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Больше не доступен

ЖК-монитор, LED-подсветка

273E3LHSB/00

Большой светодиодный дисплей для развлечений

Благодаря большому светодиодному дисплею 273E3 Full HD HDMI с сенсорным управлением вы с головой окунетесь в мир развлечений

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Большой светодиодный дисплей для развлечений

  • E Line

  • 68,6 см (27")

Технология светодиодной подсветки обеспечивает естественность цветопередачи

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

Full HD ЖК-дисплей с разрешением 1920x1080p

Full HD ЖК-дисплей с разрешением 1920x1080p

ЖК-дисплей Full HD имеет разрешение 1920x1080р — самое высокое из всех разрешений HD-источников, обеспечивающее изображение наилучшего качества. Это настоящий дисплей будущего, который может принимать сигналы с разрешением 1080р со всех источников, включая самые современные, такие как Blu-ray и современные игровые приставки HD. Значительно улучшенная обработка сигнала позволяет поддерживать его более высокое качество и разрешение. Все это создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания и потрясающими цветами и яркостью.

HDMI-ready для высококачественных мультимедийных впечатлений

HDMI-ready для высококачественных мультимедийных впечатлений

Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

Технические характеристики

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