Служба підтримки Philips
Як правильно замінити лезо Philips OneBlade?
Коли лезо OneBlade більше не забезпечує чудових результатів гоління, його можна швидко замінити, дотримуючись наведених нижче інструкцій.
Відео надається в нижній частині цієї статті для подальших вказівок.
- Прикріпіть лезо до ручки, натиснувши на обидва краї леза і вставляючи його в ручку до клацання.
- Щоб вийняти лезо з ручки, натисніть на обидва краї леза і зніміть його з ручки.
- Вимкніть OneBlade і обережно посуньте перемикач розблокування леза догори, тримаючи лезо з обох боків.
- Правильно утилізуйте використане лезо.
- Вийміть змінне лезо з упаковки. Будьте обережні, оскільки краї леза гострі.
- Натисніть на нове лезо з обох сторін і вставте його в ручку до клацання.
- Перша показана модель не має перемикача розблокування леза.
- Друга зображена модель має перемикач розблокування леза.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: QP2724/31 , QP1324/20 , QP6506/15 . Показати більше ›