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Больше не доступен
19HFL4010W/12
19" HeartLine
светодиодный
DVB-T2/T/C, IP-телевидение
Благодаря LED-подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.
Корпус белого цвета с закругленными углами идеально подходит для использования в медицинских учреждениях.
Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.
Отзывы
Пульт ДУ не входит в комплект. Пульт ДУ, приобретаемый отдельно, необходим для проведения установки телевизора. Некоторые функции не доступны без пульта ДУ, приобретаемого отдельно.
Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.