КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Головна сторінка підтримки

Служба підтримки Philips

Як правильно замінити лезо Philips OneBlade?

Коли лезо OneBlade більше не забезпечує чудових результатів гоління, його можна швидко замінити, дотримуючись наведених нижче інструкцій.

Відео надається в нижній частині цієї статті для подальших вказівок.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: QP2724/31 , QP1324/20 , QP6506/15 . Показати більше  ›

Відповіді на часті запитання

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти

Шукаєте щось інше?

Дізнайтеся про всі варіанти підтримки Philips

Служба підтримки Philips