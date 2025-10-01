Водо- и пыленепроницаемость

Светильники Philips Xperion 3000 для мастерских достаточно прочные для использования как в помещении, так и на улице. В мастерской хватает ударов и царапин. Инструменты падают, жидкости проливаются и переливаются, поэтому наши инструменты должны быть прочными и долговечными.