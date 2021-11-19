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  • Гладкая кожа на срок до 6 месяцев*
  • Гладкая кожа на срок до 6 месяцев*
  • Гладкая кожа на срок до 6 месяцев*
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  • Гладкая кожа на срок до 6 месяцев*
  • Гладкая кожа на срок до 6 месяцев*

Больше не доступен

Lumea PrestigeФотоэпилятор IPL для удаления волос

BRI956/00

4.5
| (121) Отзывы | 88% рекомендуют этот продукт

1 награда

Гладкая кожа на срок до 6 месяцев*
Philips Lumea Prestige с технологией SenseIQ — это наш самый эффективный IPL-эпилятор. Созданные для комфортного выполнения процедур в домашних условиях, интеллектуальные насадки Lumea идеально повторяют все контуры вашего тела и выбирают программы в соответствии с выбранным участком кожи.
Посмотреть все преимущества

4 интеллектуальные насадки для оптимальных результатов

Гладкая кожа на срок до 6 месяцев*

  • С технологией SenseIQ

  • Подмышки, зона бикини, тело, лицо

  • С датчиком SmartSkin

  • Проводной и беспроводной режимы работы

Экспертная IPL-технология для дома, разработанная совместно с дерматологами

Экспертная IPL-технология для дома, разработанная совместно с дерматологами

Сокращение IPL означает Intense Pulsed Light — интенсивный световой импульс. Philips Lumea направляет мягкий пульсирующий свет на корень волоса, стимулируя переход волосяного фолликула в фазу покоя. В результате рост волос на теле постепенно сокращается. При регулярном проведении процедур кожа сохраняет превосходную гладкость надолго. Процедура предотвращения повторного роста волос безопасна и не вызывает болевых ощущений даже в чувствительных областях. Устройство Philips Lumea разработано совместно с дерматологами и протестировано в клинических условиях, чтобы вы могли легко и эффективно выполнять эту процедуру дома в удобное для себя время.

Доказанная безопасность и эффективность процедур

Доказанная безопасность и эффективность процедур

Независимые исследования показали, что уже после 3 сеансов** волосков становится до 92 % меньше. Выполняйте первые четыре процедуры с интервалом в 2 недели, а следующие восемь процедур — с интервалом в 4 недели. После 12 процедур вы сможете наслаждаться идеально гладкой кожей на протяжении 6 месяцев*.

Подходит для большинства типов волос и кожи

Подходит для большинства типов волос и кожи

Philips Lumea Prestige эффективно воздействует на разные типы волос и кожи. Он подходит для натуральных русых, каштановых и черных волос, а также для кожи от очень светлого до темного оттенков. Этот прибор, как и другие решения IPL, не подходит для удаления белых/седых, светло-русых и рыжих волос, а также для очень темной кожи. Эти ограничения связаны с тем, что для работы технологии необходима высокая контрастность пигментации кожи и волос.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image AWARD-612375

Отзывы

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4.5

из 5

121

Отзывы

88%

рекомендуют этот продукт

19/11/2021

Україна

Україна

Функциональный и эффективный прибор .

Купила данную модель фотоэпилятора. Благодаря фотоэпилятору распрощалась со станком, постоянным подбриванием ног, бикини и подмышки.Что хочу сказать, действительно есть результат уже после 3 процедуры (как заявляет производитель).После пятой процедуры спустя 2 недели заметила ,что волос практически не растет.Структура кожи стала нежнее, нет вросших волос и раздражения.Сама процедура фотоэпиляции комфортная(не больно). Удобство: сеть+аккумулятор, датчик который сам подбирает интенсивность под цвет кожи.

Плюсы

Максимальная комплектация, эффективный безболезненный прибор

Минусы

Не хватает времени от аккумулятора для всего тело, приходится подключатся к сети

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Lumea IPL 9000 Series BRI958/00 Фотоэпилятор IPL с технологией SenseIQ

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Lumea IPL 9000 Series BRI958/00 Фотоэпилятор IPL с технологией SenseIQ

27/04/2021

Україна

Україна

Крутой

Пишу и не могу нарадоваться купленным эпилятором, много насадок которые подходят на все зоны тела) есть автоподбор режимов и ручные что удобно) очень удобен в руке, 3 года гарантии!!! Рекомендую, результат вау

Плюсы

Все

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Lumea IPL 9000 Series BRI958/00 Фотоэпилятор IPL с технологией SenseIQ

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Lumea IPL 9000 Series BRI958/00 Фотоэпилятор IPL с технологией SenseIQ

03/04/2020

Україна

Україна

Фотоэпилятор bri956

Пользуюсь этим фотоэпилятором около года. Полный восторг! Эффективно,удобно, очень просто в использовании, а главное безболезненно. Забыла про воск и эпилятор. Уже после третьего применения был заметен результат. Моей радости не было предела. У фотоэпилятора красивый дизайн, его очень удобно держать в руке. В комплекте есть все необходимые насадки:для тела,лица, зоны бикини и подмышек. Работает фотоэпилятор как от сети так и в автономном режиме, что очень удобно. Самое главное конечно же это результат и он есть! Рекомендую и Вам)

Плюсы

Эффективность, удобство, качество

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Lumea Prestige BRI956/00 Фотоэпилятор IPL для удаления волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Lumea Prestige BRI956/00 Фотоэпилятор IPL для удаления волос

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      Примечания

      1. Среднее уменьшение роста волос после 12 процедур: 78 % на ногах, 64 % в зоне бикини, 65 % в области подмышек

      2. При проведении процедур на ногах: после 3 процедур 27 из 55 женщин отметили, что волос стало меньше как минимум на 92 %

      3. При соблюдении рекомендуемой частоты использования

      4. Исследования проводились в Нидерландах и Австрии с участием 56 женщин; результаты после проведения 3 процедур в области подмышек, зоне бикини, на ногах; после проведения 2 процедур на лице

      5. Международная 2-летняя гарантия Philips не увеличивается в зависимости от срока службы лампы

      6. При соблюдении рекомендуемой частоты использования. Рассчитано на основе использования на голенях, в зоне бикини, подмышек и на лице. Срок действия 2-летней международной гарантии Philips не увеличивается в зависимости от срока службы лампы