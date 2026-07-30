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Больше не доступен
236G3DHSB/00
G Line
58,4 см (23")
3D, очки FPR
Благодаря отсутствию мерцания и раздвоения изображения очки Easy 3D гарантируют вам долгие часы приятного просмотра 3D-контента. Легкие 3D-очки не требуют использования батареек. Наслаждайтесь 3D у себя дома!
Легкие, простые в применении поляризованные 3D-очки — ваш проводник в мир развлечений. Эти 3D-очки без эффекта мерцания не только просты в уходе и легкозаменяемы, но также и недороги, а значит можно приобрести отдельную пару для каждого члена семьи. А так как для их работы не нужны батарейки и провода, теперь вы, наконец, можете наслаждаться просмотром максимально долго.
2D-коллекцию фильмов, игр и видеозаписей можно преобразовать в 3D одним нажатием кнопки! Функция легко включается нажатием кнопки на корпусе телевизора. Благодаря преобразованию в 3D вы по-новому взглянете на свою 2D-коллекцию.
Отзывы
В случае появления неприятных ощущений, например головокружения, головной боли или потери ориентации в пространстве, не рекомендуется смотреть видео в формате 3D в течение длительного времени.
Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр изображения 3D не рекомендуется детям младше 6 лет.
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, в которой приводятся дополнительные сведения о 3D-технологии и ее воздействии на здоровье.
Дополнительные сведения о карте VGA и других требованиях для работы 3D см. на www.philips.com/support.