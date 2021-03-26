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    • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
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      Series 1200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      EP1223/00

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

      Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато.

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      Series 1200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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      этот продукт
      Series 1200
      - {discount-value}

      Series 1200

      Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      итого

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      2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

      Благодаря простой сенсорной панели управления

      • 2 вида кофе
      • Классический капучинатор
      • Белый
      • Сенсорная панель управления
      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.

      Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

      Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

      Наша надежная керамическая кофемолка имеет 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.

      Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

      Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

      Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Извлеките из кофейных зерен весь аромат с нашими износостойкими керамическими жерновами. Наши жернова с острыми краями помогут вам в приготовлении наиболее ароматных и вкусных вариаций кофе. 100 % керамика обеспечит приготовление до 20 000 чашек кофе.

      Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

      Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

      Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

      Простая очистка деталей в посудомоечной машине

      Простая очистка деталей в посудомоечной машине

      Систему подачи молока, поддон для капель и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение сэкономит вам время.

      До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек*, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

      Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

      Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.

      Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

      Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.

      Автоматическое удаление налета для удобства использования

      Поддерживать кофемашину в идеальном состоянии еще никогда не было так просто — эта автоматическая программа уведомляет вас о необходимости удаления налета. Вы можете настроить частоту появления уведомлений в соответствии с жесткостью воды в вашем доме.

      • Страна изготовления

        Разработано:
        Италия
        Сделано:
        Румыния

      • Персональная настройка

        Степени помола
        12
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Да
        Настройки температуры
        3

      • Разнообразные функции

        Кофе и другие напитки
        • Эспрессо
        • Кофе
        • Горячая вода
        Приготовление молотого кофе
        Да
        Двойная порция
        Да
        Двойная порция молочного напитка
        Нет

      • Другие возможности

        Съемная варочная группа
        Да
        Подсказки по очистке от накипи
        Да
        AquaClean
        Да

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Мерная ложка
        • Тестовая полоска для проверки жесткости воды
        • Тюбик со смазкой

      • Технические характеристики

        Напряжение
        230  V
        Длина шнура
        100  cm
        Частота
        50  Hz
        Емкость кувшина для молока
        X  L
        Емкость контейнера для отходов
        12  servings
        Вместительный резервуар для воды
        1,8  L
        Емкость отсека для зерен
        275  g
        Вес изделия
        7.5  kg
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Резервуар для воды
        Доступ с передней панели
        Макс. высота чашки
        150  mm
        Совместимость с фильтром
        AquaClean
        Давление помпы
        15  bar
        Цвет и отделка
        Белый
        Габариты изделия
        246x371x433  mm

      • Общие характеристики

        Система подачи молока
        Классический капучинатор
        Пользовательский интерфейс
        Сенсорная панель управления

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Экологическая безопасность

        Экорежим
        Да
        Маркировка энергоэффективности
        Класс A
        Потребляемая мощность при заваривании
        1500  W
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        >95  %

      Badge-D2C

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      • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
      • *Для температуры от 70 до 82 °C.
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