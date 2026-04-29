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Як прикріпити насадки до Philips OneBlade?

Щоб дізнатися, як встановити та зняти гребінці, захисні системи та інші насадки з пристрою Philips OneBlade, див. інформацію нижче.

Варто знати: методи встановлення та знімання гребінців і систем захисту однакові незалежно від того, яку модель OneBlade ви маєте (включаючи варіанти, яких немає на зображенні нижче).

Як прикріпити насадки до Philips OneBlade?

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: QP2724/31 , QP1424/65 , QP1324/20 . Показати більше  ›

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