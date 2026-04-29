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3000 Series Фен для волос
Больше не доступен
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BHD351/10
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Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)
Руководство пользователя
Все (4)
Номер модели и серийный номер на стайлере для волос
Стайлер для волос Philips содержит асбест?
Можно ли обмотать шнур вокруг стайлера Philips после использования?
Как использовать насадки с феном Philips?
Стайлер для волос Philips отключается во время работы
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