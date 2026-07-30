КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

  • Еще большая вовлеченность аудитории
  • Еще большая вовлеченность аудитории
  • Еще большая вовлеченность аудитории
  • Еще большая вовлеченность аудитории

Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей Multi-Touch

BDT5551EH/02

Еще большая вовлеченность аудитории
Теперь рекламные материалы или важную информацию можно демонстрировать с невероятной четкостью. А интерактивный сенсорный экран позволит завладеть вниманием аудитории.
Посмотреть все преимущества

благодаря сенсорному светодиодному дисплею 140 см (55")

Еще большая вовлеченность аудитории

  • 55"

  • Боковая светодиодная подсветка

  • Full-HD

ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р

Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

Боковая светодиодная подсветка

Оцените равномерное рассеяние света благодаря самой современной светодиодной технологии. По краю панели размещены белые светодиоды, которые еще больше усиливают распределение света. Таким образом, значительно снижается энергопотребление, уменьшается выделение тепла и достигается действительно единообразный диапазон цветов.

Тонкая рамка и стильный дизайн

Благодаря тонкой рамке и элегантному дизайну дисплей прекрасно впишется в любой интерьер и подойдет для разных сфер применения.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.