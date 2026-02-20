Эпиляция или бритье на влажной или сухой коже?

Убедитесь, что ваша кожа чистая. Натяните ее, подравняйте длинные волоски до 3 мм и бережно приступайте к их удалению. Перемещайте лезвие по или против направления роста волосков, чтобы выбрать наиболее удобный для вас способ.



Отшелушивание кожи за день или немного более долгий период перед использованием прибора позволяет удалить омертвевшую кожу, облегчает процесс бритья, а также снижает вероятность появления вросших волосков. Убедитесь, нужно ли вашей коже немного больше времени между отшелушиванием и эпиляцией или бритьем, чтобы процесс удаления волосков оставался комфортным.



Подберите наиболее удобный уход для вас, как, например, бережные средства по уходу за кожей и температуру воды в случае, если ваш прибор водонепроницаемый.

