Телескопическое выдвижное крепление

Светодиодная лампа для диагностики двигателя Philips Xperion 6100 оснащена двумя встроенными телескопическими крюками, которые выдвигаются в стороны и поворачиваются на 360°. Они имеют большой диаметр и покрыты мягкой резиной для удобного крепления к капоту автомобиля без появления царапин. Крепление удлиняется с 1,10 до 2,10 метра, что позволяет использовать светодиодную лампу для диагностики двигателя Philips Xperion 6100 в различных местах — на капоте, крыше или багажнике любого автомобиля, микроавтобуса или грузовика. Это универсальное решение обязательно вам пригодится.