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Как устанавливать аксессуары на Philips OneBlade?

Чтобы узнать, как устанавливать и снимать различные насадки для OneBlade, см. представленную ниже информацию. Обратите внимание, что не все аксессуары совместимы со всеми моделями OneBlade. Поставляемые с изделием аксессуары см. в инструкции по эксплуатации.

Информация на данной странице относится к моделям: QP1324/20 , QP6506/15 , QP2724/23 . Показать больше  ›

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