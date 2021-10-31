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    Годування з пляшечки

    Дитячі пляшечки, соски та їх зберігання

    Bottles natural

    Пляшечки Natural

     

    Легко поєднувати з грудним годуванням завдяки сосці природної форми зі зручними пелюстками

    Від: ₴ 280,00

     

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    Широка соска у формі грудей для легкого поєднання годування грудьми і годування з пляшечки

    Клапан проти коліків

    Створений для запобігання протіканню під час годування

    Широка шийка для легкого наповнення та чищення

    Не містить бісфенолу А

    Соски Natural

    Різні рівні інтенсивності потоку рідини відповідно до розвитку дитини.

     

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    Nipple natural
    Bottles classic

    Пляшечки Classic+

     

    Клінічно підтверджено зменшення коліків*

    Перевірено мільйонами мам від 1984 року

    Від: ₴ 225,00

     

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    Легке захоплення соски завдяки унікальному клапану, який вигинається відповідно до природного ритму годування дитини

    Клапан проти коліків

    Створений для запобігання протіканню під час годування

    Широка шийка для легкого наповнення та чищення

    Не містить бісфенолу А

    Соски Classic+
    Різні рівні інтенсивності потоку рідини відповідно до розвитку дитини.

     

    Дивитися соски

    Nipple classic

    Які соски найкраще підійдуть моїй дитині?

    Ваша дитина отримує потрібну інтенсивність потоку молока?

     

    Наші соски Classic+ і Natural мають різну кількість отворів, що забезпечує оптимальний потік молока, коли дитина підростає

    Соска Natural

    Соска Classic+

    Natural nipple
    Classic nipple

    Соска Natural
    для пляшечок Natural

    Соска Classic+
    для пляшечок Classic+

    First flow

    Перше годування
    Ідеально підходить для новонароджених

    Checkmark green
    Checkmark green
    First flow

    Годування новонароджених
    Ідеально підходить для новонароджених і грудних дітей від 0 міс.

    Checkmark green
    Checkmark green
    First flow

    Повільне годування
    Ідеально підходить для новонароджених і грудних дітей від 1 міс.

    Checkmark green
    Checkmark green
    First flow

    Пришвидшене годування
    Для дітей від 3 місяців

    Checkmark green
    Checkmark green
    First flow

    Швидке годування
    Швидше годування дітей від 6 місяців

    Checkmark green
    Checkmark green
    First flow

    Комбіноване годування
    Для дітей від 3 місяців, може також пропускати густіші рідини

    Checkmark green
    Checkmark green
    First flow

    Годування густої їжі
    Ідеально для густішої їжі

    Checkmark green
    Checkmark green

    Пляшечки серії Essential

     Найдоступніша серія

     

    Завдяки пляшечкам Philips AVENT серії Essential годування Вашого малюка стане значно простішим. М'яка соска з ребрами жорсткості для легкого захоплення.

    Дивитись пляшечки серії Essential

    Пляшечки серії Standard

     Найдоступніша серія

     

    Завдяки пляшечкам Philips AVENT серії Standard годування Вашого малюка стане значно простішим. М'яка соска з ребрами жорсткості для легкого захоплення.

    Дивитись пляшечки серії Standard

    Советы по кормлению из бутылочки

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    *Діти у віці 2 тижнів, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки. Діти у віці 2 тижнів, яких годували з пляшечки Philips Avent, були спокійнішими, ніж ті, яких годували з іншої пляшечки відомої марки.

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

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