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    AD6000W/10

    AD6000W/10
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      AD6000W/10

      AD6000W/10

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      AD6000W/10

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      AD6000W/10

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        Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

        Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

        Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

        АС SoundAvia для впечатляющего, заполняющего комнату звучания

        АС SoundAvia для впечатляющего, заполняющего комнату звучания

        АС SoundAvia, которую оценят даже самые требовательные ценители, наполнит комнату звуком потрясающего качества, несмотря на компактность корпуса. Широкополосные передние излучатели и тыловые фазоинверторы оптимально балансируют звука, а слегка изогнутый дефлектор расширяет область прослушивания.

        Передача музыки в потоковом режиме благодаря беспроводной технологии AirPlay

        Передача музыки в потоковом режиме благодаря беспроводной технологии AirPlay

        Технология AirPlay обеспечивает потоковую передачу всей коллекции музыки iTunes на док-станции Fidelio. Воспроизведение выполняется беспроводным способом через программу iTunes на ПК, iPhone, iPad или iPod Touch с помощью любой АС с технологией AirPlay в вашем доме. Все что нужно сделать — это подключить АС к сети Wi-Fi. AirPlay также позволяет воспроизводить музыку одновременно через все динамики в каждой комнате. Позвольте любимой музыке сопровождать вас повсюду!

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