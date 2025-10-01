Ключевые слова для поиска
Philips Xperion 6000 обеспечивают идеальное освещение без искажения цвета за счет яркого (до 1000 лм) и широкого луча света, а также имеют режим точечного луча с яркостью до 250 лм, позволяющего увидеть даже мельчайшие детали.
Одной зарядки аккумулятора хватает на весь рабочий день. Мощный литиевый аккумулятор и зарядка через USB-C или устройство Multi Dock Station — фонари Philips Xperion 6000 обеспечивают максимально эффективное использование яркого светодиодного освещения.
Фонари Philips Xperion 6000 специально разработаны для работы в сложных условиях и имеют высокие показатели ударопрочности и защиты от влаги, а их поверхность защищена от воздействия химикатов и растворителей — эти устройства обеспечат долговечную работу.
Светодиодная лампа для диагностики двигателя Philips Xperion 6100 станет идеальным выбором для длительного использования — она оснащена надежным 5-метровым кабелем (110–240 В) и предлагает непрерывное освещение до 2400 люмен для эффективной работы. Лампа и кабель спроектированы с учетом возможных неблагоприятных рабочих условий, а также защищены от воздействия химикатов, таких как углеводороды.
Светодиодная лампа для диагностики двигателя Philips Xperion 6100 оснащена двумя встроенными телескопическими крюками, которые выдвигаются в стороны и поворачиваются на 360°. Они имеют большой диаметр и покрыты мягкой резиной для удобного крепления к капоту автомобиля без появления царапин. Крепление удлиняется с 1,10 до 2,10 метра, что позволяет использовать светодиодную лампу для диагностики двигателя Philips Xperion 6100 в различных местах — на капоте, крыше или багажнике любого автомобиля, микроавтобуса или грузовика. Это универсальное решение обязательно вам пригодится.
Светодиодная лампа для диагностики двигателя Philips Xperion 6100 складывается пополам для удобного хранения.
