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Больше не доступен
BDH4251V/00
42"
XGA
Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал позволяет достичь пониженного мерцания и сделать изображение более контрастным. Технология HDMI осуществляет интеллектуальное взаимодействие с источником сигнала, используя при этом наибольшее выходное разрешение. Вход HDMI является полностью обратно совместимым с источниками сигнала в формате DVI и кроме того содержит цифровой звук. HDMI использует технологию защиты от копирования HDCP.
Высокие показатели яркости и контрастности очень важны в случаях общественного применения монитора, где условия освещения часто меняются и не подлежат изменению.
Интеллектуальный алгоритм воссоздания прогрессивного изображения из чересстрочного сигнала способен определять тип источника видеосигнала (например неподвижное изображение, движение или кино), и автоматически оптимизировать процесс воссоздания прогрессивного изображения с помощью режимов Spatial (Пространственный), Temporal (Временный) или Film (Кино). В результате всегда передается предельно отчетливое и стабильное изображение.
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