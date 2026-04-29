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3000 Series Фен для волос

Больше не доступен

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3000 SeriesФен для волос

BHD351/10

3000 Series Фен для волос

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)

  • PDF файл, 43.5 kB
  • 14 April 2025

Руководство пользователя

  • PDF файл, 1.9 MB
  • 4 November 2025

Ответы на часто задаваемые вопросы

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