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    Свежее дыхание
    надолго

    Три секрета свежего дыхания

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    Значок: съемная чистящая насадка TongueCare+
    Съемная чистящая насадка TongueCare+

    Съемная чистящая насадка TongueCare+

     

    Зубная щетка Sonicare превращается в звуковой скребок для языка одним движением: просто замените свою чистящую насадку на скребок для языка TongueCare+. Готово!

    Значок: удаление бактерий, вызывающих неприятный запах изо рта
    Удаление бактерий, вызывающих неприятный запах изо рта

    Удаление бактерий, вызывающих неприятный запах изо рта

     

    Антибактериальный спрей устраняет бактерии в области корня языка, которые и являются основной причиной неприятного запаха изо рта (до 85 %). Мятные конфеты не помогут эффективно справиться с проблемой.

    Значок: бережное удаление налета с поверхности языка
    Бережное удаление налета с поверхности языка

    Бережное удаление налета с поверхности языка

     

    После того, как вы воспользуетесь антибактериальным спреем, удалите налет с языка с помощью скребка TongueCare+, который тщательно и бережно очищает все лишнее с поверхности языка.

    Всегда свежее дыхание

    Базовый набор для чистки языка

    Базовый набор для чистки языка

    Смена насадки одним движением

    Двойной удар по неприятному запаху изо рта:

     

    • Спрей: устраняет бактерии, вызывающие неприятный запах
    • Очистка: бережное удаление налета с поверхности языка
    См. только скребок для языка

    Узнайте подробнее

    Набор средств для свежего дыхания

    Набор средств для свежего дыхания

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Поставляется в комплекте с базовым набором для чистки языка

    • Используйте портативный прибор для измерения свежести дыхания
    • Узнайте, как добиться свежего дыхания с помощью приложения
    • Удаляйте бактерии с помощью спрея и скребка для языка
    • Свежее дыхание помогает обрести уверенность в себе
    Ознакомьтесь с компонентами набора
    Свежее дыхание благодаря электрической зубной щетке Philips Sonicare

    У вас еще нет электрической зубной щетки Philips Sonicare?

    Наши электрические зубные щетки — основной компонент любого набора для свежего дыхания.
    Приобретите свою щетку прямо сейчас
    Ваши помощники по уходу за полостью рта

    Советы специалистов по поддержанию свежего дыхания

    Что является причиной неприятного запаха изо рта? Может ли одна простая ежедневная процедура успешно решить эту проблему? Мы выбрали лучших специалистов, чтобы помочь вам в борьбе с неприятным запахом изо рта.
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    Четыре действия для красивой улыбки

    Значок: свежее дыхание благодаря Philips Sonicare

    Свежее дыхание благодаря Philips Sonicare


    Три простых действия подарят свежее дыхание надолго. Смените насадку одним нажатием, устраните бактерии, вызывающие неприятный запах изо рта и удалите налет с поверхности языка с помощью скребка для языка Philips Sonicare. Неприятный запах изо рта вам больше не страшен.
    * Рекомендованная розничная цена
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