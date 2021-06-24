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  • Standard Product Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Philips_AC2729_2in1_AirPurifier_Humidifier_Combi_Se
  • Front Product Photo Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Emotional Benefit Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Emotional Benefit Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Emotional Benefit Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Standard Product Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Philips_AC2729_2in1_AirPurifier_Humidifier_Combi_Se
  • Front Product Photo Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Emotional Benefit Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Emotional Benefit Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Emotional Benefit Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier

Больше не доступен

2000i SeriesКлиматический комплекс

AC2729/51

4

| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Позаботьтесь о том, чем вы дышите

Воздухоочиститель Philips «2 в 1» очищает воздух в помещениях площадью до 30 м² и быстро увлажняет его со скоростью 500 мл/ч. Возможность управления через приложение и встроенные датчики, которые помогают воздухоочистителю сканировать состояние воздуха и автоматически подстраивать уровень увлажнения, одновременно очищая воздух от аллергенов и загрязняющих веществ.

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Удаляет 99,97 % мельчайших частиц размером до 0,003 мкм

Позаботьтесь о том, чем вы дышите

  • Очищает помещения площадью до 30 м²

  • Коэффициент подачи чистого воздуха (CADR) — 250 м³/ч

  • Скорость увлажнения 500 мл/ч

  • Совместимо с приложением CleanHome+

Фильтр HEPA удерживает 99,97 % частиц размером 0,003 мкм (3)

Фильтр HEPA удерживает 99,97 % частиц размером 0,003 мкм (3)

3-слойная фильтрация с NanoProtect HEPA, активированным углем и фильтром предварительной очистки задерживает 99,97 % мельчайших частиц размером до 0,003 мкм (3), защищая вас от частиц PM2.5, бактерий (4), пыльцы, пыли, перхоти животных, газов и других загрязняющих веществ.

Удаляет из воздуха до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц

Удаляет из воздуха до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц

Задерживает аэрозольные частицы, включая содержащие респираторные вирусы. Независимое тестирование проводилось Airmid Healthgroup и показало, что фильтр задерживает до 99,9 % содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц (5).

Технология NanoCloud: гигиеничное увлажнение без лишних усилий

Технология NanoCloud: гигиеничное увлажнение без лишних усилий

Технология NanoCloud увлажняет воздух тихо и эффективно, устраняя до 99% бактерий (6). Естественное парообразование в ходе работы NanoCloud создает невидимую сеть из наномолекул очищенного водяного пара. Малый размер этих молекул обеспечивает равномерное увлажнение воздуха и затрудняет прикрепление к ним бактерий и минеральных частиц, что предотвращает распространение бактерий и белой пыли в помещении (7).

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

2
1

24/06/2021

Україна

Україна

Незаменимый прибор в мегаполисе!

Отлично помогает поддерживать качество воздуха в жару и пыльные бури (из недавнего, показатели прибора зашкаливали сразу после включения, но быстро пришли в норму, спустя минут 20 работы при закрытых окнах и включённом кондиционере) и с сухим воздухом в отопительный сезон!

Этот отзыв про 2000i Series AC2729/51 Кліматичний комплекс 2-в-1

Дата пользования 2020-05-24

Этот отзыв про 2000i Series AC2729/51 Кліматичний комплекс 2-в-1

Дата пользования 2020-05-24

21/08/2020

Україна

Україна

Помогает пережить аллергию на амброзию!

Последние 5 лет у меня появилась аллергия на амброзию и я тяжело переношу вторую половину августа-начало сентября. С помощью этого очистителя я могу нормально дышать и он облегчает мне жизнь в период цветения амброзии. Если раньше я просыпалась с забитым носом как при гайморите, ужасной головной болью(слизистая надавливала), то теперь этих симптомов нет. Освежитель работает в моей комнате всю ночь и совершенно не мешает спать. Чувствителен к малейшим изменениям в воздухе, будь-то запахи из кухни или массаж кожи сухой щеткой.

Плюсы

помогает в период аллергии

Минусы

не уверена, что он работает на все 65 м2

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 2000i Series AC2729/51 Кліматичний комплекс 2-в-1

Дата пользования 2020-07-21

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 2000i Series AC2729/51 Кліматичний комплекс 2-в-1

Дата пользования 2020-07-21

16/08/2021

Україна

Україна

дополнительные аксессуары отсутствуют

Прекрасно всё. кроме того, что сменные фильтры невозможно купить. Зачем продавать товар, если дальнейшая эксплуатация будет невозможна.

Плюсы

увлажняет и очищает отлично.

Минусы

нет фильтров в продаже. использовать невозможно

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 2000i Series AC2729/51 Кліматичний комплекс 2-в-1

Дата пользования 2021-04-16

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 2000i Series AC2729/51 Кліматичний комплекс 2-в-1

Дата пользования 2021-04-16

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Примечания

  1. Показатель CADR: протестирован независимой организацией в соответствии с GB/T 18801-2015

  2. Уровень увлажнения: протестирован в соответствии с GB/T 23332 во внутренней камере для климатических испытаний Philips в 2017 году. Размер камеры составляет 25 м2, начальная температура — 20 ±2 °C, относительная влажность — 30 ±3 %.

  3. Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе тестовой камеры объемом 28,5 м³ содержался вирус гриппа рода А (H1N1).

  4. Предотвращает образования белого налета и мокрых пятен: тестирование независимого исследовательского центра "Determination of deposition of minerals from liquid droplets on furniture" (Определение осадка минеральных веществ из капель воды на мебели), стандарт DIN 44973, IUTA e.V., проверка оседания минеральных веществ, содержащихся в каплях жидкости, на мебели в течение 3 часов.

  5. Профессиональный датчик: по сравнению с датчиком Grim и промышленным инфракрасным датчиком.

  6. Удаление бактерий: протестировано Институтом контрольно-измерительных и тестовых технологий Шанхая (SIMT) в камере 30 м3 в соответствии с GB21551.3-2010. Для тестирования использован штамм Staphylococcus albsp 8032.

  7. Размер помещения: рассчитан в соответствии с GB/T18801-2015.

  8. Протестировано в 2017 году сторонней лабораторией посредством распыления хлористого натрия (размер частиц равен 3 нм в соответствии с DIN71460-1).

  9. Протестировано в 2017 году сторонней лабораторией с использованием фильтрующего материала при скорости 5,33 см/с (1-кратная фильтрация).

  10. Концентрация бактерий в воздухе зависит от различных факторов, включая вентиляцию, размер и планировку помещения.

  11. Результаты получены на основе тестирования распространения бактерии Staphylococcus Albus из прибора. Во время тестирования в резервуар для воды была добавлена стерилизованная вода с указанной бактерией (фильтры — при наличии — были извлечены из прибора).

  12. В помещении площадью 20 м²; гипотетическое время, указанное для одного сеанса очистки из следующего расчета: показатель CADR, 250 м³/ч разделить на объем помещения 48 м³ (при условии, что площадь помещения равна 20 м², а высота потолка — 2,4 м).