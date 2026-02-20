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Эпиляция или бритье на влажной или сухой коже?

Эпиляция помогает добиться гладкой шелковистой кожи без раздражения. Вы можете использовать продукты для эпиляции и бритья разных областей, включая ноги, руки и зону бикини. Эпиляция невозможна на интимных зонах (снаружи и внутри внешних половых губ); мы рекомендуем использовать только триммер/бритву с насадкой для интимных зон.

Если вас интересует, как достичь такого результата путем сухого или влажного бритья, прочитайте наши советы ниже или посмотрите представленное ниже видео.

 

Информация на данной странице относится к моделям: BRL128/00, BRE770/92, BRE740/90. Показать больше  ›

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