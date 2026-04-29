Как выполнять очистку от накипи отпаривателя для одежды Philips / устройства "Все в одном"?

Информация ниже относится к следующим моделям: StyleTouch Pure (GC440, GC442) серии 8000 (GC800, GC801, GC810).



Примечание. Отпариватель для одежды следует очищать от накипи примерно раз в месяц. Очистка от накипи должна проводиться чаще, если вода в вашем регионе очень жесткая.

Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть (не менее 1 часа). Снимите крышку с надписью "De-Calc". Держа прибор над раковиной, снимите резиновый фиксатор и слегка потрясите прибор, чтобы накипь вышла вместе с водой. Установите крышку и фиксатор на место. Выполняйте эту процедуру раз в месяц или чаще, если это необходимо.

Важная информация! Не добавляйте парфюм, уксус, средства для удаления накипи или другие вещества в отпариватель для одежды.