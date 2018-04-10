Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Ручные отпариватели для одежды

    Отпариватель для одежды

    Быстрый способ разглаживания складок 

    Placeholder
    Портативный и быстрый
    Эффективный и удобный
      Parownica do ubrań Steam&Go GC362/80

      Отпариватель для одежды  Philips Steam&Go  

      Быстро разглаживает складки и освежает ткань. Идеальное дополнение к обычному утюгу!

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      Parownica do ubrań - bez rozkładania deski

      Без раскладывания доски

      быстро и удобно в любом месте

       

      Parownica do ubrań - idealna do szybkich poprawek

      Позволит быстро привести в порядок одежду

      идеально, когда не хватает времени перед выходом из дома

      Parownica do ubrań - odświeża, usuwa zapachy i zabija bakterie

      Освежает и устраняет запахи

      прекрасно подходит для обработки одежды, которую вы не хотите стирать после того, как надели один раз

      Parownica do ubrań - przydatna w podróży

      Понадобится во время путешествий

      незаменим в отпуске и в командировке 

      Цена магазина Philips

      Откройте для себя разные способы применения компактного отпаривателя Philips

      Przydatna w podróży

      Понадобится во время путешествий

      Во время отпуска или командировки

      Usuwa zapachy

      Устраняет запахи

      Избавьтесь от неприятных запахов табака и пищи

      Odświeża grubsze tkaniny

      Освежает толстые ткани

      Освежает плащи и пиджаки. Вам больше не нужно нести их в химчистку.

      Do falbanek, koronek i plisów

      Do falbanek, koronek i plisów

      Idealny do ubrań trudnych do wyprasowania tradycyjnym żelazkiem

      Do falbanek, koronek i plisów

      Для глажки рюшей, кружева и плиссированной одежды

      Идеально подходит для одежды, которую сложно выгладить обычным утюгом

      Zabija bakterie

      Убивает бактерии

      Горячий пар убивает до 99% бактерий*

      Pomocna w domu

      Полезный прибор для дома

      Освежает мягкую мебель, диваны, кресла, подушки

      * Протестировано независимой организацией на предмет наличия бактерий таких типов, как кишечная палочка 8099, золотистый стафилококк ATCC 6538, кандида белеющая ATCC 10231, через 1 минуту отпаривания.

      Чем отличается компактный отпариватель от утюга?

      Передвиньте, чтобы увидеть результат:

      Zobacz opinie użytkowników o steamerze Philips

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      "Miłość od pierwszej pary 😍💨
      #zparąwręku #steamerphilips #parownicaphilips #luźnypiątek"
      "Chyba nie jest potrzebny komentarz. Koszula z delikatnej tkaniny wyprasowana tylko parownicą Philips. #SteamerPhilips #parownicaphilips #zparąwręku#efektprzedipo"
      "Szast prast i można wychodzić 😍 Nie trwało to nawet minuty⏳ #aleupał #summer #june #philiphs #pss #zparąwręku #parownicaphilips #steamerphilips #test #monday"

      Отпариватель идеально подходит для:  

      Блузок из деликатных тканей

      Свитеров

      Хлопчатобумажных футболок

      Пиджаков
      •  

      Юбок и платьев сложного кроя

      Плащей и пальто
      •  

      Działanie w pionie i poziomie

      Вертикальное и горизонтальное отпаривание
      *Measurement is done using a sequence of 10 seconds steaming, 15 seconds resting in the course of 150 seconds.

       

      Отпаривателем Philips можно обрабатывать одежду на вешалке, на дверях или даже на шкафу. Если одежду некуда повесить, ее можно также разложить на кровати или на диване.

      *Measurement is done using a sequence of 10 seconds steaming, 15 seconds resting in the course of 150 seconds.
      Bezpieczeństwo i brak mokrych plam

      Безопасность и отсутствие мокрых пятен

       

      Еще лучшие результаты благодаря нагревающейся подошве  SmartFlow.  Она  нагревается до оптимальной температуры, которая гарантирует эффективное отпаривание и отсутствие мокрых пятен на одежде.

      Odłączany zbiornik wody

      Съемный резервуар для воды 


      Легкое наполнение прямо из-под крана. Компактный резервуар объемом 70 мл позволит выгладить 1-2 единицы одежды – то, что нужно для выхода из дома!

      Посмотрите, как работает отпариватель для одежды Philips Steam&Go

      Pani Gadżet testuje ręczny steamer do ubrań Philips
      Подивіться як відпрасувати брюки за допомогою Philips Steam&Go Plus

      Сравните компактные отпариватели Philips

      Steam&Go

      Steam&Go Plus

      Steam&Go

      Цена магазина Philips
      Ручной отпариватель для одежды
      Сравнить
      Steam&Go

      Steam&Go

      Steam&Go

      Цена магазина Philips
      Ручной отпариватель для одежды
      Сравнить
      Steam&Go

      Steam&Go

      Steam&Go

      Цена магазина Philips
      Ручной отпариватель для одежды
      Сравнить

      Подача пара
      • 24 г/мин
      • 22 г/мин
      • 20 г/мин

      Мощность
      • 1300 Вт
      • 1200 Вт
      • 1000 Вт

      Вертикальное и горизонтальное отпаривание
      • Только вертикальное

      Нагреваемая подошва
      • X

      Система удаления накипи
      • X
      • X
      • X

      Время нагрева
      • <1 мин
      • <1 мин
      • <1 мин

      Съемный резервуар для воды

      Объем резервуара для воды
      • 70 мл
      • 70 мл
      • 70 мл

      Длина шнура
      • 2,5 м
      • 3 м
      • 2,5 м

      Насадка со щеткой

      Рукавица для дополнительной защиты

      Сумка для хранения
      • X
      • X
      Dobierz deskę do prasowania
      Смотреть все отпариватели для одежды

      Помните, что только правильное использование отпаривателя обеспечит наилучший результат глажки

      Naciągaj materiał u dołu tkaniny
      Przykładaj płytę parową bezpośrednio do ubrania
      Krok 1

      Одной рукой слегка натягивайте ткань снизу

      Przykładaj płytę parową bezpośrednio do ubrania
      Krok 2

      Прикладывайте паровую пластину непосредственно к одежде. Не бойтесь – вы не повредите ткань!

       

      Компактный отпариватель Philips Steam&Go Plus

      Parownica Philips Steam&Go GC362/80

      Выброс пара до 24 г/мин

      Вертикальное и горизонтальное отпаривание

      Нагревающаяся подошва SmartFlow

      Съемный резервуар для воды

      Щетка,  рукавица для дополнительной защиты и футляр в комплекте

      Цена магазина Philips
      Регистрация

      Подпишитесь на нашу новостную рассылку

      Зарегистрируйтесь и получите доступ к закрытой распродаже

      Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

      Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.