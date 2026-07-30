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18952C2
Для LED-HL [~H7]
В упаковке: 2
Инновационная автомобильная система
При установке светодиодных ламп автовладельцы могут столкнуться с различными трудностями. Уникальные адаптеры Philips CANbus обеспечивают безупречную работу электронных систем автомобиля. Они помогают решить проблемы, связанные с сообщения о которых отображаются на приборной панели.
Благодаря усовершенствованному дизайну этот эффективный адаптер CANbus легко установить.
Особая конструкция адаптера CANbus выдерживает высокие нагрузки при ежедневном использовании в моторном отсеке.
Отзывы
Перед использованием светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.