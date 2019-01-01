Бритвы ДЛЯ ЛИЦА (155)
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SP9860/13
- Лезвия NanoTech Dual Precision
- Высокоточная подвесная система
- Мощный электродвигатель
- Покрытие SkinGlide
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S7970/26
- Кольца SkinGlide
- Лезвия GentlePrecision
- Датчик BeardAdapt
- Индивидуальный план
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S7940/16
- Кольца SkinGlide
- Лезвия GentlePrecision
- Датчик BeardAdapt
- Индивидуальный план
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S7930/16
- Кольца SkinGlide
- Лезвия GentlePrecision
- Датчик BeardAdapt
- Индивидуальный план
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S6630/11
- Лезвия MultiPrecision
- Гладкое скольжение
- Головки MultiFlex
- Защитный режим
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S6620/11
- Лезвия MultiPrecision
- Гладкое скольжение
- Головки MultiFlex
- Защитный режим
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PT920/21
- Система TripleTrack
- Вращающиеся головки
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RQ1275/16
- UltraTrack и GyroFlex 3D
- 1ч. зарядки — 60 мин. автономной работы
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