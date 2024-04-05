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    LED

    Телевизор 4K с Ambilight

    50PUS8079/12
    Общая оценка / 5
    • Телевизор 4K с Ambilight Телевизор 4K с Ambilight Телевизор 4K с Ambilight
      -{discount-value}
      Energy Label Europe F

      LED Телевизор 4K с Ambilight

      50PUS8079/12
      Общая оценка / 5

      Телевизор 4K с Ambilight

      Погрузитесь в контент с этим многофункциональным телевизором с Ambilight! Оцените превосходное качество изображения, реалистичный звук Dolby Atmos и плавный игровой процесс. От сериалов до игр — Ambilight позволит провести вечер за развлечениями и испытать еще более яркие эмоции. Узнать обо всех преимуществах

      LED Телевизор 4K с Ambilight

      Телевизор 4K с Ambilight

      Погрузитесь в контент с этим многофункциональным телевизором с Ambilight! Оцените превосходное качество изображения, реалистичный звук Dolby Atmos и плавный игровой процесс. От сериалов до игр — Ambilight позволит провести вечер за развлечениями и испытать еще более яркие эмоции. Узнать обо всех преимуществах

      Телевизор 4K с Ambilight

      Погрузитесь в контент с этим многофункциональным телевизором с Ambilight! Оцените превосходное качество изображения, реалистичный звук Dolby Atmos и плавный игровой процесс. От сериалов до игр — Ambilight позволит провести вечер за развлечениями и испытать еще более яркие эмоции. Узнать обо всех преимуществах

      LED Телевизор 4K с Ambilight

      Телевизор 4K с Ambilight

      Погрузитесь в контент с этим многофункциональным телевизором с Ambilight! Оцените превосходное качество изображения, реалистичный звук Dolby Atmos и плавный игровой процесс. От сериалов до игр — Ambilight позволит провести вечер за развлечениями и испытать еще более яркие эмоции. Узнать обо всех преимуществах

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        Телевизор 4K с Ambilight

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        Телевизор 4K с Ambilight

        Эффективный телевизор с Ambilight

        • Телевизор 126 см (50") с Ambilight
        • Pixel Precise Ultra HD
        • Умная платформа Titan OS
        • Звучание Dolby Atmos

        Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight.

        Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.

        Яркие ощущения от просмотра со сверхчеткой картинкой.

        Влюбитесь в контент с телевизором 4K (UHD) LED с Ambilight. Его процессор Philips Pixel Precise Ultra HD оптимизирует качество изображения для повышения четкости, насыщенности цветов и плавности движения. Оцените яркие впечатления от просмотра.

        Удобный поиск. TITAN OS.

        Оцените быстрый поиск нужного контента с новой платформой Smart TV — TITAN OS. Любите сериалы? Продолжайте просмотр с места, на котором закончили в прошлый раз. А если ищете новый контент, можете искать по категориям, например боевики или драмы, и смотреть рекомендации с разных сервисов потокового вещания в одном разделе.

        Dolby Atmos для кинематографического звучания.

        Dolby Atmos позволяет погрузиться в контент благодаря эффекту объемной звуковой сцены. От космических кораблей над головой до тихих шагов за спиной — почувствуйте себя в эпицентре событий.

        Идеально для игр. VRR и низкая задержка с любыми консолями.

        HDMI 2.1 позволяет использовать все возможности консоли благодаря быстрому игровому процессу и плавной графике. Оцените поддержку VRR, а также режим минимальной задержки ввода, который активируется автоматически при включении консоли. В игровом режиме Ambilight вы получите незабываемые эмоции.

        Переработанный пластик в составе пульта ДУ и экологичная упаковка

        Этот телевизор с Ambilight стильно и минималистично выглядит, а Ambilight можно использовать в качестве атмосферного освещения, когда экран телевизора выключен. Пульт ДУ содержит переработанный пластик. Наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а печатные материалы нанесены на переработанную бумагу.

        Тонкий ТВ со стильным и привлекательным дизайном

        Тонкий ТВ со стильным и привлекательным дизайном.

        • Подсветка Ambilight

          Возможности режима Ambilight
          • Подстраивается под цвет стены
          • Режим приглушенного света
          • Музыка Ambilight
          • AmbiSleep
          • Будильник с восходом солнца
          • Анимация Ambilight FTI
          Версия Ambilight
          Трехсторонняя

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          50  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          126  см
          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Процессор обработки изображения
          Pixel Precise Ultra HD

        • Разрешение экрана

          Разрешение при разных частотах обновления
          • 640x480, 60 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 720p, 50 Гц, 60 Гц
          • 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Гц
          • 560x1440, 60 Гц
          • 3840x2160p - 24/25/30/50/60 Гц

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Индикатор уровня сигнала
          Да
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст
          Поддержка HEVC
          Да

        • Smart TV

          Приложения SmartTV*
          • Netflix
          • HBO
          • YouTube
          • Amazon Prime Video
          • Канал TITAN
          • Приложение NFT*
          • Приложение STB Controller
          ОС
          TITAN OS
          Объем памяти (флэш)*
          8 ГБ

        • Функции Smart TV

          Взаимодействие с пользователем
          Дублирование экрана
          Интерактивное телевидение
          HbbTV
          Голосовой ассистент*
          Встроенная функция Amazon Alexa
          Умный дом
          • Совместимо с Amazon Alexa
          • Совместимо с Google Ассистентом
          • Control4

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          • AVI
          • HEVC
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • VP9
          • HEVC/H.265
          • AV1
          Форматы воспроизведения музыки
          • MP3
          • WAV
          • AAC
          • FLAC
          Поддерживаемый формат субтитров
          • .SRT
          • .SMI
          • .SSA
          • .SUB
          • .ASS
          • .TXT
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • GIF
          • PNG
          • BMP
          • HEIF

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          20 Вт
          Конфигурация динамиков
          10 Вт x 2, широкополосные динамики
          Кодек
          • Dolby Digital
          • Dolby Atmos
          • DTS:X
          Улучшение звука
          • Dolby Bass Enhancement
          • Четкие диалоги
          • ИИ-звук
          • Эквалайзер с ИИ
          • Dolby Volume Leveler
          • Ночной режим
          • Персональная настройка звука

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          3
          Возможности HDMI
          • 4K
          • Канал возврата аудиосигнала
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          Количество разъемов USB
          2
          Беспроводное соединение
          Wi-Fi 802.11n, 2x2, однополосный
          HDCP 2.3
          Да, для всех HDMI
          HDMI ARC
          Да, на HDMI1
          Функции HDMI 2.1
          • eARC на HDMI 1
          • Поддержка eARC / VRR / ALLM
          EasyLink 2.0
          • HDMI-CEC для Philips TV/SB
          • Внешняя настройка через UI телевизора

        • Поддерживаемые функции видео HDMI

          Игры
          • ALLM
          • HDMI VRR
          HDR
          • HLG
          • HDR10
          • Совместимость с HDR10+

        • Талон энергоэффективности ЕС

          Энергопотребление в выключенном состоянии
          нет данных
          Режим ожидания с поддержкой сети
          менее 0,3  Вт
          Технология панели
          ЖК с LED

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарея типа AAA — 2 шт.
          • Настольная подставка
          • Шнур питания
          • Краткое руководство пользователя
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности

        • Дизайн

          Цвета ТВ
          Черная матовая рамка
          Конструкция подставки
          Черные ножки

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            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
            • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
            • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
            • Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
            • Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.

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