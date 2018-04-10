Ручные отпариватели для одежды

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Понадобится во время путешествий
Во время отпуска или командировки
Устраняет запахи
Избавьтесь от неприятных запахов табака и пищи
Освежает толстые ткани
Освежает плащи и пиджаки. Вам больше не нужно нести их в химчистку.
Do falbanek, koronek i plisów
Idealny do ubrań trudnych do wyprasowania tradycyjnym żelazkiem
Для глажки рюшей, кружева и плиссированной одежды
Идеально подходит для одежды, которую сложно выгладить обычным утюгом
Убивает бактерии
Горячий пар убивает до 99% бактерий*
Полезный прибор для дома
Освежает мягкую мебель, диваны, кресла, подушки
Отпаривателем Philips можно обрабатывать одежду на вешалке, на дверях или даже на шкафу. Если одежду некуда повесить, ее можно также разложить на кровати или на диване.
Еще лучшие результаты благодаря нагревающейся подошве SmartFlow. Она нагревается до оптимальной температуры, которая гарантирует эффективное отпаривание и отсутствие мокрых пятен на одежде.
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Подача пара
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Мощность
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Вертикальное и горизонтальное отпаривание
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Нагреваемая подошва
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Система удаления накипи
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Время нагрева
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Съемный резервуар для воды
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Объем резервуара для воды
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Длина шнура
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Насадка со щеткой
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Рукавица для дополнительной защиты
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Сумка для хранения
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