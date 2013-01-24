Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Краткое руководство пользователя
- Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Шнур питания
- Настольная подставка
- Батареи входят в комплект: Батарея типа AAA — 2 шт.
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Телевизор, который хочется смотреть
Забудьте о муках выбора при покупке нового телевизора. Ищете превосходное качество изображения и звука, простое подключение и быстрый отклик в играх? Вы нашли его — The One. Также вы сможете погрузиться в просмотр с уникальной подсветкой Ambilight. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Телевизор, который хочется смотреть
Забудьте о муках выбора при покупке нового телевизора. Ищете превосходное качество изображения и звука, простое подключение и быстрый отклик в играх? Вы нашли его — The One. Также вы сможете погрузиться в просмотр с уникальной подсветкой Ambilight. Узнать обо всех преимуществах
Телевизор, который хочется смотреть
Забудьте о муках выбора при покупке нового телевизора. Ищете превосходное качество изображения и звука, простое подключение и быстрый отклик в играх? Вы нашли его — The One. Также вы сможете погрузиться в просмотр с уникальной подсветкой Ambilight. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Телевизор, который хочется смотреть
Забудьте о муках выбора при покупке нового телевизора. Ищете превосходное качество изображения и звука, простое подключение и быстрый отклик в играх? Вы нашли его — The One. Также вы сможете погрузиться в просмотр с уникальной подсветкой Ambilight. Узнать обо всех преимуществах
4K UHD LED на базе ОС Android TV
Итого:
С Philips Ambilight каждый момент становится ближе. Интеллектуальные светодиоды по краям телевизора реагируют на происходящее на экране и изменяют цвет для еще большего эффекта погружения. Попробовав один раз, вы больше не сможете от этого отказаться.
Поддержка форматов Dolby для звука и видео премиум-класса означает, что HDR-материалы будут выглядеть и звучать максимально реалистично. Материалы предстанут перед вами согласно задумке режиссера, и вы сможете оценить объемное, чистое и глубокое звучание.
Телевизоры Philips Android TV открывают доступ к любому контенту. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и телепередачи было просто. Продолжать просмотр можно с того места, где вы остановились.
Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.
Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, включая Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными.
С DTS Play-Fi на телевизоре Philips вы можете подключаться к совместимым АС в любой комнате. На кухне стоит беспроводная аудиосистема? Продолжайте слушать диалоги фильма, пока готовите перекус, и не пропускайте важные моменты спортивной трансляции, наливая друзьям напитки.
Ваш телевизор Philips предлагает новейшее подключение HDMI 2.1 и TV автоматически переключается в режим низкой задержки, когда вы запускаете игру на консоли. Он поддерживает VRR для плавного игрового процесса, а игровой режим Ambilight наполнит комнату яркими ощущениями.
Нажмите кнопку на пульте ДУ для общения с Google Ассистентом. Управляйте ТВ или устройствами "умный дом", совместимыми с Google Ассистентом, с помощью голосовых команд. Также телевизор поддерживает управление через голосовые команды Alexa на совместимых с Alexa устройствах.
Ваш телевизор Philips способен выжать максимум из видеоформата HDR10+. Контрастность, цвет и яркость настраиваются в покадровом режиме.Неважно, что вы смотрите, — популярный сериал или новый блокбастер — вы обязательно оцените глубокие тени. Яркие поверхности станут еще ярче, а цвета — еще реалистичнее. Dolby Vision и Dolby Atmos. Кинематографичное изображение и звук.
Ищете телевизор для своей комнаты? Эта модель 4K Smart TV определенно подойдет вам! Подставка из полированного металла эстетично контрастирует с безрамочным экраном — такой стиль впишется в любой интерьер.
Подсветка Ambilight
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Android TV
Функции Smart TV
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Мультимедийные приложения
Талон энергоэффективности ЕС
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