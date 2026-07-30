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  • Уникальный прикроватный телевизор
  • Уникальный прикроватный телевизор

Больше не доступен

Профессиональный светодиодный LED-телевизор

19HFL4010W/12

Уникальный прикроватный телевизор
Этот уникальный телевизор для медицинских учреждений прекрасно подходит для установки возле кровати пациента. Модель создана специально для медицинских учреждений и позволяет наслаждаться комфортным просмотром, не мешая другим пациентам.
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Невероятные функциональные возможности для пациентов

Уникальный прикроватный телевизор

  • 19" HeartLine

  • светодиодный

  • DVB-T2/T/C, IP-телевидение

Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения

Благодаря LED-подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.

Корпус белого цвета — идеальное решение для медицинских учреждений

Корпус белого цвета с закругленными углами идеально подходит для использования в медицинских учреждениях.

Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Пульт ДУ не входит в комплект. Пульт ДУ, приобретаемый отдельно, необходим для проведения установки телевизора. Некоторые функции не доступны без пульта ДУ, приобретаемого отдельно.

      2. Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.

      3. Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.

      4. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.