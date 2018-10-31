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  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.
  • Ярче. Белее. Мощнее.

Больше не доступен

X-tremeUltinon LEDавтомобильная противотуманная лампа

12794UNIX2

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Ярче. Белее. Мощнее.
Lumini de ceaţă Philips X-tremeUltinon LED cu tehnologie LED LUXEON premium cu până la 6500 K. Tehnologia brevetată SafeBeam proiectează o lumină cu 200% mai intensă exact acolo unde ai nevoie. Concepută să dureze cu design AirFlux avansat.&lt;br>
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Светодиодные противотуманные лампы с ярким белым светом для уникального стиля

Ярче. Белее. Мощнее.

  • LED-FOG [H8/H11/H16]

  • 6500 K

  • Lumină cu 200% mai intensă&lt;br>

  • Инновационная автомобильная система

Până la 6500 K pentru lumină albă clară&lt;br>

Până la 6500 K pentru lumină albă clară<br>

Светодиодные противотуманные лампы Philips X-tremeUltinon LED со специальной технологией LUXEON и цветовой температурой до 6500 К обеспечивают яркий белый свет, близкий по характеристикам к дневному. Чем лучше обзор, тем легче замечать препятствия на дороге, а значит, вождение становится более уверенным. Яркий свет ламп в ночное время позволяет не всматриваться вдаль, а наслаждаться комфортной и захватывающей поездкой.

Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

Глаза — это зеркало души, а по лампам головного освещения можно многое узнать об автомобиле. Если вы хотите усовершенствовать внешний вид автомобиля, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства, просто замените лампы головного освещения. Подчеркните характер своего автомобиля: привлеките внимание, установив светодиодные противотуманные лампы Philips. Водители выбирают эти лампы Philips за их уникальный дизайн: вместо желтого они излучают чистый белый свет, делая образ более современным.

Мощный яркий свет там, где он необходим

Мощный яркий свет там, где он необходим

Мощный поток света — не самая важная особенность лучших автомобильных ламп, так как увеличивать яркость светодиодов очень просто. Что по-настоящему важно, так это способ применения дополнительной яркости, поскольку неконтролируемый яркий свет может создавать опасные для водителей блики. Благодаря технологии SafeBeam светодиодные противотуманные лампы Philips направляют свет именно туда, где он необходим. Однородный и точный световой пучок соответствует требованиям дорожной безопасности к галогенным лампам головного освещения. Благодаря улучшенному контролю освещения обзор улучшится, что поможет сделать ночные поездки комфортнее и безопаснее.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

31/10/2018

Україна

Україна

дуже добре

Дуже задоволений лампами. Єдине зауваження : два проводочки від самих фар до блоків дуже тоненькі і недостатньо довжини. В місці розташування протитуманок (бампер) немає близько місця, де би можна було закріпити блок, було би добре зробити провода довшими.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 лампа для автомобільних протитуманних фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 лампа для автомобільних протитуманних фар

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      Примечания

      1. Перед использованием светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.