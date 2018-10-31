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Больше не доступен
LED-FOG [H8/H11/H16]
6500 K
Lumină cu 200% mai intensă<br>
Инновационная автомобильная система
Светодиодные противотуманные лампы Philips X-tremeUltinon LED со специальной технологией LUXEON и цветовой температурой до 6500 К обеспечивают яркий белый свет, близкий по характеристикам к дневному. Чем лучше обзор, тем легче замечать препятствия на дороге, а значит, вождение становится более уверенным. Яркий свет ламп в ночное время позволяет не всматриваться вдаль, а наслаждаться комфортной и захватывающей поездкой.
Глаза — это зеркало души, а по лампам головного освещения можно многое узнать об автомобиле. Если вы хотите усовершенствовать внешний вид автомобиля, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства, просто замените лампы головного освещения. Подчеркните характер своего автомобиля: привлеките внимание, установив светодиодные противотуманные лампы Philips. Водители выбирают эти лампы Philips за их уникальный дизайн: вместо желтого они излучают чистый белый свет, делая образ более современным.
Мощный поток света — не самая важная особенность лучших автомобильных ламп, так как увеличивать яркость светодиодов очень просто. Что по-настоящему важно, так это способ применения дополнительной яркости, поскольку неконтролируемый яркий свет может создавать опасные для водителей блики. Благодаря технологии SafeBeam светодиодные противотуманные лампы Philips направляют свет именно туда, где он необходим. Однородный и точный световой пучок соответствует требованиям дорожной безопасности к галогенным лампам головного освещения. Благодаря улучшенному контролю освещения обзор улучшится, что поможет сделать ночные поездки комфортнее и безопаснее.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
genrish
31/10/2018
Україна
дуже добре
Дуже задоволений лампами. Єдине зауваження : два проводочки від самих фар до блоків дуже тоненькі і недостатньо довжини. В місці розташування протитуманок (бампер) немає близько місця, де би можна було закріпити блок, було би добре зробити провода довшими.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 лампа для автомобільних протитуманних фар
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 лампа для автомобільних протитуманних фар
Перед использованием светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.