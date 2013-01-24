Тот самый телевизор с волшебной подсветкой Ambilight. Только от Philips.

С Philips Ambilight каждый момент становится ближе. Интеллектуальные светодиоды по краям телевизора реагируют на происходящее на экране и изменяют цвет для еще большего эффекта погружения. Попробовав один раз, вы больше не сможете от этого отказаться.