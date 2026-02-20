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Информация на данной странице относится к моделям: BRL128/00, BRE770/92, BRE740/90. Показать больше ›
У меня аллергия на никель. Можно ли мне пользоваться прибором?
Можно ли промывать устройства для депиляции Philips под струей воды?
Как выполнять очистку Philips SatinShave?
Эпиляция или бритье на влажной или сухой коже?
Снятие и установка бритвенной головки на Philips Ladyshave
Использование женской бритвы Satin в ванной и душе
Где найти модель и серийный номер на депиляторе Philips?
Можно ли использовать стайлеры и продукты для ухода Philips за границей?
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Каким образом можно заряжать изделия Philips через USB?