    xperion-6000-led-work-lights

    Xperion 6100

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Рекомендованная розничная цена

    Этот продукт снят с производства
    Посмотреть все модели

    Philips Xperion 6000

    Если вы ремонтируете или обслуживаете автомобили, вы знаете, что у вас нет шанса на ошибку. Светодиодные инспекционные фонари серии Xperion 6000 позволяют осматривать даже самые труднодоступные места, а также обладают долговечностью, прочностью, универсальностью и длительным временем работы от аккумулятора.

    Стандартная фотография продукта Альтернативная фотография продукта Альтернативная фотография продукта

    Мощный светодиодный свет

    Целиком освещайте большие рабочие

    Philips Xperion 6000 обеспечивают идеальное освещение без искажения цвета за счет яркого (до 1000 лм) и широкого луча света, а также имеют режим точечного луча с яркостью до 250 лм, позволяющего увидеть даже мельчайшие детали.

    Работать весь день

    Длительное время работы до 22 часов* в режиме Eco

    Одной зарядки аккумулятора хватает на весь рабочий день. Мощный литиевый аккумулятор и зарядка через USB-C или устройство Multi Dock Station — фонари Philips Xperion 6000 обеспечивают максимально эффективное использование яркого светодиодного освещения.

    Долговечность

    Надежная, водо- и пыленепроницаемая

    Фонари Philips Xperion 6000 специально разработаны для работы в сложных условиях и имеют высокие показатели ударопрочности и защиты от влаги, а их поверхность защищена от воздействия химикатов и растворителей — эти устройства обеспечат долговечную работу.

    Инструкции по эксплуатации Брошюра продукта

    Надежный 5-метровый кабель

    Светодиодная лампа для диагностики двигателя Philips Xperion 6100 станет идеальным выбором для длительного использования — она оснащена надежным 5-метровым кабелем (110–240 В) и предлагает непрерывное освещение до 2400 люмен для эффективной работы. Лампа и кабель спроектированы с учетом возможных неблагоприятных рабочих условий, а также защищены от воздействия химикатов, таких как углеводороды.

    Телескопическое выдвижное крепление

    Светодиодная лампа для диагностики двигателя Philips Xperion 6100 оснащена двумя встроенными телескопическими крюками, которые выдвигаются в стороны и поворачиваются на 360°. Они имеют большой диаметр и покрыты мягкой резиной для удобного крепления к капоту автомобиля без появления царапин. Крепление удлиняется с 1,10 до 2,10 метра, что позволяет использовать светодиодную лампу для диагностики двигателя Philips Xperion 6100 в различных местах — на капоте, крыше или багажнике любого автомобиля, микроавтобуса или грузовика. Это универсальное решение обязательно вам пригодится.

    Складная, удобно хранить

    Светодиодная лампа для диагностики двигателя Philips Xperion 6100 складывается пополам для удобного хранения.

    Регистрация для расширенной гарантии

    Более того, для вашего спокойствия Philips Xperion 6000 поставляется с 3-летней гарантией, включая 2-летнюю стандартную гарантию и расширенную гарантию еще на 1 года. Пользуйтесь всеми преимуществами превосходного освещения и стабильно высокой производительности.

    Регистрация для расширенной гарантии

    Выберите Светодиодные инспекционные фонари Philips Xperion 6000

    Xperion 6100
    Xperion 6100
    **  Можно получить на веб-странице расширенной гарантии Philips

