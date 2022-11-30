Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
273V7QDAB/01
Яркое и четкое изображение на широком экране
Превосходный широкий дисплей в компактном, тонком корпусе поражает качеством и разрешением изображения, а также обеспечивает комфорт для глаз.
V Line
68,6 см (27")
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.
Оцените комфорт и удобочитаемость даже объемных документов с большим количеством текста. Режим EasyMode создает эффект бумажной страницы, что снижает нагрузку на глаза за счет регулировки цветности и изменения масштаба на цифровом дисплее.
3.0
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
anderschess
30/11/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Монитор Филипс
Очень понравился монитор Филлипс Брали два.Все идеально.
Этот отзыв про 273V7QDAB РК-монітор Full HD
Дата пользования 2020-11-30
Этот отзыв про 273V7QDAB РК-монітор Full HD
Дата пользования 2020-11-30
Ily.Dor
28/07/2020
Україна
Найкращій монітор бюджетного сегменту.
Придбав цей монітор в магазині Ельдорадо, для використання з ігровою приставкою Playstation Монітор ідеально виконує свої функції, висока якість зображення, широкий діапазон кольорів, має досить непогані динаміки (можна підключити зовнішню аудіосистему через 3.5 мм). За пів року використання жодних нарікань не маю, також використовував як монітор для ПК, також цілком задоволений. Рекомендую до придбання!
Плюсы
Якість зображення, наявність динаміків, ціна, інтерфейси підключення, дизайн.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 243V7QDAB РК-монітор Full HD
Дата пользования 2020-03-28
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 243V7QDAB РК-монітор Full HD
Дата пользования 2020-03-28
hadouken
18/12/2020
Україна
Обходите десятой дорогой
Нейтрально: Крупный пиксель, но это ожидаемо от 1080р на такой диагонали. Максимальная громкость встроенных динамиков на уровне смартфона. Гарантия: Монитор начал показывать рябь по всей площади матрицы. Эффект особо заметен с темными полутонами. Также с весьма заметными помехами отображается изображение с черно-белым градиентом. Были перепробованы все входы для подключения (dsub, hdmi, dvi), разные сетевые кабели/розетки (даже в разных домах), разные компьютеры с ОС Windows/Linux и видеокарты Geforce/Radeon – результат везде одинаков. Монитор был передан авторизованному сервис-центру/представителю Philips. Результат обращения – ответ от производителя, что монитор исправен. Так что, не рекомендую приобретать мониторы от Philips. Такая 3х летняя гарантия не дает никаких конкурентных преимуществ.
Плюсы
Минимальные и очень равномерные засветы на черном фоне. Фильмы с обилием темных сцен смотрятся хорошо. Присутствует возможность для тонкой настройки цвета.
Минусы
Хлипкая подставка – если поверхность стола хоть минимально неустойчива, то монитор об этом даст знать заметными покачиваниями. Гарантия от Philips.
Этот отзыв про 273V7QDAB ЖК-монитор Full HD
Дата пользования 2020-06-18
Этот отзыв про 273V7QDAB ЖК-монитор Full HD
Дата пользования 2020-06-18
Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход HDMI.
Время отклика соответствует значению SmartResponse