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Все серии

  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**

5000 SeriesФен для волос

BHD501/00

4.9
| (429) Отзывы | 98% рекомендуют этот продукт
Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
Технология ThermoShield обеспечивает непревзойденную защиту волос от перегрева, регулируя температуру воздушного потока и поддерживая ее на оптимальном уровне.
Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

с технологией ThermoShield

Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**

  • 2100 Вт

  • Технология ThermoShield

  • Двойная ионизация*

  • 3 режима температуры/2 режима скорости

Технология ThermoShield для непревзойденной защиты волос от перегрева

Технология ThermoShield для непревзойденной защиты волос от перегрева

Датчик защиты от перегрева в активном режиме оптимизирует и управляет температурой воздуха, защищая ваши волосы от урона**, вызванного перегревом. Оцените удобную и быструю сушку с технологией ThermoShield.

Быстрая сушка и профессиональный результат благодаря мощности 2100 Вт

Быстрая сушка и профессиональный результат благодаря мощности 2100 Вт

Этот профессиональный фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

2x ионизация* для гладких и блестящих волос

2x ионизация* для гладких и блестящих волос

Эта мощная система ионизации генерирует до 40 миллионов ионов за одну сушку, делая волосы более сияющими и шелковистыми.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.9

из 5

429

Отзывы

98%

рекомендуют этот продукт

23/06/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чудовий фен для домашнього використання , подібним користувалась 5 років, рекомендую!

Этот отзыв про Фен Philips BHD501/00 серії 5000

Date of Use 2026-06-11

Этот отзыв про Фен Philips BHD501/00 серії 5000

Date of Use 2026-06-11

24/03/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Виріб хороший

Все сподобалось, волосся сушить швидко, непересушує, все чудово, має різні режими температури, а також є дві швидкості потоку повітря швидший і слабіший

Плюсы

Швидкий, функціональний, легкий у використанні, легкий в руці

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Фен Philips BHD530/00 серії 5000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Фен Philips BHD530/00 серії 5000

01/12/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чудово!

Дуже зручний(легкий і зручно тримати в руці).потужний(швидко висушує).Волосся стало гладеньким і виглядає більш здоровим.Я думаю,що завдяки фену))

Этот отзыв про Фен Philips BHD538/30 серії 5000

Этот отзыв про Фен Philips BHD538/30 серії 5000

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 

      1. по сравнению с моделью BHD350 в максимальном режиме

      2. Режим ThermoShield