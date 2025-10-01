Ключевые слова для поиска
Компактный и универсальный светодиодный фонарь Philips Xperion 3000 с возможностью подзарядки обеспечивает яркий белый свет, необходимый для повседневного использования.
После полной зарядки Philips Xperion 3000 обеспечивает яркий белый свет дальнего света до 6,5 часов* в режиме Boost. При редком использовании фонарь может работать несколько дней без подзарядки.
Светильники Philips Xperion 3000 для мастерских достаточно прочные для использования как в помещении, так и на улице. В мастерской хватает ударов и царапин. Инструменты падают, жидкости проливаются и переливаются, поэтому наши инструменты должны быть прочными и долговечными.
Светодиодная лампа Philips Xperion 3000 для диагностики двигателя обеспечивает широкий угол светового луча (110°), что превосходно подходит для освещения всей рабочей поверхности. Благодаря широкому световому лучу вы сможете рассмотреть все до мельчайших деталей.
Умная рукоятка этой лампы для диагностики двигателя может применяться как подставка, крюк для подвешивания или магнитное крепление к металлическим поверхностям. Такая универсальность позволит вам без труда располагать источник света под нужным углом, направляя луч в нужную точку или область.
Отслеживайте текущий заряд аккумулятора. На светодиодной лампе Philips для диагностики двигателя доступен индикатор заряда аккумулятора, который позволяет оценить время работы лампы до полной разрядки. Отсутствие энергии больше не застанет вас врасплох! На индикаторе также отображается время, необходимое для полной зарядки.
