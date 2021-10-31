*Діти у віці 2 тижнів, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки. Діти у віці 2 тижнів, яких годували з пляшечки Philips Avent, були спокійнішими, ніж ті, яких годували з іншої пляшечки відомої марки.