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  • Дисплей высокого разрешения для общественного использования
  • Дисплей высокого разрешения для общественного использования
  • Дисплей высокого разрешения для общественного использования
  • Дисплей высокого разрешения для общественного использования
  • Дисплей высокого разрешения для общественного использования
  • Дисплей высокого разрешения для общественного использования
  • Дисплей высокого разрешения для общественного использования
  • Дисплей высокого разрешения для общественного использования

Больше не доступен

плазменный монитор

BDH4251V/00

Дисплей высокого разрешения для общественного использования
Созданный по самым современным технологиям, экономичный плазменный монитор специально создан для применения в общественных помещениях. Высококачественный деинтерлейсер, улучшенная обработка цифрового видеосигнала и современные плазменные технологии гарантируют оптимальное отображение информации.
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42" плазменный монитор XGA

Дисплей высокого разрешения для общественного использования

  • 42"

  • XGA

Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

Вход HDMI для передачи цифрового сигнала HD через один кабель

Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал позволяет достичь пониженного мерцания и сделать изображение более контрастным. Технология HDMI осуществляет интеллектуальное взаимодействие с источником сигнала, используя при этом наибольшее выходное разрешение. Вход HDMI является полностью обратно совместимым с источниками сигнала в формате DVI и кроме того содержит цифровой звук. HDMI использует технологию защиты от копирования HDCP.

Высокая яркость (1500 кд/м²) и контрастность (15000:1)

Высокие показатели яркости и контрастности очень важны в случаях общественного применения монитора, где условия освещения часто меняются и не подлежат изменению.

Технология нейтрализации чередования, адаптированной к движению для получения предельно резкого изображения

Интеллектуальный алгоритм воссоздания прогрессивного изображения из чересстрочного сигнала способен определять тип источника видеосигнала (например неподвижное изображение, движение или кино), и автоматически оптимизировать процесс воссоздания прогрессивного изображения с помощью режимов Spatial (Пространственный), Temporal (Временный) или Film (Кино). В результате всегда передается предельно отчетливое и стабильное изображение.

Технические характеристики

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