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Больше не доступен
12764X2
LED-AMB [~PY21W] + CANbus
Количество ламп: 2 шт.
12 В, яркий янтарный
Инновационная автомобильная система
Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Во избежание столкновения другие водители должны знать о ваших намерениях. А когда из-за плохих погодных условий ухудшается видимость, потребность в ярких сигнальных лампах возрастает. Сигнальные лампы Philips X-tremeUltinon LED с цветовой температурой до 6000 К обеспечивают освещение, схожее с ярким дневным светом, и подходят для фонарей заднего хода и габаритных огней. Благодаря моментальному включению однородно направленного потока света во время остановки или поворота у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия.
Несомненно, основное назначение наружного освещения — обеспечение видимости. Кроме этого, оно придает автомобилю отличный внешний вид. Хотите обновить стиль, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства? Просто замените свое стандартное наружное освещение на светодиодное. Установите более яркие красные светодиоды в стоп-сигналы, оранжевые — в указатели поворотов, белые — в фонари заднего хода и габаритные огни. Подчеркните характер своего автомобиля со светодиодными сигнальными лампами Philips.
Светодиодные лампы Philips для указателей с ярким оранжевым светом хорошо заметны на дороге. С ними вождение станет намного безопаснее как для вас, так и для окружающих.
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Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.