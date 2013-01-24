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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    19HFL4010W/12
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Уникальный прикроватный телевизор Уникальный прикроватный телевизор Уникальный прикроватный телевизор
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      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      19HFL4010W/12
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Уникальный прикроватный телевизор

      Этот уникальный телевизор для медицинских учреждений прекрасно подходит для установки возле кровати пациента. Модель создана специально для медицинских учреждений и позволяет наслаждаться комфортным просмотром, не мешая другим пациентам. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Уникальный прикроватный телевизор

      Этот уникальный телевизор для медицинских учреждений прекрасно подходит для установки возле кровати пациента. Модель создана специально для медицинских учреждений и позволяет наслаждаться комфортным просмотром, не мешая другим пациентам. Узнать обо всех преимуществах

      Уникальный прикроватный телевизор

      Этот уникальный телевизор для медицинских учреждений прекрасно подходит для установки возле кровати пациента. Модель создана специально для медицинских учреждений и позволяет наслаждаться комфортным просмотром, не мешая другим пациентам. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Уникальный прикроватный телевизор

      Этот уникальный телевизор для медицинских учреждений прекрасно подходит для установки возле кровати пациента. Модель создана специально для медицинских учреждений и позволяет наслаждаться комфортным просмотром, не мешая другим пациентам. Узнать обо всех преимуществах

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        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Уникальный прикроватный телевизор

        Невероятные функциональные возможности для пациентов

        • 19" HeartLine
        • светодиодный
        • DVB-T2/T/C, IP-телевидение
        Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

        Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

        Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

        SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам медицинских учреждений

        SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам медицинских учреждений

        С помощью SmartInfo вы сможете предоставлять вашим пациентам важную информацию о медицинском учреждении и сфере здравоохранения. У пациентов будет доступ к этим интерактивным веб-страницам, даже если телевизор не подключен к сети Интернет или интранет, а вы сможете регулярно обновлять информацию и предоставлять актуальные новости.

        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

        Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения

        Благодаря LED-подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.

        Корпус белого цвета — идеальное решение для медицинских учреждений

        Корпус белого цвета с закругленными углами идеально подходит для использования в медицинских учреждениях.

        Сенсорные элементы управления на передней панели с подсветкой и функцией обнаружения расстояния до объекта

        Для максимального удобства на нижней панели этого инновационного прикроватного телевизора находятся удобные сенсорные элементы с подсветкой, которая значительно упрощает управление телевизором даже в темноте. Благодаря блокировке клавиатуры и плоской поверхности, которую можно мыть, вы сможете легко выполнять очистку прибора.

        Блок питания медицинской категории обеспечивает безопасность и низкий уровень излучения

        Общая безопасность, высокая производительность и надежность являются основными требованиями в профессиональной медицинской среде. В отличие от обычных телевизоров, модели Philips HeartLine оснащены специальными блоками питания медицинской категории, удовлетворяющими данным требованиям. Они соответствуют стандарту EN/IEC 60601-1, обеспечивая общую безопасность и высокую производительность. Они также соответствуют стандарту EN/IEC 60601-1-2 по электромагнитной совместимости медицинского оборудования. Большинство лечебных заведений по всему миру обязаны соблюдать требования этих стандартов.

        Гальванически развязанный выход для наушников

        Гальванически развязанный выход для наушников обеспечивает максимально безопасное подключение наушников пациента к телевизору Philips HeartLine. Гальваническая развязка необходима, чтобы обеспечить надежное разделение штекера наушников и электромагнитной среды возле кровати пациента.

        Антибактериальный корпус предотвращает размножение бактерий

        В медицинских учреждениях по всему миру огромное внимание уделяется борьбе с бактериями, так как они могут вызывать опасные инфекции. Чтобы внести свой вклад в решение этой проблемы, компания Philips разработала специальные телевизоры HeartLine с антибактериальным корпусом, который соответствует требованиям стандарта JIS Z2801. Защитное покрытие предотвращает размножение наиболее распространенных микроорганизмов, таких как золотистый стафилококк (гастроэнтерит), кишечная палочка и клебсиелла (пневмония), и помогает поддержать ваше здоровье и здоровье ваших пациентов.

        Приложения Smart TV со специальными службами для гостиниц

        Список разнообразных приложений Philips Smart TV постоянно пополняется — пользователи могут воспользоваться YouTube, социальными сетями и многим другим. Специализированная версия разработана для использования в гостиницах и содержит ряд дополнительных преимуществ, например гарантирует удаление данных гостя после работы с приложением, а также защиту от нежелательного или опасного контента.

        Протокол Serial Xpress для интерактивных систем

        Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

        Часы на экране телевизора — дополнительное удобство для ваших гостей

        С помощью экранных часов ваши гости всегда смогут узнать точное время. Достаточно нажать одну кнопку, и они отобразятся на экране телевизора. Дополнительные плюсы — улучшенная различимость и низкое энергопотребление.

        Низкое энергопотребление

        Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Дисплей
          Светодиодный HD-телевизор
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          47  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          19  (дюймы)
          Формат изображения
          16:9
          Разрешение панели
          1366 x 768р
          Яркость
          200  кд/м²
          Угол просмотра
          170º (Г) / 160º (В)
          Улучшение изображения
          • Perfect Motion Rate (PMR) 200 Гц
          • Pixel Plus HD

        • Аудио

          Выходная мощность
          5 (2 x 2,5)  Вт
          Акустические системы
          • 2,0
          • Фронтальные
          Выход на АС для ванной комнаты
          1,5 Вт, моно, 8 Ом
          Характеристики звука
          • АРГ
          • Режим Incredible Surround
          • Динамические басы
          • Dolby MS10

        • Дизайн

          Цвет
          Белый

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/C
          Аналоговое телевидение
          PAL
          Воспроизведение через IP
          • Мультивещание
          • Unicast

        • Подключения (задняя панель)

          Антенна
          IEC-75
          HDMI1
          HDMI 1.4
          Выход на АС для ванной комнаты
          Мини-разъем
          Ethernet (LAN)
          RJ-45
          Внешнее управление
          RJ-48

        • Подключения (боковая панель)

          HDMI2
          HDMI 1.4
          USB 1
          Порт USB 2.0
          Выход для наушников
          Мини-разъем

        • Расширенные возможности подключения

          USB
          Только режим зарядки
          HDMI
          ARC (все порты)
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление звуком системы
          Беспроводная локальная сеть (LAN)
          Автоматическое включение по LAN
          RJ48
          • ИК-вход/выход
          • Интерфейс Serial Xpress

        • Особенности

          Цифровые сервисы
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • Сейчас и далее
          • MHEG
          • Телетекст
          • HbbTV
          Удобство использования
          • Стиль изображения
          • Стиль звука
          Внешние элементы управления
          Емкостные сенсорные элементы

        • Специальные гостиничные функции

          Гостиничный режим
          • Блокировка меню
          • Блокировка меню установки
          • Ограничение громкости
          • Внешняя блокировка управления
          Режим ограничения для особых учреждений
          • Режима повышенной безопасности
          • TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
          SmartInfo
          • Браузер с HTML5
          • Интерактивные шаблоны
          • Слайд-шоу
          CMND&Control
          • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
          • Изменение настроек в офлайн-режиме
          • Статус телевизора в режиме реального времени (IP)
          • Дистанционное управление по IP/РЧ
          • CMND&Create
          • Управление группами телевизоров
          Символика
          • SmartInfo
          • Приветственный логотип
          • Пользовательский фон SmartTV
          • Приветственная надпись
          • Настраиваемая панель управления (HTML)
          • Система IP-телевидения
          Приложения
          • Система AppControl
          • Облачные приложения
          Получение дохода
          Функция MyChoice
          Клонирование настроек и обновление встроенного ПО
          • Мгновенное копирование исходных настроек
          • По USB/РЧ/IP
          Таймер
          • Таймер отключения
          • Сигнал будильника
          • Выбор канала для будильника
          • Звуки будильника
          Часы
          • Часы в режиме ожидания
          • Экранные часы
          • Внешний модуль часов (дополнительно)
          Каналы
          Единый список каналов
          Интерактивные DRM
          • VSecure
          • PlayReady Smooth Streaming
          Управление
          • Блокировка автообновления каналов
          • Протокол Serial Xpress
          • JSON API for TV Control-JAPIT
          Регулятор мощности
          • Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ
          • Запуск в экорежиме/быстрый запуск
          • WoLAN
          Настройка экрана запуска
          • Канал
          • Функция
          • Формат изображения
          • Громкость
          Защита от краж
          Замок Kensington

        • Функции для сферы здравоохранения

          Управление
          • Сенсорные элементы управления с подсветкой
          • Многофункциональный пульт ДУ
          • Совместимость с пультом ДУ для медицинских учреждений
          • Совместимость с системой вызова персонала
          Комфорт
          • Выход для наушников
          • Датчик расстояния
          • Функция блокировки для очистки
          • Независимое отключение звука основного динамика
          • Подставка телевизора
          Безопасность
          • IEC/EN60601-1
          • Огнестойкий материал
          • Гальванически развязанный выход для наушников
          • Двойная изоляция, класс II
          EMC
          IEC/EN60601-1-2
          Гигиеничность
          • Противомикробный корпус JISZ2801
          • Гладкая задняя панель

        • Мультимедиа

          Мультимедийные подключения
          • USB
          • Беспроводная локальная сеть (LAN)
          Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
          • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • 3GP
          • ASF
          • M2TS
          • M4V
          • MP4
          • MPG
          • PS
          • Quicktime
          • TS
          • WMV
          Поддерживаемые форматы субтитров
          • SRT
          • ASS
          • SMI
          • SSA
          • TXT
          Поддерживаемые аудиоформаты
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          Поддерживаемые форматы изображения
          • BMP
          • JPG
          • PNG
          • GIF
          Поддерживаемое видеоразрешение (на USB)
          до 1920 x 1080p при 60 Гц

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Адаптер питания пост. тока
          • Гарантийный талон
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          Дополнительный
          • Пульт ДУ для медицинских учреждений 22AV1109H/12
          • Пульт ДУ для пакета установки 22AV9573A
          • Внешний модуль часов 22AV1120C/00

        • Питание

          Вход
          12 В постоянного тока
          Внешний блок питания
          • 50–60 Гц
          • 100–240 В перем. тока
          • Кабель XXL 3,5 м, пост. ток
          • Медицинский стандарт: IEC/EN60601-1
          Маркировка класса энергоэффективности
          A+
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          13  Вт
          Потребление электроэнергии в год
          19  кВт/ч
          Энергопотребление в режиме ожидания
          <0,5 Вт
          Функции энергосбережения
          Режим ECO
          Температура окружающей среды
          0 °C - 40 °C

        • Размеры

          Размеры устройства (без подставки)
          (Ш x В x Г): 446 x 293 x 38  миллиметра
          Вес продукта
          2,4  кг
          Совместимое настенное крепление VESA
          • M4
          • 75 x 75 мм
          Вес изделия (с подставкой)
          2,6  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Гарантийный талон
        • Шнур питания
        • Настольная подставка

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            • Пульт ДУ не входит в комплект. Пульт ДУ, приобретаемый отдельно, необходим для проведения установки телевизора. Некоторые функции не доступны без пульта ДУ, приобретаемого отдельно.
            • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
            • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

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