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  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
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  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

Больше не доступен

Satinelle AdvancedЭпилятор для влажной и сухой эпиляции

BRE640/00

4.6
| (68) Отзывы | 92% рекомендуют этот продукт

1 награда

Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски.
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3 программы ухода

Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

  • Для ухода за ногами, телом и лицом

  • Керамические диски для тонких волосков

  • Дизайн S-образной формы

  • + 8 аксессуаров

Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

Наш эпилятор оснащен уникальной текстурированной керамической головкой, которая бережно захватывает и удаляет даже самые тонкие волосы. Она также удаляет в 4 раза более короткие волоски, чем при эпиляции воском. Благодаря увеличенной скорости вращения дисков (2200 об/мин) гарантировано быстрое удаление волос.

Широкая эпилирующая головка

Широкая эпилирующая головка

Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.

Первый эпилятор S-образной формы

Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image AWARD-612378

Отзывы

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4.6

из 5

68

Отзывы

92%

рекомендуют этот продукт

20/04/2021

Україна

Україна

Самый лучший эпилятор которым я пользовалась!

Практически безболезненно удаляет волосинки. Триммер отличный, муж стрижет бороду). Девочки советую!

Плюсы

практически безболезненная эпиляция

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Advanced BRE635/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Advanced BRE635/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

07/07/2019

Україна

Україна

Хорошее приобретение

Отличный эпилятор, подарили на день рожденья, красивый по дизайну, удобно лежит в руке, хорошо убирает волоски, пользуюсь чаще всего в душе, по мне так менее болезненно) Качество отличное!

Этот отзыв про Satinelle Advanced BRE640/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

Этот отзыв про Satinelle Advanced BRE640/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

26/02/2018

Україна

Україна

Незаменимая вещь для девушек

С детства имею чувствительную кожу. И после каждой эпиляции раздражение колоссальное. Мой старенький эпилятор стал дольше заряжатся и быстрее разряжаться, что послужило причиной замены девайса. Мой новый помощник Philips satinelle Bre620/00 отлично справляется с поставленной задачей. Удобно держать в руке, хороший дизайн. Широкая головка обеспечивает минимальное время для эпиляции. Беспроводной режим работы длительностью 40 минут. Заряжается быстро. Благодаря керамическим дискам менее болезненное удаление, хорошо захватывает волоски и почти не пропускает. Есть возможность эпиляции в душе, что очень удобно, не боясь попадания воды в устройство. В комплекте ещё идут массажная насадка, бритвенная головка и гребень, щеточка и мешочек. С массажной головкой площадь для захвата волосков уменьшается, но ощущения хорошие. Но самое главное что меня приятно удивило - это почти отсутствие раздражения. Сразу после эпиляции красные точки можно было посчитать на пальцах, а на утро вовсе раздражение пропало. С предыдущим эпилятором я 2 дня ходила в штанах из-за раздражения. Это находка для меня, после первой эпиляции я поняла что выбор сделан правильный.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Advanced BRE620/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Advanced BRE620/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

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