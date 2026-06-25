КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Shaver 1000 Series Электробритва

Поддержка

Shaver 1000 SeriesЭлектробритва

S1142/00

Shaver 1000 Series Электробритва

В магазин

Используйте все преимущества продукта

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

Заявление о соответствии ЕС

  • PDF файл, 1.3 MB
  • 17 December 2024

Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)

  • PDF файл, 45.4 kB
  • 10 May 2025

Ответы на часто задаваемые вопросы

Запасные части и аксессуары

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь