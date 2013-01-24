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    Performance Series

    4K UHD LED на базе ОС Android TV

    65PUS8506/12
    Общая оценка / 5
    • Телевизор, который хочется смотреть Телевизор, который хочется смотреть Телевизор, который хочется смотреть
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      Performance Series 4K UHD LED на базе ОС Android TV

      65PUS8506/12
      Общая оценка / 5

      Телевизор, который хочется смотреть

      Забудьте о муках выбора при покупке нового телевизора. Ищете превосходное качество изображения и звука, простое подключение и быстрый отклик в играх? Вы нашли его — The One. Также вы сможете погрузиться в просмотр с уникальной подсветкой Ambilight. Узнать обо всех преимуществах

      Performance Series 4K UHD LED на базе ОС Android TV

      Телевизор, который хочется смотреть

      Забудьте о муках выбора при покупке нового телевизора. Ищете превосходное качество изображения и звука, простое подключение и быстрый отклик в играх? Вы нашли его — The One. Также вы сможете погрузиться в просмотр с уникальной подсветкой Ambilight. Узнать обо всех преимуществах

      Телевизор, который хочется смотреть

      Забудьте о муках выбора при покупке нового телевизора. Ищете превосходное качество изображения и звука, простое подключение и быстрый отклик в играх? Вы нашли его — The One. Также вы сможете погрузиться в просмотр с уникальной подсветкой Ambilight. Узнать обо всех преимуществах

      Performance Series 4K UHD LED на базе ОС Android TV

      Телевизор, который хочется смотреть

      Забудьте о муках выбора при покупке нового телевизора. Ищете превосходное качество изображения и звука, простое подключение и быстрый отклик в играх? Вы нашли его — The One. Также вы сможете погрузиться в просмотр с уникальной подсветкой Ambilight. Узнать обо всех преимуществах

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        Performance Series

        Performance Series

        4K UHD LED на базе ОС Android TV

        Итого:

        Телевизор, который хочется смотреть

        4K UHD LED на базе Android TV с подсветкой Ambilight

        • 3-сторонняя подсветка Ambilight
        • Поддержка основных форматов HDR
        • Процессор P5 Perfect Picture
        • 164 см (65") Android TV
        Тот самый телевизор с волшебной подсветкой Ambilight. Только от Philips.

        Тот самый телевизор с волшебной подсветкой Ambilight. Только от Philips.

        С Philips Ambilight каждый момент становится ближе. Интеллектуальные светодиоды по краям телевизора реагируют на происходящее на экране и изменяют цвет для еще большего эффекта погружения. Попробовав один раз, вы больше не сможете от этого отказаться.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos

        Поддержка форматов Dolby для звука и видео премиум-класса означает, что HDR-материалы будут выглядеть и звучать максимально реалистично. Материалы предстанут перед вами согласно задумке режиссера, и вы сможете оценить объемное, чистое и глубокое звучание.

        Тот самый умный телевизор с Android TV.

        Тот самый умный телевизор с Android TV.

        Телевизоры Philips Android TV открывают доступ к любому контенту. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и телепередачи было просто. Продолжать просмотр можно с того места, где вы остановились.

        Превосходное качество с любого источника. Процессор Philips P5.

        Превосходное качество с любого источника. Процессор Philips P5.

        Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.

        Тот самый телевизор с ярким изображением HDR. Телевизор Philips 4K UHD.

        Тот самый телевизор с ярким изображением HDR. Телевизор Philips 4K UHD.

        Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, включая Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными.

        Тот самый телевизор с мультирум-аудиосистемой. Совместимо с DTS Play-Fi

        Тот самый телевизор с мультирум-аудиосистемой. Совместимо с DTS Play-Fi

        С DTS Play-Fi на телевизоре Philips вы можете подключаться к совместимым АС в любой комнате. На кухне стоит беспроводная аудиосистема? Продолжайте слушать диалоги фильма, пока готовите перекус, и не пропускайте важные моменты спортивной трансляции, наливая друзьям напитки.

        Тот самый телевизор для геймеров. Низкая задержка с любыми консолями.

        Тот самый телевизор для геймеров. Низкая задержка с любыми консолями.

        Ваш телевизор Philips предлагает новейшее подключение HDMI 2.1 и TV автоматически переключается в режим низкой задержки, когда вы запускаете игру на консоли. Он поддерживает VRR для плавного игрового процесса, а игровой режим Ambilight наполнит комнату яркими ощущениями.

        Голосовое управление. Google Ассистент. Работает с Alexa

        Голосовое управление. Google Ассистент. Работает с Alexa

        Нажмите кнопку на пульте ДУ для общения с Google Ассистентом. Управляйте ТВ или устройствами "умный дом", совместимыми с Google Ассистентом, с помощью голосовых команд. Также телевизор поддерживает управление через голосовые команды Alexa на совместимых с Alexa устройствах.

        Основные форматы HDR. Смотрите фильмы в соответствии с задумкой режиссера.

        Основные форматы HDR. Смотрите фильмы в соответствии с задумкой режиссера.

        Ваш телевизор Philips способен выжать максимум из видеоформата HDR10+. Контрастность, цвет и яркость настраиваются в покадровом режиме.Неважно, что вы смотрите, — популярный сериал или новый блокбастер — вы обязательно оцените глубокие тени. Яркие поверхности станут еще ярче, а цвета — еще реалистичнее. Dolby Vision и Dolby Atmos. Кинематографичное изображение и звук.

        Тонкий и стильный дизайн

        Ищете телевизор для своей комнаты? Эта модель 4K Smart TV определенно подойдет вам! Подставка из полированного металла эстетично контрастирует с безрамочным экраном — такой стиль впишется в любой интерьер.

        Технические характеристики

        • Подсветка Ambilight

          Версия Ambilight
          Трехсторонняя
          Возможности режима Ambilight
          • Встроенный Ambilight+Hue
          • Музыка Ambilight
          • Игровой режим
          • Подстраивается под цвет стены
          • Режим Lounge
          • AmbiWakeup
          • AmbiSleep
          • Беспроводная АС для дома Philips
            Совместимо с беспроводной АС для дома Philips

        • Изображение/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          65  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          164  см
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Формат изображения
          16:9
          Процессор Pixel
          Процессор P5 Perfect Picture
          Улучшение изображения
          • Разрешение Ultra
          • Dolby Vision
          • HDR10+
          • Технология Micro Dimming Pro
          • Управление цветом ISF

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI
          • Поддержка HDR, HDR10 / HLG
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Поддержка HDR, HDR10+ / HLG
          Видеовходы для всех интерфейсов HDMI
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Поддержка HDR
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 10 (Q)
          Предустановленные приложения
          • Google Play Фильмы*
          • Google Play Музыка*
          • Поиск Google
          • YouTube
          • Netflix
          • Amazon Prime Video
          • BBC iPlayer
          • Amazon Prime Video
          • Disney+
          • Приложение Fitness
          • Spotify
          Объем флэш-памяти
          16 ГБ*

        • Функции Smart TV

          Взаимодействие с пользователем
          SimplyShare
          Интерактивное телевидение
          HbbTV
          Программирование
          • Приостановка просмотра телепередачи
          • Запись на USB*
          Простота установки
          • Автопоиск устройств Philips
          • Мастер подключения к устройству
          • Мастер настройки сети
          • Мастер установки поддержки
          Удобство использования
          • Кнопка меню Smart
          • Экранное руководство пользователя
          Обновление встроенной программы
          • Мастер обновления встроенной программы
          • Обновление встроенной программы через USB
          • Обновление программы устройства через Интернет
          • Фоновая загрузка встроенного ПО
          Регулировка формата экрана
          • Базовый - Широкоэкранный
          • Автозаполнение
          • Расширенный - Сдвиг
          • Масштабирование, растяжение
          • Широкий экран
          Пульт ДУ
          с голосовым управлением
          Голосовой ассистент*
          • Встроенный голосовой помощник Google Ассистент
          • Пульт ДУ с микрофоном
          • Совместимо с Alexa

        • Обработка

          Мощность обработки
          Четыре ядра

        • Тюнер/прием/передача

          Поддержка HEVC
          Да
          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Поддержка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Индикатор уровня сигнала
          Да
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          4
          Количество разъемов USB
          2
          Беспроводное соединение
          • Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
          • Bluetooth 5.0
          Другие подключения
          • Разъем для спутниковой приставки
          • Общий интерфейс CI+
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Выход для наушников
          • Разъем для сервисного обслуживания
          Возможности HDMI
          • 4K
          • Канал возврата аудиосигнала
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          HDCP 2.3
          Да, для всех HDMI
          HDMI ARC
          Да, для всех портов
          HDMI eARC
          Да, на HDMI2
          HDMI VRR
          Да, на HDMI1 и HDMI2

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          • AV1
          • HEVC
          Поддерживаемый формат субтитров
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Сферические фотопанорамы
          • HEIF

        • Талон энергоэффективности ЕС

          Регистрационные номера EPREL
          591419
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          65
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          164
          Класс энергоэффективности для SDR
          G
          Энергопотребление для SDR
          111  Вт
          Класс энергоэффективности для HDR
          G
          Энергопотребление для HDR
          159  Вт
          Режим ожидания с поддержкой сети
          < 2,0  Вт
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          нет данных
          Технология панели
          ЖК с LED

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          20 Вт
          Улучшение звука
          • Dolby Atmos
          • ИИ-звук
          • Четкие диалоги
          • Ночной режим
          • Эквалайзер с ИИ
          • Dolby Bass Enhancement
          • Dolby Volume Leveler
          • DTS Play-Fi
          • Персонализация звука Mimi
          Конфигурация динамиков
          10 Вт x 2, широкополосный динамик

        • Размеры

          Совместимое настенное крепление VESA
          300 x 300 мм
          Глубина коробки
          170,0  миллиметра
          Высота коробки
          995,0  миллиметра
          Ширина коробки
          1600,0  миллиметра
          Вес продукта
          23,7  кг
          Вес изделия с подставкой
          27,0  кг
          Глубина устройства
          85,1  миллиметра
          Глубина с подставкой
          270,9  миллиметра
          Высота устройства
          833,5  миллиметра
          Высота с подставкой
          908,6  миллиметра
          Ширина устройства
          1450,5  миллиметра
          Ширина с подставкой
          1450,5  миллиметра
          Глубина подставки
          270,9  миллиметра
          Высота подставки
          70,0  миллиметра
          Ширина подставки
          820,0  миллиметра
          Вес, включая упаковку
          36,6  кг

        • Дизайн

          Цвета ТВ
          Светло-серебристая рамка
          Конструкция подставки
          Светло-серебристая подставка

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Краткое руководство пользователя
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Шнур питания
          • Настольная подставка
          Батареи входят в комплект
          Батарея типа AAA — 2 шт.

        • Питание

          Электропитание
          220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Температура окружающей среды
          5–35 °C
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Световой датчик
          • Отключение изображения (для радио)
          • Режим ECO

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Краткое руководство пользователя
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Шнур питания
        • Настольная подставка
        • Батареи входят в комплект: Батарея типа AAA — 2 шт.

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            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
            • *Объем флэш-памяти: 16 ГБ, фактический объем доступной памяти может различаться в зависимости от предустановленных приложений, установленной ОС и др.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
            • Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Google Ассистент доступен на телевизорах Philips на базе ОС Android TV версии Android O (8) или выше. Google Ассистент доступен на некоторых языках и в некоторых странах
            • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
            • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
            • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
            • Требуется подписка Disney+.Согласно условиям и положениям на сайте https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney и связанные юридические лица. Disney+ доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
            • Rakuten TV доступен на некоторых языках и в некоторых странах.

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