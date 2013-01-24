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Lumea Prestige

Фотоэпилятор IPL для удаления волос

BRI956/00
Общая оценка / 5
1 награда
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    Lumea Prestige Фотоэпилятор IPL для удаления волос

    BRI956/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Гладкая кожа на срок до 6 месяцев*

    Philips Lumea Prestige с технологией SenseIQ — это наш самый эффективный IPL-эпилятор. Созданные для комфортного выполнения процедур в домашних условиях, интеллектуальные насадки Lumea идеально повторяют все контуры вашего тела и выбирают программы в соответствии с выбранным участком кожи. Узнать обо всех преимуществах

    Lumea Prestige Фотоэпилятор IPL для удаления волос

    Гладкая кожа на срок до 6 месяцев*

    Philips Lumea Prestige с технологией SenseIQ — это наш самый эффективный IPL-эпилятор. Созданные для комфортного выполнения процедур в домашних условиях, интеллектуальные насадки Lumea идеально повторяют все контуры вашего тела и выбирают программы в соответствии с выбранным участком кожи. Узнать обо всех преимуществах

    Гладкая кожа на срок до 6 месяцев*

    Philips Lumea Prestige с технологией SenseIQ — это наш самый эффективный IPL-эпилятор. Созданные для комфортного выполнения процедур в домашних условиях, интеллектуальные насадки Lumea идеально повторяют все контуры вашего тела и выбирают программы в соответствии с выбранным участком кожи. Узнать обо всех преимуществах

    Lumea Prestige Фотоэпилятор IPL для удаления волос

    Гладкая кожа на срок до 6 месяцев*

    Philips Lumea Prestige с технологией SenseIQ — это наш самый эффективный IPL-эпилятор. Созданные для комфортного выполнения процедур в домашних условиях, интеллектуальные насадки Lumea идеально повторяют все контуры вашего тела и выбирают программы в соответствии с выбранным участком кожи. Узнать обо всех преимуществах

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      Гладкая кожа на срок до 6 месяцев*

      4 интеллектуальные насадки для оптимальных результатов

      • С технологией SenseIQ
      • Подмышки, зона бикини, тело, лицо
      • С датчиком SmartSkin
      • Проводной и беспроводной режимы работы
      Профессиональная IPL-технология, адаптированная для комфортного домашнего использования, разработанная совместно с дерматологами

      Профессиональная IPL-технология, адаптированная для комфортного домашнего использования, разработанная совместно с дерматологами

      Сокращение IPL означает Intense Pulsed Light — интенсивный световой импульс. Philips Lumea направляет мягкий пульсирующий свет на корень волоса, стимулируя переход волосяного фолликула в фазу покоя. В результате рост волос на теле постепенно сокращается. При регулярном проведении процедур кожа сохраняет превосходную гладкость надолго. Процедура предотвращения повторного роста волос безопасна и не вызывает болевых ощущений даже в чувствительных областях. Устройство Philips Lumea разработано совместно с дерматологами и протестировано в клинических условиях, чтобы вы могли легко и эффективно выполнять эту процедуру дома в удобное для себя время.

      Доказанная безопасность и эффективность процедур

      Доказанная безопасность и эффективность процедур

      Независимые исследования показали, что уже после 3 сеансов** волосков становится до 92 % меньше. Выполняйте первые четыре процедуры с интервалом в 2 недели, а следующие восемь процедур — с интервалом в 4 недели. После 12 процедур вы сможете наслаждаться идеально гладкой кожей на протяжении 6 месяцев*.

      Подходит для большинства типов волос и кожи

      Подходит для большинства типов волос и кожи

      Philips Lumea Prestige эффективно воздействует на разные типы волос и кожи. Он подходит для натуральных русых, каштановых и черных волос, а также для кожи от очень светлого до темного оттенков. Этот прибор, как и другие решения IPL, не подходит для удаления белых/седых, светло-русых и рыжих волос, а также для очень темной кожи. Эти ограничения связаны с тем, что для работы технологии необходима высокая контрастность пигментации кожи и волос.

      Технология SenseIQ для персонализации удаления волос 

      Технология SenseIQ для персонализации удаления волос 

      Определяет. Датчик Lumea SmartSkin определяет оттенок кожи и подбирает наиболее комфортные именно для вас параметры импульса. Адаптирует. Доступны уникальные программы для каждого участка тела. Заботится. Прибор создан при поддержке дерматологов и с учетом потребностей потребителей, чтобы вы могли наслаждаться бережным и долгосрочным удалением волос даже на чувствительных участках кожи***.

      Интеллектуальные насадки адаптируют программы под каждый участок вашего тела

      Интеллектуальные насадки адаптируют программы под каждый участок вашего тела

      Ваше тело уникально. Поэтому ваша кожа, изгибы и контуры тела требуют особого ухода. Насадки Lumea для обработки всех участков тела идеально повторяют контуры вашего тела, а при их установке прибор автоматически выберет нужную программу для той или иной области вашей кожи. Световое окошко обеспечивает тесный контакт с кожей и максимально эффективное использование света, чтобы вы могли эффективно и безопасно обрабатывать даже деликатные и чувствительные участки.

      Насадка для подмышек с изогнутым дизайном

      Насадка для подмышек с изогнутым дизайном

      Специальная интеллектуальная насадка с размером светового окошка 3 см2 имеет изогнутую форму, что позволяет обрабатывать труднодоступную область подмышек. При установке насадки на устройство активируется специальная программа обработки подмышек. 86 % женщин остались довольны уменьшением роста волос в области подмышек****.

      Насадка для зоны бикини с дополнительным фильтром

      Насадка для зоны бикини с дополнительным фильтром

      Установите интеллектуальную насадку для зоны бикини, чтобы активировать на устройстве специальную программу для этого участка тела. Насадка имеет световое окошко размером 3 см2 с прозрачным фильтром, а ее изогнутая форма обеспечит максимально тесный контакт с кожей, эффективность и комфорт, повторяя контуры вашего тела. 78 % женщин остались довольны уменьшением роста волос в зоне бикини****.

      Изогнутая насадка для тела

      Изогнутая насадка для тела

      Интеллектуальная насадка для тела — это самая большая насадка, которая имеет световое окошко размером 4,1 см2, что делает ее идеальным вариантом для обработки больших участков тела, например ног, рук и живота. Изогнутый дизайн повторяет контуры вашего тела, обеспечивая максимально тесный контакт с кожей. Установите эту насадку, чтобы на устройстве активировалась специальная программа для этих участков тела. 83 % женщин остались довольны уменьшением роста волос на ногах****.

      Насадка для лица с дополнительным фильтром для точечной обработки

      Насадка для лица с дополнительным фильтром для точечной обработки

      Насадка для лица имеет маленькое и плоское световое окошко размером 2 см2, которое позволяет бережно и эффективно справляться с ростом волос на вашем лице. Идеально подходит для обработки области над верхней губой, подбородка и челюсти; также насадка имеет дополнительный встроенный фильтр. При установке на прибор эта интеллектуальная насадка автоматически активирует особый режим для обработки вашего лица. 84 % женщин остались довольны уменьшением роста волос на лице****.

      С датчиком SmartSkin

      С датчиком SmartSkin

      На Philips Lumea Prestige с технологией SenseIQ доступно 5 простых режимов световой обработки. Датчик SmartSkin определяет оттенок кожи, после чего выбирает наиболее бережные параметры света в соответствии с выбранным для обработки участком тела.

      Использование в проводном и беспроводном режимах

      Использование в проводном и беспроводном режимах

      Lumea Prestige является единственным беспроводным фотоэпилятором IPL, что позволяет легко удалять волосы с труднодоступных участков тела. Также беспроводной режим позволяет выполнять процедуру удаления волос в любом уголке вашего дома.

      Приложение Lumea. Вместе с вами на протяжении всего пути

      Приложение Lumea. Вместе с вами на протяжении всего пути

      Бесплатное приложение Lumea позволит вам с легкостью достичь идеально гладкой кожи и поддерживать ее на протяжении 6 месяцев*, выполняя простые процедуры дома. На каждом шаге пути приложение будет давать вам советы и рекомендации по обработке кожи, использованию персонализированных программ и следованию расписанию для максимальной эффективности процедур. Все для того, чтобы вы как можно скорее достигли желаемых результатов.

      Не нужно покупать дополнительные запасные части, никаких лишних расходов

      Не нужно покупать дополнительные запасные части, никаких лишних расходов

      Philips Lumea — это комплексная система, которая готова к использованию сразу после извлечения из упаковки. Вам не понадобятся сменные компоненты, расходные материалы, гели и даже запасная лампа.

      Технические характеристики

      • Technical specs. attachments

        Насадка для тела
        • Форма: выпуклая и изогнутая
        • Размер окошка: 4,1 см2
        • Особые настройки для обработки тела
        Насадка для лица
        • Форма: плоская
        • Размер окошка — 2 см2, дополнительный фильтр
        • Особые настройки для обработки лица
        Насадка для области подмышек
        • Форма: вогнутая
        • Размер окошка: 3 см2
        • Индивидуальные настройки для обработки подмышек
        Насадка для линии бикини
        • Форма: вогнутая
        • Размер окошка — 3 см2, дополнительный фильтр
        • Индивидуальные настройки для обработки зоны бикини

      • Technical specifications

        Высококачественная лампа
        Обеспечивает <gt/> 250,000 вспышек*****

      • Application areas

        Участки тела
        • Руки
        • Ноги
        • Живот
        Лицо
        • Подбородок
        • Верхняя губа
        • Подбородок
        Чувствительные области
        • Область подмышек
        • Область бикини

      • Items included

        Инструкции по эксплуатации
        Инструкция по эксплуатации
        Карта памяти
        Роскошный футляр
        Адаптер
        19,5 В / 4000 мА

      • Power

        напряжение
        100–240 В

      • Safety and adjustable settings

        Встроенный УФ-фильтр
        Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей
        5 настроек интенсивности вспышки
        Выбор настройки в зависимости от типа кожи
        Встроенная система безопасности
        Предотвращает случайные вспышки
        Датчик цвета кожи
        Определяет оттенок кожи
        Датчик SmartSkin
        Подсказки по выбору правильной настройки

      • Service

        Гарантия
        Международная гарантия сроком на 2 года

      • Application time

        Подмышка
        2,5 мин.
        Линия бикини
        2 мин.
        Лицо
        1,5 мин.
        Голени
        8,5 мин

      • Application mode

        Режим "Slide and Flash"
        Для быстрого результата
        Проводной/беспроводной режим
        Проводной и беспроводной режимы работы
        Режим "Stamp and Flash"
        Для обработки небольших участков

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          • Среднее уменьшение роста волос после 12 процедур: 78 % на ногах, 64 % в зоне бикини, 65 % в области подмышек
          • * При проведении процедур на ногах: после 3 процедур 27 из 55 женщин отметили, что волос стало меньше как минимум на 92 %
          • * * При соблюдении рекомендуемой частоты использования
          • * * * Исследования проводились в Нидерландах и Австрии с участием 56 женщин; результаты после проведения 3 процедур в области подмышек, зоне бикини, на ногах; после проведения 2 процедур на лице
          • * * * * Международная 2-летняя гарантия Philips не увеличивается в зависимости от срока службы лампы

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