade Pro (показано справа від зображення в першому розділі цієї статті). Другий зображений гребінець сумісний з усіма моделями OneBlade.
Гребінець для тіла та систему захисту шкіри призначено для волосся на тілі. Довжина волосся після підстригання з гребінцем для тіла становить 5 мм. Система захисту шкіри призначена для забезпечення гладкості шкіри та її захисту від порізів.
На відео нижче показано, як встановлювати та знімати насадки. Притискайте насадки до леза до фіксації, щоб вони не впали під час використання.
Сумісність: гребінець для тіла й система захисту шкіри сумісні з усіма моделями OneBlade.
Леза для інтимної зони OneBlade Intimate мають систему захисту шкіри, що дозволяє голити чутливі ділянки із вдосконаленим захистом від порізів. Крім того, для OneBlade Intimate доступний гребінець/захист для тіла, що дозволяє швидко та зручно підстригати волосся на тілі.
Відео нижче демонструє, як прикріпити лезо для інтимної зони OneBlade Intimate та гребінець для тіла.
Сумісність: Леза для інтимної зони OneBlade Intimate сумісні з усіма моделями OneBlade. Гребінець для тіла, показаний у поданому нижче відео, розроблено так, щоб він поміщався над системою захисту шкіри і, отже, був сумісний лише з лезами для інтимної зони OneBlade Intimate.
Захисний ковпачок розроблено для запобігання пошкодженню леза Philips OneBlade під час зберігання або під час подорожі.
На відео нижче показано, як встановити і зняти захисний ковпачок. Ви почуєте клацання, коли ковпачок буде правильно закрито.
Сумісність: є два різні варіанти захисного ковпачка – один для лез 360, а інший – для класичних лез. Якщо ви використовуєте правильний захисний ковпачок для типу леза, який у вас є, він сумісний незалежно від того, яка у вас модель OneBlade.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:QP2724/31 , QP1424/65 , QP1324/20 . Показати більше ›