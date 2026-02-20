Служба поддержки Philips Как выполнять очистку Philips SatinShave?

Чтобы женская бритва Philips работала должным образом, ее требуется регулярно очищать. Волосы или мусор могут застрять в приборе и повлиять на его работу. Тщательно очищайте прибор после каждого использования и смывайте с него волоски или грязь. Защитите сетку, установив защитную или иную насадку во время хранения.



Использование различных приспособлений для очистки (щеток, полотенец и т.д.) или чистящих средств может привести к преждевременному истиранию индикатора.



Не стряхивайте сетку о твердые поверхности, такие как раковина, во время очистки или сушки. Это может привести к повреждению устройства.



Следуйте инструкциям по очистке, представленным ниже.

После каждого использования резко сдувайте с сетки накопившиеся волоски.

Снимите сетку и режущий блок, затем вытряхните скопившиеся в головке волосы и промойте ее.

Если бритвенная головка требует более тщательной очистки, приготовьте мыльный раствор, затем установите бритвенную головку на ручку устройства и включите его на пару секунд, удерживая головку в воде. Тщательно промойте ее водой.

Дождитесь, пока она высохнет

Для безопасного хранения изделия защитите сетку от внешних повреждений, установив защитную или иную насадку.

Информация на данной странице относится к моделям: BRL128/00, BRL130/00.

Дополнительную информацию об очистке и обслуживании SatinShave см. в видео ниже.