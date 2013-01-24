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Уникальный эффект погружения. Невероятное качество изображения.
Невероятно реалистичное изображение на этом великолепном OLED-телевизоре сочетается с 4-сторонней подсветкой Ambilight, создающей эффект нахождения в кинотеатре. Что бы вы ни смотрели и во что бы ни играли, вы непременно окажетесь прямо в центре событий. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Уникальный эффект погружения. Невероятное качество изображения.
Невероятно реалистичное изображение на этом великолепном OLED-телевизоре сочетается с 4-сторонней подсветкой Ambilight, создающей эффект нахождения в кинотеатре. Что бы вы ни смотрели и во что бы ни играли, вы непременно окажетесь прямо в центре событий. Узнать обо всех преимуществах
Уникальный эффект погружения. Невероятное качество изображения.
Невероятно реалистичное изображение на этом великолепном OLED-телевизоре сочетается с 4-сторонней подсветкой Ambilight, создающей эффект нахождения в кинотеатре. Что бы вы ни смотрели и во что бы ни играли, вы непременно окажетесь прямо в центре событий. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Уникальный эффект погружения. Невероятное качество изображения.
Невероятно реалистичное изображение на этом великолепном OLED-телевизоре сочетается с 4-сторонней подсветкой Ambilight, создающей эффект нахождения в кинотеатре. Что бы вы ни смотрели и во что бы ни играли, вы непременно окажетесь прямо в центре событий. Узнать обо всех преимуществах
4K UHD OLED на базе ОС Android TV
Итого:
С 4-сторонней подсветкой Philips Ambilight каждый момент становится ближе. Интеллектуальные светодиоды по краям телевизора реагируют на происходящее на экране и изменяют цвет для еще большего эффекта погружения. Попробовав один раз, вы больше не сможете от этого отказаться.
Процессор Philips P5 с искусственным интеллектом делает изображение невероятно реалистичным. Мощный алгоритм ИИ для обработки изображения действует схоже с человеческим мозгом. Неважно, что вы смотрите, детализация, контрастность, богатые оттенки и плавность картинки поразят ваше воображение.
С телевизорами Philips OLED TV вы получаете более широкий угол обзора и невероятно реалистичное изображение. Более глубокие черные оттенки, более живые цвета и точная передача мельчайших деталей даже в тени и на светлых участках. Поддержка всех основных форматов HDR. Полное погружение в каждую сцену.
Поддержка форматов Dolby для звука и видео премиум-класса означает, что HDR-материалы будут выглядеть и звучать максимально реалистично. Материалы предстанут перед вами согласно задумке режиссера, и вы сможете оценить объемное, чистое и глубокое звучание.
Каждая деталь этого телевизора излучает роскошь. Сверхтонкая металлическая рамка. Мягкий и элегантный пульт ДУ с кожаной отделкой и кнопками с подсветкой. Двухцветные металлические поворотные ножки, которые можно прикрепить к телевизору любой стороной, в зависимости от того, какой цвет вам больше нравится.
Телевизоры Philips Android TV открывают доступ к любому контенту. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и телепередачи было просто. Продолжать просмотр можно с того места, где вы остановились.
Ваш телевизор Philips предлагает новейшее подключение HDMI 2.1 и автоматически переключается в режим низкой задержки, когда вы запускаете игру на консоли. Он поддерживает VRR и Freesync для плавного игрового процесса, а игровой режим Ambilight наполнит комнату яркими ощущениями.
С DTS Play-Fi на телевизоре Philips вы можете подключаться к совместимым АС в любой комнате. На кухне стоит беспроводная аудиосистема? Продолжайте слушать диалоги фильма, пока готовите перекус, и не пропускайте важные моменты спортивной трансляции, наливая друзьям напитки.
Нажмите кнопку на пульте ДУ для общения с Google Ассистентом. Управляйте ТВ или устройствами "умный дом", совместимыми с Google Ассистентом, с помощью голосовых команд. Также телевизор поддерживает управление через голосовые команды Alexa на совместимых с Alexa устройствах.
Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, включая Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными.
Подсветка Ambilight
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Android TV
Функции Smart TV
Обработка
Тюнер/прием/передача
Подключения
Мультимедийные приложения
Питание
Талон энергоэффективности ЕС
Звук
Размеры
Дизайн
Аксессуары