Забудьте о муках выбора при покупке нового телевизора. Ищете превосходное качество изображения и звука, простое подключение и быстрый отклик в играх? Вы нашли его — The One. Также вы сможете погрузиться в просмотр с уникальной подсветкой Ambilight. Узнать обо всех преимуществах
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
The One 4K UHD LED на базе ОС Android TV
Телевизор, который хочется смотреть
Забудьте о муках выбора при покупке нового телевизора. Ищете превосходное качество изображения и звука, простое подключение и быстрый отклик в играх? Вы нашли его — The One. Также вы сможете погрузиться в просмотр с уникальной подсветкой Ambilight. Узнать обо всех преимуществах
Телевизор, который хочется смотреть
Забудьте о муках выбора при покупке нового телевизора. Ищете превосходное качество изображения и звука, простое подключение и быстрый отклик в играх? Вы нашли его — The One. Также вы сможете погрузиться в просмотр с уникальной подсветкой Ambilight. Узнать обо всех преимуществах
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
The One 4K UHD LED на базе ОС Android TV
Телевизор, который хочется смотреть
Забудьте о муках выбора при покупке нового телевизора. Ищете превосходное качество изображения и звука, простое подключение и быстрый отклик в играх? Вы нашли его — The One. Также вы сможете погрузиться в просмотр с уникальной подсветкой Ambilight. Узнать обо всех преимуществах
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4K UHD LED на базе ОС Android TV
Итого:
Телевизор, который хочется смотреть
4K UHD LED на базе Android TV с подсветкой Ambilight
3-сторонняя подсветка Ambilight
Поддержка основных форматов HDR
Процессор P5 Perfect Picture
177 см (70") Android TV
Тот самый телевизор с волшебной подсветкой Ambilight. Только от Philips.
С Philips Ambilight каждый момент становится ближе. Интеллектуальные светодиоды по краям телевизора реагируют на происходящее на экране и изменяют цвет для еще большего эффекта погружения. Попробовав один раз, вы больше не сможете от этого отказаться.
Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos
Поддержка форматов Dolby для звука и видео премиум-класса означает, что HDR-материалы будут выглядеть и звучать максимально реалистично. Материалы предстанут перед вами согласно задумке режиссера, и вы сможете оценить объемное, чистое и глубокое звучание.
Тот самый умный телевизор с Android TV.
Телевизоры Philips Android TV открывают доступ к любому контенту. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и телепередачи было просто. Продолжать просмотр можно с того места, где вы остановились.
Превосходное качество с любого источника. Процессор Philips P5.
Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.
Тот самый телевизор с ярким изображением HDR. Телевизор Philips 4K UHD.
Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, включая Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными.
Тот самый телевизор с мультирум-аудиосистемой. Совместимо с DTS Play-Fi
С DTS Play-Fi на телевизоре Philips вы можете подключаться к совместимым АС в любой комнате. На кухне стоит беспроводная аудиосистема? Продолжайте слушать диалоги фильма, пока готовите перекус, и не пропускайте важные моменты спортивной трансляции, наливая друзьям напитки.
Тот самый телевизор для геймеров. Низкая задержка с любыми консолями.
Ваш телевизор Philips предлагает новейшее подключение HDMI 2.1 и TV автоматически переключается в режим низкой задержки, когда вы запускаете игру на консоли. Он поддерживает VRR для плавного игрового процесса, а игровой режим Ambilight наполнит комнату яркими ощущениями.
Голосовое управление. Google Ассистент. Работает с Alexa
Нажмите кнопку на пульте ДУ для общения с Google Ассистентом. Управляйте ТВ или устройствами "умный дом", совместимыми с Google Ассистентом, с помощью голосовых команд. Также телевизор поддерживает управление через голосовые команды Alexa на совместимых с Alexa устройствах.
Тонкий и стильный дизайн
Ищете телевизор для своей комнаты? Безрамочный корпус этого 4K Smart TV идеально впишется в любой интерьер, а тонкие ножки создадут ощущение, что экран парит над подставкой для ТВ или столом, и позволят установить более длинный саундбар.
Основные форматы HDR. Смотрите фильмы в соответствии с задумкой режиссера.
Ваш телевизор Philips способен выжать максимум из видеоформата HDR10+. Контрастность, цвет и яркость настраиваются в покадровом режиме.Неважно, что вы смотрите, — популярный сериал или новый блокбастер — вы обязательно оцените глубокие тени. Яркие поверхности станут еще ярче, а цвета — еще реалистичнее. Dolby Vision и Dolby Atmos. Кинематографичное изображение и звук.
Подсветка Ambilight
Версия Ambilight
Трехсторонняя
Возможности режима Ambilight
Встроенный Ambilight+Hue
Музыка Ambilight
Игровой режим
Подстраивается под цвет стены
Режим Lounge
AmbiWakeup
AmbiSleep
Беспроводная АС для дома Philips
Совместимо с беспроводной АС для дома Philips
Изображение/дисплей
Дисплей
4K Ultra HD LED
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
70
(дюймы)
Размер экрана по диагонали (метрич.)
177
см
Разрешение панели
3840 x 2160
Формат изображения
16:9
Процессор Pixel
Процессор P5 Perfect Picture
Улучшение изображения
Разрешение Ultra
Dolby Vision
HDR10+
Технология Micro Dimming Pro
Управление цветом ISF
Поддерживаемое разрешение дисплея
Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI
Поддержка HDR, HDR10 / HLG
до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
Поддержка HDR, HDR10+ / HLG
Видеовходы для всех интерфейсов HDMI
до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
Поддержка HDR
HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
HDR10+/Dolby Vision
Android TV
ОС
Android TV™ 10 (Q)
Предустановленные приложения
Google Play Фильмы*
Google Play Музыка*
Поиск Google
YouTube
Netflix
Amazon Prime Video
BBC iPlayer
Amazon Prime Video
Disney+
Приложение Fitness
Spotify
Объем флэш-памяти
16 ГБ*
Обработка
Мощность обработки
Четыре ядра
Тюнер/прием/передача
Поддержка HEVC
Да
Цифровое ТВ
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Поддержка MPEG
MPEG2
MPEG4
Воспроизведение видео
PAL
SECAM
Телегид*
Электронный гид телепередач на 8 дней
Индикатор уровня сигнала
Да
Телетекст
1000-страничный гипертекст
Подключения
Количество разъемов HDMI
4
Количество разъемов USB
2
Беспроводное соединение
Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
Bluetooth 5.0
Другие подключения
Разъем для спутниковой приставки
Общий интерфейс CI+
Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
Ethernet-LAN RJ-45
Выход для наушников
Разъем для сервисного обслуживания
Возможности HDMI
4K
Канал возврата аудиосигнала
EasyLink (HDMI-CEC)
Прямое управление с помощью пульта ДУ
Управление аудиопараметрами системы
Режим ожидания системы
Запуск воспроизведения одним нажатием
HDCP 2.3
Да, для всех HDMI
HDMI ARC
Да, для всех портов
HDMI eARC
Да, на HDMI2
HDMI VRR
Да, на HDMI1 и HDMI2
Мультимедийные приложения
Форматы воспроизведения видео
Контейнеры: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
HEVC
Поддерживаемый формат субтитров
.SRT
.SUB
.TXT
.SMI
Форматы воспроизведения музыки
AAC
MP3
WAV
WMA версии 2 до версии 9.2
WMA-PRO (версия 9 и 10)
Форматы воспроизведения изображений
JPEG
BMP
GIF
PNG
Сферические фотопанорамы
HEIF
Талон энергоэффективности ЕС
Регистрационные номера EPREL
494803
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
70
Размер экрана по диагонали (метрич.)
177
Класс энергоэффективности для SDR
G
Энергопотребление для SDR
121
кВт*ч на 1000 ч
Класс энергоэффективности для HDR
G
Энергопотребление для HDR
186
кВт*ч на 1000 ч
Режим ожидания с поддержкой сети
< 2,0
Вт
Энергопотребление в выключенном состоянии
нет данных
Технология панели
ЖК с LED
Звук
Выходная мощность (среднеквадр.)
20 Вт
Улучшение звука
Dolby Atmos
ИИ-звук
Четкие диалоги
Ночной режим
Эквалайзер с ИИ
Dolby Bass Enhancement
Dolby Volume Leveler
DTS Play-Fi
Персонализация звука Mimi
Конфигурация динамиков
10 Вт x 2, широкополосный динамик
Размеры
Совместимое настенное крепление
300 x 300 мм
Глубина коробки
174,0
миллиметра
Высота коробки
1025,0
миллиметра
Ширина коробки
1757,0
миллиметра
Вес продукта
27,1
кг
Вес изделия с подставкой
28,4
кг
Глубина устройства
85,1
миллиметра
Глубина с подставкой
360,6
миллиметра
Высота устройства
876,3
миллиметра
Высота с подставкой
947,9
миллиметра
Ширина устройства
1572,3
миллиметра
Ширина с подставкой
1572,3
миллиметра
Глубина подставки
360,6
миллиметра
Высота подставки
70,0
миллиметра
Ширина подставки
807,6/1349,6
миллиметра
Вес, включая упаковку
35,7
кг
Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары
Пульт ДУ
Краткое руководство пользователя
Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
Шнур питания
Настольная подставка
Батареи входят в комплект
Батарея типа AAA — 2 шт.
Дизайн
Цвета ТВ
Светло-серебристая рамка
Конструкция подставки
Светло-серебристые ножки V-образной формы
Питание
Электропитание
220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Энергопотребление в режиме ожидания
< 0,3 Вт
Температура окружающей среды
5–35 °C
Функции энергосбережения
Таймер автоматического выключения
Световой датчик
Отключение изображения (для радио)
Режим ECO
Функции Smart TV
Взаимодействие с пользователем
SimplyShare
Интерактивное телевидение
HbbTV
Программирование
Приостановка просмотра телепередачи
Запись на USB*
Легкость установки
Автопоиск устройств Philips
Мастер подключения к устройству
Мастер настройки сети
Мастер установки поддержки
Удобство использования
Кнопка меню Smart
Экранное руководство пользователя
Обновление встроенной программы
Мастер обновления встроенной программы
Обновление встроенной программы через USB
Обновление программы устройства через Интернет
Фоновая загрузка встроенного ПО
Регулировка формата экрана
Базовый - Широкоэкранный
Автозаполнение
Расширенный - Сдвиг
Масштабирование, растяжение
Широкий экран
Пульт ДУ
с голосовым управлением
Голосовой ассистент*
Встроенный голосовой помощник Google Ассистент
Пульт ДУ с микрофоном
Совместимо с Alexa
Что входит в комплект?
Другие продукты в комплекте
Пульт ДУ
Краткое руководство пользователя
Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
Шнур питания
Настольная подставка
Батареи входят в комплект: Батарея типа AAA — 2 шт.
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
Объем флэш-памяти: 16 ГБ, фактический объем доступной памяти может различаться в зависимости от предустановленных приложений, установленной ОС и др.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
Google Ассистент доступен на телевизорах Philips на базе ОС Android TV версии Android O (8) или выше. Google Ассистент доступен на некоторых языках и в некоторых странах
Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
Требуется подписка Disney+.Согласно условиям и положениям на сайте https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney и связанные юридические лица. Disney+ доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
Rakuten TV доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
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