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Prestige Ultra Электробритва серии i9000

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Prestige UltraЭлектробритва серии i9000

XP9404/46

Prestige Ultra Электробритва серии i9000

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Используйте все преимущества продукта

  • Начало работы с бритвой Philips i9000 | Инструкция по настройке и началу работы
    Начало работы с бритвой Philips i9000 | Инструкция по настройке и началу работы
  • Как пользоваться бритвой Philips i9000 | Пошаговая инструкция
    Как пользоваться бритвой Philips i9000 | Пошаговая инструкция
  • Как заменять бритвенные головки на бритве Philips i9000
    Как заменять бритвенные головки на бритве Philips i9000
  • Как очищать бритву Philips i9000 | Инструкция по очистке и обслуживанию
    Как очищать бритву Philips i9000 | Инструкция по очистке и обслуживанию

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Инструкции и документация

Руководство пользователя - English (US)

  • PDF файл, 8.7 MB
  • 20 May 2026

Список компонентов - English (US)

  • PDF файл, 145.5 kB
  • 31 July 2026

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