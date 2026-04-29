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Как очищать паровой утюг Philips от накипи?

Чтобы найти модель парового утюга Philips и соответствующую процедуру очистки от накипи (не относится к парогенераторам), см. инструкцию по эксплуатации или найдите номер модели (например, DST8050/26 или GC4909/60) под подошвой прибора, как указано на изображении ниже.

номер модели

Информация на данной странице относится к моделям: DST2010/40 , DST7030/20 , DST7510/80 . Показать больше  ›

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