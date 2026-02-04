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  • Energy Label Europe A
    Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения
  • Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения
  • Energy Label Europe A
    Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения
  • Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения

Больше не доступен

ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite

246V5LSB/00

3
| (4) Отзывы
Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения
Оцените яркое изображение на этом привлекательном глянцевом светодиодном дисплее с функцией SmartControl lite. Выбор очевиден!
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Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения

  • V Line

  • 24" (61 см)

Светодиодная LED-технология для ярких цветов

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

Простая настройка характеристик дисплея с помощью SmartControl Lite

SmartControl Lite — программное обеспечение нового поколения для управления монитором с поддержкой 3D изображения. Графический интерфейс позволяет пользователю выполнять тонкую настройку различных параметров монитора, таких как "Цвет", "Яркость", "Калибровка экрана", "Multi-media", "Управление идентификатором" и т. д. с помощью мыши.

SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

Технические характеристики

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Отзывы

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3.0

из 5

4

Отзывы

4
3
2

04/02/2026

Україна

Україна

Для монитора 14 года норм,сейчас конечно не особо. Но учитывая что их можно купить всего за 1000грн. И в них имеются все возможные разьемы и динамики. То в каких то моментах можно простить черный цвет. Кстати на самсунгах того времени тоже чорного нет. Хотите хороший цвет. В 26году берите олед,все остальное +- одно и тоже.

Этот отзыв про 233V5LSB ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite

Этот отзыв про 233V5LSB ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite

20/08/2020

Україна

Україна

Прекрасное изображение

Яркие, насыщенные цвета. Прекрасное изображение.Рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 273V5LSB РК-монітор із SmartControl

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 273V5LSB РК-монітор із SmartControl

24/10/2019

Україна

Україна

Это просто фиаско!!!

Как только поставил вторым монитором рядом с монитором другого производителя с IPS матрицей, предположил что он показывает хуже из-за типа матрицы, но позже сравнил с разными мониторами и совсем огорчился. Даже мониторы 5-10 летней давности с TN-Film матрицами разных диагоналей и производителей показываю на порядок лучше. Черного цвета нет даже приблизительно, засветы по всему экрану, при малейшем сдвиге головы от центра монитора инвертируются цвета по краям экрана, картинка как в тумане, при работе за ним страшно устают глаза. Однозначно не рекомендую к покупке.

Этот отзыв про 223V5LSB ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite

Этот отзыв про 223V5LSB ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite

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