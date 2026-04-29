Служба поддержки Philips Как очищать паровой утюг Philips от накипи?

Чтобы найти модель парового утюга Philips и соответствующую процедуру очистки от накипи (не относится к парогенераторам), см. инструкцию по эксплуатации или найдите номер модели (например, DST8050/26 или GC4909/60) под подошвой прибора, как указано на изображении ниже.

Зачем нужна очистка от накипи? С течением времени в приборе может скапливаться накипь. Чем выше жесткость воды в вашем регионе, тем быстрее будет скапливаться твердый известковый налет. Очистка парового утюга Philips от накипи каждые 1–2 месяца поможет предотвратить образование коричневых пятен, мутной воды и протечек. Регулярная очистка поможет поддерживать высокую мощность подачи пара на протяжении всего срока службы прибора. Функция самоочистки Информация ниже относится ко всем паровым утюгам Philips. Заполните резервуар для воды и включите прибор. (Если на утюге можно настраивать параметры, выберите MAX TEMP (МАКС. ТЕМП.) и NO STEAM (БЕЗ ПАРА).) Когда индикатор погаснет, отключите утюг от сети и поднесите к раковине так, чтобы подошва утюга находилась в горизонтальном положении. Включите CALC CLEAN соответствующей кнопкой или переключателем. (Зависит от модели. Нажмите и удерживайте, если необходимо.) Аккуратно встряхните утюг, пока резервуар не опустеет. Из отверстий подачи пара будет выходить вода, пар и накипь. Нагрейте утюг и проведите подошвой по ткани, чтобы очистить ее. Повторите, если необходимо. Выполняйте эту процедуру раз в месяц или чаще, если это необходимо. Функция Quick Calc Release (основание утюга) Информация ниже относится к следующим моделям: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885). Отключите утюг от сети и дайте ему остыть. Поставьте утюг горизонтально и нажмите на фиксатор системы быстрой очистки от накипи Quick Calc Release на задней панели. Извлеките контейнер для накипи. Опустошите его, промойте и дайте высохнуть. Сотрите накипь или осадок с области вокруг отверстия в утюге. Установите контейнер и зафиксируйте его. Выполняйте эту процедуру раз в месяц или чаще, если это необходимо. Функция Quick Calc Release (под подошвой утюга) Информация ниже относится к следующим моделям: Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Advanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | 8000 Series (DST80xx) | 7500 Series (DST75xx) | 7000 Series (DST70xx). Отключите утюг от сети и дайте ему остыть. Удерживайте прибор над раковиной в вертикальном положении. Переведите переключатель Quick Calc Release в другое положение и извлеките контейнер Промойте контейнер Quick Calc Release водой Аккуратно встряхните прибор, чтобы удалить из него частицы накипи Установите коллектор системы быстрой очистки от накипи Quick Calc Release обратно в прибор и нажмите на рычаг до щелчка для фиксации коллектора. Выполняйте эту процедуру раз в месяц или чаще, если это необходимо. Встроенный контейнер для сбора накипи Информация ниже относится к следующим моделям: Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889). Заполните резервуар для воды и включите прибор. (Если на утюге можно настраивать параметры, выберите MAX TEMP (МАКС. ТЕМП.) и NO STEAM (БЕЗ ПАРА).) Когда индикатор погаснет, отключите утюг от сети и поднесите к раковине так, чтобы подошва утюга находилась в горизонтальном положении. Включите CALC CLEAN соответствующей кнопкой или переключателем. (Зависит от модели. Нажмите и удерживайте, если необходимо.) Аккуратно встряхните утюг, пока резервуар не опустеет. Из отверстий подачи пара будет выходить вода, пар и накипь. Нагрейте утюг и проведите подошвой по ткани, чтобы очистить ее. Повторите, если необходимо. Выполняйте эту процедуру раз в месяц или чаще, если это необходимо.



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