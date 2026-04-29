Как выполнять очистку от накипи отпаривателя для одежды Philips / устройства "Все в одном"?

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В статье ниже вы узнаете, как найти модель вашего отпаривателя для одежды Philips / устройства "Все в одном" и как следовать правильной процедуре очистки от накипи.
Ручной отпариватель:
Чтобы найти модель ручного отпаривателя Philips для должной очистки от накипи, см. инструкцию по эксплуатации или найдите номер модели под резервуаром для воды, на задней части ручки или под головкой отпаривателя (см. рис. A и B). Пример номера модели: STH7030/10, GC801/10.
Вертикальный отпариватель:
Чтобы найти модель вертикального отпаривателя Philips для должной очистки от накипи, см. инструкцию по эксплуатации или найдите номер модели под резервуаром для воды, на задней части ручки или под головкой отпаривателя (см. рис. C). Пример номера модели: STE3170/80, GC482/27.
С течением времени в приборе может скапливаться накипь. Чем выше жесткость воды в вашем регионе, тем быстрее будет скапливаться твердый известковый налет. Очистка отпаривателя для одежды Philips от накипи каждые 1–2 месяца поможет предотвратить образование коричневых пятен, мутной воды и протечек. Регулярная очистка поможет поддерживать высокую мощность подачи пара на протяжении всего срока службы прибора.
Информация ниже относится к следующим моделям: StyleTouch Pure (GC440, GC442) серии 8000 (GC800, GC801, GC810).
Примечание. Отпариватель для одежды следует очищать от накипи примерно раз в месяц. Очистка от накипи должна проводиться чаще, если вода в вашем регионе очень жесткая.
Информация ниже относится к следующим моделям: Серия 7000 (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Примечание. При регулярном использовании отпариватель для одежды следует очищать от накипи примерно раз в месяц. Очистка от накипи должна проводиться чаще, если вода в вашем регионе очень жесткая.
Информация ниже относится к следующим моделям: "Все в одном" серии 8600 (AIS8540) | "Все в одном" серии 8000 (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2-в-1 (GC617, GC618).
Благодаря запатентованной конструкции мотора Philips вам не нужно выполнять очистку прибора от накипи. Накипь будет автоматически отслаиваться и храниться в основании прибора. Мы специально спроектировали этот отсек для накипи, чтобы вам не пришлось совершать дополнительных действий.
Вы сможете свободно пользоваться отпаривателем, используя как водопроводную, так и дистиллированную/деминерализованную воду (либо 50 % деминерализованной воды + водопроводная вода), если вы живете в регионе с повышенной жесткостью воды.
Информация ниже относится к следующим моделям: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
Информация ниже относится к следующим моделям: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x и GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), серия 3000 (STE31xx).
Информация ниже относится к следующим моделям: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Примечание. При регулярном использовании отпариватель для одежды следует очищать от накипи каждые 2 недели.
Информация на данной странице относится к моделям: AIS6020/70 , AIS8540/80 , STE3150/20 . Показать больше ›
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