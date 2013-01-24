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    Портативный радиоприемник

    AE5020/12
    Общая оценка / 5
    • Отличное качество звука радиостанций DAB+ везде и всегда Отличное качество звука радиостанций DAB+ везде и всегда Отличное качество звука радиостанций DAB+ везде и всегда
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      Портативный радиоприемник

      AE5020/12
      Общая оценка / 5

      Отличное качество звука радиостанций DAB+ везде и всегда

      Оцените безупречно чистое звучание портативного радиоприемника Philips AE5020 с поддержкой стандарта вещания DAB+. Классический настольный дизайн, предустановленные радиостанции DAB+ и FM, функция быстрого поиска станций DAB+ — этот радиоприемник станет идеальным спутником. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный радиоприемник

      Отличное качество звука радиостанций DAB+ везде и всегда

      Оцените безупречно чистое звучание портативного радиоприемника Philips AE5020 с поддержкой стандарта вещания DAB+. Классический настольный дизайн, предустановленные радиостанции DAB+ и FM, функция быстрого поиска станций DAB+ — этот радиоприемник станет идеальным спутником. Узнать обо всех преимуществах

      Отличное качество звука радиостанций DAB+ везде и всегда

      Оцените безупречно чистое звучание портативного радиоприемника Philips AE5020 с поддержкой стандарта вещания DAB+. Классический настольный дизайн, предустановленные радиостанции DAB+ и FM, функция быстрого поиска станций DAB+ — этот радиоприемник станет идеальным спутником. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный радиоприемник

      Отличное качество звука радиостанций DAB+ везде и всегда

      Оцените безупречно чистое звучание портативного радиоприемника Philips AE5020 с поддержкой стандарта вещания DAB+. Классический настольный дизайн, предустановленные радиостанции DAB+ и FM, функция быстрого поиска станций DAB+ — этот радиоприемник станет идеальным спутником. Узнать обо всех преимуществах

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        Портативный радиоприемник

        Итого:

        Отличное качество звука радиостанций DAB+ везде и всегда

        • DAB+
        • Цифровой FM тюнер
        • Питание от батарей/сети
        Функция цифрового радиовещания (DAB) для четкого радиовещания без помех

        Функция цифрового радиовещания (DAB) для четкого радиовещания без помех

        DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее аналоговую передачу FM, и являющееся новым способом радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает слушателю более широкий выбор и чистый звук при отсутствии помех. Эта технология позволяет ресиверу захватывать самый сильный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту, кроме того настройка выполняется по имени станции, поэтому не приходится возвращаться назад.

        Полнота ощущений при прослушивании радио благодаря совместимости с форматами DAB и FM

        Полнота ощущений при прослушивании радио благодаря совместимости с форматами DAB и FM

        DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее по качеству аналоговую FM-передачу звука и новая технология радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает более широкий выбор для слушателя и чистый звук без помех. Данная технология позволяет ресиверу захватывать самый мощный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту. Кроме того, настройка выполняется по имени станции, поэтому не нужно возвращаться назад.

        Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

        Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

        Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        Встроенный динамик позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве

        Встроенный динамик позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве

        АС обеспечивает хорошее качество звука и расширяет возможности прослушивания.

        Быстрый поиск радиостанций DAB для дополнительного удобства

        Быстрый поиск радиостанций DAB для дополнительного удобства

        DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее аналоговую передачу FM, и являющееся новым способом радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает слушателю более широкий выбор и чистый звук при отсутствии помех. Эта технология позволяет ресиверу захватывать самый сильный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту, кроме того настройка выполняется по имени станции, поэтому не приходится возвращаться назад.

        Индикатор сообщает о низком заряде батарей

        Индикатор сообщает о низком заряде батарей

        Индикатор начинает светиться при низком заряде батарей.

        Работа от электросети или батарей для удобства размещения

        Работа от электросети или батарей для удобства размещения

        Удобное и гибкое решение — радиоприемник Philips может работать и от батарей, и от электросети. Если в зоне доступности нет электророзетки или если вы не хотите лишний раз загромождать пространство проводами, просто используйте батареи. А когда необходимо длительное и стабильное питание, подключите устройство к розетке. Ощутите подлинную свободу движения.

        Технические характеристики

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое радиовещание (DAB)
          • отображение сведений
          • интеллектуальное сканирование
          • меню
          Диапазоны тюнера
          • DAB (диапазон III)
          • FM
          Сохранение радиостанций
          20
          Антенна
          Антенна FM
          Автоматическая цифровая настройка
          Да

        • Звук

          Звуковая система
          моно
          Регулировка громкости
          поворотная (аналоговая)
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          3 Вт

        • Комфорт

          Тип дисплея
          ЖК-дисплей
          Подсветка
          Да

        • Питание

          Электропитание
          5,5 В перем. тока, 1 А
          Тип элемента питания
          Размер C (LR14)
          Количество батарей
          4
          Напряжение батареи
          1,5  В

        • Аксессуары

          Адаптер переменного тока
          Да
          Краткое руководство пользователя
          Да

        • Размеры

          Глубина основного устройства
          147,8  миллиметра
          Высота основного устройства
          155  миллиметра
          Ширина основного устройства
          211,2  миллиметра
          Вес продукта
          0,97  кг

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