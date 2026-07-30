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  • Оцените игры в формате 3D на большом экране
  • Оцените игры в формате 3D на большом экране
  • Оцените игры в формате 3D на большом экране
  • Оцените игры в формате 3D на большом экране

Больше не доступен

ЖК-монитор 3D со светодиодной подсветкой

236G3DHSB/00

Оцените игры в формате 3D на большом экране
Погрузитесь в атмосферу игр 3D благодаря LED-монитору 236G от Philips. Большой монитор, 3D-очки без мерцания, несколько входов HDMI — игры еще никогда не были такими захватывающими!
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Оцените игры в формате 3D на большом экране

  • G Line

  • 58,4 см (23")

  • 3D, очки FPR

Easy 3D для игр без мерцания

Благодаря отсутствию мерцания и раздвоения изображения очки Easy 3D гарантируют вам долгие часы приятного просмотра 3D-контента. Легкие 3D-очки не требуют использования батареек. Наслаждайтесь 3D у себя дома!

3D-очки без мерцания для комфортного просмотра

Легкие, простые в применении поляризованные 3D-очки — ваш проводник в мир развлечений. Эти 3D-очки без эффекта мерцания не только просты в уходе и легкозаменяемы, но также и недороги, а значит можно приобрести отдельную пару для каждого члена семьи. А так как для их работы не нужны батарейки и провода, теперь вы, наконец, можете наслаждаться просмотром максимально долго.

Преобразование 2D в 3D нажатием кнопки прямого доступа

2D-коллекцию фильмов, игр и видеозаписей можно преобразовать в 3D одним нажатием кнопки! Функция легко включается нажатием кнопки на корпусе телевизора. Благодаря преобразованию в 3D вы по-новому взглянете на свою 2D-коллекцию.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. В случае появления неприятных ощущений, например головокружения, головной боли или потери ориентации в пространстве, не рекомендуется смотреть видео в формате 3D в течение длительного времени.

      2. Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр изображения 3D не рекомендуется детям младше 6 лет.

      3. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, в которой приводятся дополнительные сведения о 3D-технологии и ее воздействии на здоровье.

      4. Дополнительные сведения о карте VGA и других требованиях для работы 3D см. на www.philips.com/support.