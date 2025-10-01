Ключевые слова для поиска

    xperion-3000-led-work-lights

    Xperion 3000

    Качественное освещение для любых задач

    Philips Xperion 3000

    Широкий ассортимент из 11 универсальных перезаряжаемых светодиодных светильников для мастерских. Серия Philips Xperion 3000 LED помогает профессионалам видеть практически в любом месте, обеспечивая при этом долговечность, гибкость и длительный срок службы аккумулятора, что обеспечивает комфортную работу.

    Комфортное освещение

    Яркий, приятный для глаз свет до 1200 люмен

    Компактный и универсальный светодиодный фонарь Philips Xperion 3000 с возможностью подзарядки обеспечивает яркий белый свет, необходимый для повседневного использования.

    Удобное управление

    Долговечный аккумулятор

    После полной зарядки Philips Xperion 3000 обеспечивает яркий белый свет дальнего света до 6,5 часов* в режиме Boost. При редком использовании фонарь может работать несколько дней без подзарядки.

    Прочный и надежный

    Водо- и пыленепроницаемость

    Светильники Philips Xperion 3000 для мастерских достаточно прочные для использования как в помещении, так и на улице. В мастерской хватает ударов и царапин. Инструменты падают, жидкости проливаются и переливаются, поэтому наши инструменты должны быть прочными и долговечными.

    Рассмотрите все детали благодаря широкому углу светового луча — 110°

    Светодиодная лампа Philips Xperion 3000 для диагностики двигателя обеспечивает широкий угол светового луча (110°), что превосходно подходит для освещения всей рабочей поверхности. Благодаря широкому световому лучу вы сможете рассмотреть все до мельчайших деталей.

    Умная рукоятка для регулировки положения

    Умная рукоятка этой лампы для диагностики двигателя может применяться как подставка, крюк для подвешивания или магнитное крепление к металлическим поверхностям. Такая универсальность позволит вам без труда располагать источник света под нужным углом, направляя луч в нужную точку или область.

    Индикатор заряда аккумулятора

    Отслеживайте текущий заряд аккумулятора. На светодиодной лампе Philips для диагностики двигателя доступен индикатор заряда аккумулятора, который позволяет оценить время работы лампы до полной разрядки. Отсутствие энергии больше не застанет вас врасплох! На индикаторе также отображается время, необходимое для полной зарядки.

    Выберите Светодиодные инспекционные фонари Philips Xperion 3000

