Ручные отпариватели для одежды

Отпаривателем Philips можно обрабатывать одежду на вешалке, на дверях или даже на шкафу. Если одежду некуда повесить, ее можно также разложить на кровати или на диване.

*Measurement is done using a sequence of 10 seconds steaming, 15 seconds resting in the course of 150 seconds.