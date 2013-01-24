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Съемная чистящая насадка TongueCare+
Зубная щетка Sonicare превращается в звуковой скребок для языка одним движением: просто замените свою чистящую насадку на скребок для языка TongueCare+. Готово!
Удаление бактерий, вызывающих неприятный запах изо рта
Антибактериальный спрей устраняет бактерии в области корня языка, которые и являются основной причиной неприятного запаха изо рта (до 85 %). Мятные конфеты не помогут эффективно справиться с проблемой.
Бережное удаление налета с поверхности языка
После того, как вы воспользуетесь антибактериальным спреем, удалите налет с языка с помощью скребка TongueCare+, который тщательно и бережно очищает все лишнее с поверхности языка.
Двойной удар по неприятному запаху изо рта:
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Факт. Завтрак из продуктов с высоким содержанием кислот ослабляет защиту эмали примерно на 45 минут после еды.
Совет. Чистите зубы перед завтраком и ополаскивайте полость рта средством, не содержащим спирта, после еды.
Факт. Со временем щетинки все менее эффективно удаляют зубной налет.
Совет. Если синие индикаторные щетинки выцветают ранее, чем через 3 месяца, это значит, что пора заменить насадку.