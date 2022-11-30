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Больше не доступен
243V7QDAB/01
Яркое и четкое изображение на широком экране
Превосходный широкий дисплей в компактном, тонком корпусе поражает качеством и разрешением изображения, а также обеспечивает комфорт для глаз.
V Line
24 (диагональ 60,5 см/23,8")
1920 x 1080 (Full HD)
В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.
Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).
3.0
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
anderschess
30/11/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Монитор Филипс
Очень понравился монитор Филлипс Брали два.Все идеально.
Этот отзыв про 273V7QDAB РК-монітор Full HD
Дата пользования 2020-11-30
Этот отзыв про 273V7QDAB РК-монітор Full HD
Дата пользования 2020-11-30
Ily.Dor
28/07/2020
Україна
Найкращій монітор бюджетного сегменту.
Придбав цей монітор в магазині Ельдорадо, для використання з ігровою приставкою Playstation Монітор ідеально виконує свої функції, висока якість зображення, широкий діапазон кольорів, має досить непогані динаміки (можна підключити зовнішню аудіосистему через 3.5 мм). За пів року використання жодних нарікань не маю, також використовував як монітор для ПК, також цілком задоволений. Рекомендую до придбання!
Плюсы
Якість зображення, наявність динаміків, ціна, інтерфейси підключення, дизайн.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 243V7QDAB РК-монітор Full HD
Дата пользования 2020-03-28
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 243V7QDAB РК-монітор Full HD
Дата пользования 2020-03-28
hadouken
18/12/2020
Україна
Обходите десятой дорогой
Нейтрально: Крупный пиксель, но это ожидаемо от 1080р на такой диагонали. Максимальная громкость встроенных динамиков на уровне смартфона. Гарантия: Монитор начал показывать рябь по всей площади матрицы. Эффект особо заметен с темными полутонами. Также с весьма заметными помехами отображается изображение с черно-белым градиентом. Были перепробованы все входы для подключения (dsub, hdmi, dvi), разные сетевые кабели/розетки (даже в разных домах), разные компьютеры с ОС Windows/Linux и видеокарты Geforce/Radeon – результат везде одинаков. Монитор был передан авторизованному сервис-центру/представителю Philips. Результат обращения – ответ от производителя, что монитор исправен. Так что, не рекомендую приобретать мониторы от Philips. Такая 3х летняя гарантия не дает никаких конкурентных преимуществ.
Плюсы
Минимальные и очень равномерные засветы на черном фоне. Фильмы с обилием темных сцен смотрятся хорошо. Присутствует возможность для тонкой настройки цвета.
Минусы
Хлипкая подставка – если поверхность стола хоть минимально неустойчива, то монитор об этом даст знать заметными покачиваниями. Гарантия от Philips.
Этот отзыв про 273V7QDAB ЖК-монитор Full HD
Дата пользования 2020-06-18
Этот отзыв про 273V7QDAB ЖК-монитор Full HD
Дата пользования 2020-06-18
Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход HDMI.
Время отклика соответствует значению SmartResponse