Погрузитесь в контент с этим многофункциональным телевизором с Ambilight! Оцените превосходное качество изображения, реалистичный звук Dolby Atmos и плавный игровой процесс. От сериалов до игр — Ambilight позволит провести вечер за развлечениями и испытать еще более яркие эмоции. Узнать обо всех преимуществах
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
LED Телевизор 4K с Ambilight
Телевизор 4K с Ambilight
Погрузитесь в контент с этим многофункциональным телевизором с Ambilight! Оцените превосходное качество изображения, реалистичный звук Dolby Atmos и плавный игровой процесс. От сериалов до игр — Ambilight позволит провести вечер за развлечениями и испытать еще более яркие эмоции. Узнать обо всех преимуществах
Телевизор 4K с Ambilight
Погрузитесь в контент с этим многофункциональным телевизором с Ambilight! Оцените превосходное качество изображения, реалистичный звук Dolby Atmos и плавный игровой процесс. От сериалов до игр — Ambilight позволит провести вечер за развлечениями и испытать еще более яркие эмоции. Узнать обо всех преимуществах
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
LED Телевизор 4K с Ambilight
Телевизор 4K с Ambilight
Погрузитесь в контент с этим многофункциональным телевизором с Ambilight! Оцените превосходное качество изображения, реалистичный звук Dolby Atmos и плавный игровой процесс. От сериалов до игр — Ambilight позволит провести вечер за развлечениями и испытать еще более яркие эмоции. Узнать обо всех преимуществах
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Телевизор 4K с Ambilight
Эффективный телевизор с Ambilight
Телевизор 126 см (50") с Ambilight
Pixel Precise Ultra HD
Умная платформа Titan OS
Звучание Dolby Atmos
Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight.
Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.
Яркие ощущения от просмотра со сверхчеткой картинкой.
Влюбитесь в контент с телевизором 4K (UHD) LED с Ambilight. Его процессор Philips Pixel Precise Ultra HD оптимизирует качество изображения для повышения четкости, насыщенности цветов и плавности движения. Оцените яркие впечатления от просмотра.
Удобный поиск. TITAN OS.
Оцените быстрый поиск нужного контента с новой платформой Smart TV — TITAN OS. Любите сериалы? Продолжайте просмотр с места, на котором закончили в прошлый раз. А если ищете новый контент, можете искать по категориям, например боевики или драмы, и смотреть рекомендации с разных сервисов потокового вещания в одном разделе.
Dolby Atmos для кинематографического звучания.
Dolby Atmos позволяет погрузиться в контент благодаря эффекту объемной звуковой сцены. От космических кораблей над головой до тихих шагов за спиной — почувствуйте себя в эпицентре событий.
Идеально для игр. VRR и низкая задержка с любыми консолями.
HDMI 2.1 позволяет использовать все возможности консоли благодаря быстрому игровому процессу и плавной графике. Оцените поддержку VRR, а также режим минимальной задержки ввода, который активируется автоматически при включении консоли. В игровом режиме Ambilight вы получите незабываемые эмоции.
Переработанный пластик в составе пульта ДУ и экологичная упаковка
Этот телевизор с Ambilight стильно и минималистично выглядит, а Ambilight можно использовать в качестве атмосферного освещения, когда экран телевизора выключен. Пульт ДУ содержит переработанный пластик. Наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а печатные материалы нанесены на переработанную бумагу.
Тонкий ТВ со стильным и привлекательным дизайном
Тонкий ТВ со стильным и привлекательным дизайном.
Подсветка Ambilight
Возможности режима Ambilight
Подстраивается под цвет стены
Режим приглушенного света
Музыка Ambilight
AmbiSleep
Будильник с восходом солнца
Анимация Ambilight FTI
Версия Ambilight
Трехсторонняя
Изображение/дисплей
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
50
(дюймы)
Размер экрана по диагонали (метрич.)
126
см
Дисплей
4K Ultra HD LED
Разрешение панели
3840 x 2160
Процессор обработки изображения
Pixel Precise Ultra HD
Разрешение экрана
Разрешение при разных частотах обновления
640x480, 60 Гц
576p, 50 Гц
720p, 50 Гц, 60 Гц
1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Гц
560x1440, 60 Гц
3840x2160p - 24/25/30/50/60 Гц
Тюнер/прием/передача
Цифровое ТВ
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Телегид*
Электронный гид телепередач на 8 дней
Индикатор уровня сигнала
Да
Телетекст
1000-страничный гипертекст
Поддержка HEVC
Да
Smart TV
Приложения SmartTV*
Netflix
HBO
YouTube
Amazon Prime Video
Канал TITAN
Приложение NFT*
Приложение STB Controller
ОС
TITAN OS
Объем памяти (флэш)*
8 ГБ
Функции Smart TV
Взаимодействие с пользователем
Дублирование экрана
Интерактивное телевидение
HbbTV
Голосовой ассистент*
Встроенная функция Amazon Alexa
Умный дом
Совместимо с Amazon Alexa
Совместимо с Google Ассистентом
Control4
Мультимедийные приложения
Форматы воспроизведения видео
AVI
HEVC
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC/H.265
AV1
Форматы воспроизведения музыки
MP3
WAV
AAC
FLAC
Поддерживаемый формат субтитров
.SRT
.SMI
.SSA
.SUB
.ASS
.TXT
Форматы воспроизведения изображений
JPEG
GIF
PNG
BMP
HEIF
Звук
Выходная мощность (среднеквадр.)
20 Вт
Конфигурация динамиков
10 Вт x 2, широкополосные динамики
Кодек
Dolby Digital
Dolby Atmos
DTS:X
Улучшение звука
Dolby Bass Enhancement
Четкие диалоги
ИИ-звук
Эквалайзер с ИИ
Dolby Volume Leveler
Ночной режим
Персональная настройка звука
Подключения
Количество разъемов HDMI
3
Возможности HDMI
4K
Канал возврата аудиосигнала
EasyLink (HDMI-CEC)
Прямое управление с помощью пульта ДУ
Управление аудиопараметрами системы
Режим ожидания системы
Запуск воспроизведения одним нажатием
Количество разъемов USB
2
Беспроводное соединение
Wi-Fi 802.11n, 2x2, однополосный
HDCP 2.3
Да, для всех HDMI
HDMI ARC
Да, на HDMI1
Функции HDMI 2.1
eARC на HDMI 1
Поддержка eARC / VRR / ALLM
EasyLink 2.0
HDMI-CEC для Philips TV/SB
Внешняя настройка через UI телевизора
Поддерживаемые функции видео HDMI
Игры
ALLM
HDMI VRR
HDR
HLG
HDR10
Совместимость с HDR10+
Талон энергоэффективности ЕС
Энергопотребление в выключенном состоянии
нет данных
Режим ожидания с поддержкой сети
менее 0,3
Вт
Технология панели
ЖК с LED
Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары
Пульт ДУ
Батарея типа AAA — 2 шт.
Настольная подставка
Шнур питания
Краткое руководство пользователя
Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
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