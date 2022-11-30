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Больше не доступен

ЖК-монитор Full HD

243V7QDAB/01

3

| (4) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Яркое и четкое изображение на широком экране

Превосходный широкий дисплей в компактном, тонком корпусе поражает качеством и разрешением изображения, а также обеспечивает комфорт для глаз.

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Яркое и четкое изображение на широком экране

  • V Line

  • 24 (диагональ 60,5 см/23,8")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

HDMI-ready для развлечений в формате Full HD

Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

Технические характеристики

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Отзывы

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3.0

из 5

4

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2

30/11/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Монитор Филипс

Очень понравился монитор Филлипс Брали два.Все идеально.

Этот отзыв про 273V7QDAB РК-монітор Full HD

Дата пользования 2020-11-30

Этот отзыв про 273V7QDAB РК-монітор Full HD

Дата пользования 2020-11-30

28/07/2020

Україна

Україна

Найкращій монітор бюджетного сегменту.

Придбав цей монітор в магазині Ельдорадо, для використання з ігровою приставкою Playstation Монітор ідеально виконує свої функції, висока якість зображення, широкий діапазон кольорів, має досить непогані динаміки (можна підключити зовнішню аудіосистему через 3.5 мм). За пів року використання жодних нарікань не маю, також використовував як монітор для ПК, також цілком задоволений. Рекомендую до придбання!

Плюсы

Якість зображення, наявність динаміків, ціна, інтерфейси підключення, дизайн.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 243V7QDAB РК-монітор Full HD

Дата пользования 2020-03-28

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 243V7QDAB РК-монітор Full HD

Дата пользования 2020-03-28

18/12/2020

Україна

Україна

Обходите десятой дорогой

Нейтрально: Крупный пиксель, но это ожидаемо от 1080р на такой диагонали. Максимальная громкость встроенных динамиков на уровне смартфона. Гарантия: Монитор начал показывать рябь по всей площади матрицы. Эффект особо заметен с темными полутонами. Также с весьма заметными помехами отображается изображение с черно-белым градиентом. Были перепробованы все входы для подключения (dsub, hdmi, dvi), разные сетевые кабели/розетки (даже в разных домах), разные компьютеры с ОС Windows/Linux и видеокарты Geforce/Radeon – результат везде одинаков. Монитор был передан авторизованному сервис-центру/представителю Philips. Результат обращения – ответ от производителя, что монитор исправен. Так что, не рекомендую приобретать мониторы от Philips. Такая 3х летняя гарантия не дает никаких конкурентных преимуществ.

Плюсы

Минимальные и очень равномерные засветы на черном фоне. Фильмы с обилием темных сцен смотрятся хорошо. Присутствует возможность для тонкой настройки цвета.

Минусы

Хлипкая подставка – если поверхность стола хоть минимально неустойчива, то монитор об этом даст знать заметными покачиваниями. Гарантия от Philips.

Этот отзыв про 273V7QDAB ЖК-монитор Full HD

Дата пользования 2020-06-18

Этот отзыв про 273V7QDAB ЖК-монитор Full HD

Дата пользования 2020-06-18

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Примечания

  1. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

  2. Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход HDMI.

  3. Время отклика соответствует значению SmartResponse