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CANbus adaptor LED

Адаптер CANbus для светодиодных ламп

18952C2
  • Оптимальное энергопотребление Оптимальное энергопотребление Оптимальное энергопотребление
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    CANbus adaptor LED Адаптер CANbus для светодиодных ламп

    18952C2

    Оптимальное энергопотребление

    Philips LED-CANbus H7 — это идеальное дополнение для светодиодных ламп головного освещения H7. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели. Узнать обо всех преимуществах

    CANbus adaptor LED Адаптер CANbus для светодиодных ламп

    Оптимальное энергопотребление

    Philips LED-CANbus H7 — это идеальное дополнение для светодиодных ламп головного освещения H7. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели. Узнать обо всех преимуществах

    Оптимальное энергопотребление

    Philips LED-CANbus H7 — это идеальное дополнение для светодиодных ламп головного освещения H7. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели. Узнать обо всех преимуществах

    CANbus adaptor LED Адаптер CANbus для светодиодных ламп

    Оптимальное энергопотребление

    Philips LED-CANbus H7 — это идеальное дополнение для светодиодных ламп головного освещения H7. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели. Узнать обо всех преимуществах

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      Оптимальное энергопотребление

      Удобство использования

      • Для LED-HL [~H7]
      • В упаковке: 2
      • Инновационная автомобильная система

      Обеспечивает высокое качество работы LED-HL [~H7]

      При установке светодиодных ламп автовладельцы могут столкнуться с различными трудностями. Уникальные адаптеры Philips CANbus обеспечивают безупречную работу электронных систем автомобиля. Они помогают решить проблемы, связанные с сообщения о которых отображаются на приборной панели.

      Простая установка

      Благодаря усовершенствованному дизайну этот эффективный адаптер CANbus легко установить.

      Оптимальные показатели в любых условиях

      Особая конструкция адаптера CANbus выдерживает высокие нагрузки при ежедневном использовании в моторном отсеке.

      Технические характеристики

      • Описание продукта

        Технология
        Светодиоды
        Применение
        H7
        Обозначение
        CEA H7 18952 12V C2
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ
        Линейка продукции
        LED CANbus
        Тип
        [~H7]

      • Особенности изделия

        Характеристики изделия
        Оптимальное энергопотребление

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        18952C2
        Код для заказа
        5064930

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        C2

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