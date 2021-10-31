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Наші соски Classic+ і Natural мають різну кількість отворів, що забезпечує оптимальний потік молока, коли дитина підростає
Наші соски Classic+ і Natural мають різну кількість отворів, що забезпечує оптимальний потік молока, коли дитина підростає
Завдяки пляшечкам Philips AVENT серії Essential годування Вашого малюка стане значно простішим. М'яка соска з ребрами жорсткості для легкого захоплення.
Завдяки пляшечкам Philips AVENT серії Essential годування Вашого малюка стане значно простішим. М'яка соска з ребрами жорсткості для легкого захоплення.
Завдяки пляшечкам Philips AVENT серії Standard годування Вашого малюка стане значно простішим. М'яка соска з ребрами жорсткості для легкого захоплення.
Завдяки пляшечкам Philips AVENT серії Standard годування Вашого малюка стане значно простішим. М'яка соска з ребрами жорсткості для легкого захоплення.
*Діти у віці 2 тижнів, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки. Діти у віці 2 тижнів, яких годували з пляшечки Philips Avent, були спокійнішими, ніж ті, яких годували з іншої пляшечки відомої марки.
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