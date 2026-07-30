КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Monitor ЖК-дисплей Full HD
    Повысьте продуктивность с подключением USB-C
  • Повысьте продуктивность с подключением USB-C
  • Повысьте продуктивность с подключением USB-C
  • Повысьте продуктивность с подключением USB-C
  • Повысьте продуктивность с подключением USB-C
  • Повысьте продуктивность с подключением USB-C
  • Monitor ЖК-дисплей Full HD
    Повысьте продуктивность с подключением USB-C
  • Повысьте продуктивность с подключением USB-C
  • Повысьте продуктивность с подключением USB-C
  • Повысьте продуктивность с подключением USB-C
  • Повысьте продуктивность с подключением USB-C
  • Повысьте продуктивность с подключением USB-C

MonitorЖК-дисплей Full HD

27E1N1300A/01

Повысьте продуктивность с подключением USB-C
Этот монитор создан с учетом потребностей подключения. Благодаря таким функциям, как USB 3.2 с Power Delivery, пользователи смогут подключать к нему различные устройства и работать эффективнее — все это без лишних кабелей. Более того, подключение одним кабелем позволяет не перегружать рабочую конфигурацию.
Посмотреть все преимущества

Повысьте продуктивность с подключением USB-C

  • Серия 1000

  • 68,6 см (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Частота обновления 100 Гц обеспечивает плавное отображение

Частота обновления 100 Гц обеспечивает плавное отображение

Изображение на этом дисплее Philips обновляется с частотой 100 кадров в секунду, то есть гораздо быстрее, чем на обычном дисплее. Частота обновления 100 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться.

Малое время отклика MRPT 1 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

Малое время отклика MRPT 1 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

MPRT (время отклика движущегося изображения) — это более понятный способ описания времени отклика, который напрямую соотносится с длительностью отображения эффекта размытия перед тем, как изображения становятся четкими. Игровой монитор Philips с MRPT 1 мс эффективно устраняет размытие изображения и обеспечивает резкую картинку для более захватывающего игрового процесса. Лучший выбор для увлекательных динамичных игр.

Подключайте ноутбук с помощью одного кабеля USB-C

Подключайте ноутбук с помощью одного кабеля USB-C

Этот дисплей Philips оснащен разъемом USB Type-C для подачи питания. С интеллектуальным и гибким управлением питанием вы сможете напрямую заряжать совместимое устройство. Тонкий двусторонний интерфейс USB-C обеспечивает подключение посредством одного кабеля. Вы можете просматривать видео высокого разрешения и передавать данные со сверхвысокой скоростью, одновременно с этим заряжая совместимое устройство.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

      2. Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход HDMI.

      3. Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.

      4. Время отклика соответствует значению SmartResponse

      5. Режим MPRT предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном MRPT настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости.

      6. MRPT — режим, оптимизированный для игр. Активация MRPT может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.

      7. Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.

      8. Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt

      9. Продукты и аксессуары, представленные на данной листовке, могут различаться в зависимости от страны и региона.

      10. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.