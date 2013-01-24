Уникальный эффект погружения. Невероятное качество изображения.

Невероятно реалистичное изображение на этом великолепном OLED-телевизоре сочетается с 4-сторонней подсветкой Ambilight, создающей эффект нахождения в кинотеатре. Что бы вы ни смотрели и во что бы ни играли, вы непременно окажетесь прямо в центре событий. Узнать обо всех преимуществах