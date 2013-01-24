Другие продукты в комплекте
- Батарейки для пульта ДУ
- Пульт ДУ
- Гарантийный талон
- Шнур питания
- Настольная подставка
Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Уникальный прикроватный телевизор
Этот уникальный телевизор для медицинских учреждений прекрасно подходит для установки возле кровати пациента. Модель создана специально для медицинских учреждений и позволяет наслаждаться комфортным просмотром, не мешая другим пациентам. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Уникальный прикроватный телевизор
Этот уникальный телевизор для медицинских учреждений прекрасно подходит для установки возле кровати пациента. Модель создана специально для медицинских учреждений и позволяет наслаждаться комфортным просмотром, не мешая другим пациентам. Узнать обо всех преимуществах
Уникальный прикроватный телевизор
Этот уникальный телевизор для медицинских учреждений прекрасно подходит для установки возле кровати пациента. Модель создана специально для медицинских учреждений и позволяет наслаждаться комфортным просмотром, не мешая другим пациентам. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Уникальный прикроватный телевизор
Этот уникальный телевизор для медицинских учреждений прекрасно подходит для установки возле кровати пациента. Модель создана специально для медицинских учреждений и позволяет наслаждаться комфортным просмотром, не мешая другим пациентам. Узнать обо всех преимуществах
Профессиональный светодиодный LED-телевизор
Цена магазина Philips
Итого:
Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.
С помощью SmartInfo вы сможете предоставлять вашим пациентам важную информацию о медицинском учреждении и сфере здравоохранения. У пациентов будет доступ к этим интерактивным веб-страницам, даже если телевизор не подключен к сети Интернет или интранет, а вы сможете регулярно обновлять информацию и предоставлять актуальные новости.
MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.
Благодаря LED-подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.
Корпус белого цвета с закругленными углами идеально подходит для использования в медицинских учреждениях.
Для максимального удобства на нижней панели этого инновационного прикроватного телевизора находятся удобные сенсорные элементы с подсветкой, которая значительно упрощает управление телевизором даже в темноте. Благодаря блокировке клавиатуры и плоской поверхности, которую можно мыть, вы сможете легко выполнять очистку прибора.
Общая безопасность, высокая производительность и надежность являются основными требованиями в профессиональной медицинской среде. В отличие от обычных телевизоров, модели Philips HeartLine оснащены специальными блоками питания медицинской категории, удовлетворяющими данным требованиям. Они соответствуют стандарту EN/IEC 60601-1, обеспечивая общую безопасность и высокую производительность. Они также соответствуют стандарту EN/IEC 60601-1-2 по электромагнитной совместимости медицинского оборудования. Большинство лечебных заведений по всему миру обязаны соблюдать требования этих стандартов.
Гальванически развязанный выход для наушников обеспечивает максимально безопасное подключение наушников пациента к телевизору Philips HeartLine. Гальваническая развязка необходима, чтобы обеспечить надежное разделение штекера наушников и электромагнитной среды возле кровати пациента.
В медицинских учреждениях по всему миру огромное внимание уделяется борьбе с бактериями, так как они могут вызывать опасные инфекции. Чтобы внести свой вклад в решение этой проблемы, компания Philips разработала специальные телевизоры HeartLine с антибактериальным корпусом, который соответствует требованиям стандарта JIS Z2801. Защитное покрытие предотвращает размножение наиболее распространенных микроорганизмов, таких как золотистый стафилококк (гастроэнтерит), кишечная палочка и клебсиелла (пневмония), и помогает поддержать ваше здоровье и здоровье ваших пациентов.
Список разнообразных приложений Philips Smart TV постоянно пополняется — пользователи могут воспользоваться YouTube, социальными сетями и многим другим. Специализированная версия разработана для использования в гостиницах и содержит ряд дополнительных преимуществ, например гарантирует удаление данных гостя после работы с приложением, а также защиту от нежелательного или опасного контента.
Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.
С помощью экранных часов ваши гости всегда смогут узнать точное время. Достаточно нажать одну кнопку, и они отобразятся на экране телевизора. Дополнительные плюсы — улучшенная различимость и низкое энергопотребление.
Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.
Изображение/дисплей
Аудио
Дизайн
Тюнер/прием/передача
Подключения (задняя панель)
Подключения (боковая панель)
Расширенные возможности подключения
Особенности
Специальные гостиничные функции
Функции для сферы здравоохранения
Мультимедиа
Аксессуары
Питание
Размеры