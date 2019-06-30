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    Series 1200

    Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP1224
    Общая оценка / 5
    • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
      -{discount-value}

      Series 1200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      EP1224
      Общая оценка / 5

      2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

      Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато. Узнать обо всех преимуществах

      Series 1200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

      Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато. Узнать обо всех преимуществах

      2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

      Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато. Узнать обо всех преимуществах

      Series 1200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

      Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато. Узнать обо всех преимуществах

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        Series 1200

        Series 1200

        Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

        - {discount-value}

        Итого:

        2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

        Благодаря простой сенсорной панели управления

        • 2 вида кофе
        • Классический капучинатор
        • Светло-серый
        • Сенсорная панель управления
        До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

        До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

        При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек*, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

        Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

        Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

        Наши надёжные керамические жернова имеют 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.

        Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

        Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

        Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

        20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

        20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

        Извлеките из кофейных зерен весь аромат с нашими износостойкими керамическими жерновами. Наши жернова с острыми краями помогут вам в приготовлении наиболее ароматных и вкусных вариаций кофе. 100 % керамика обеспечит приготовление до 20 000 чашек кофе.

        Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

        Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

        Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

        Простая очистка деталей в посудомоечной машине

        Простая очистка деталей в посудомоечной машине

        Систему подачи молока, поддон для капель и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение сэкономит вам время.

        Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

        Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.

        Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

        Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.

        Настраивайте интенсивность аромата и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

        Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.

        Автоматическое удаление налета для удобства использования

        Поддерживать кофемашину в идеальном состоянии еще никогда не было так просто — эта автоматическая программа уведомляет вас о необходимости удаления налета. Вы можете настроить частоту появления уведомлений в соответствии с жесткостью воды в вашем доме.

        • Страна происхождения

          Сделано в
          Румыния
          Разработано:
          Италия

        • Индивидуальная настройка

          Степени помола
          12
          Регулировка крепости перед приготовлением
          Да
          Настройки температуры
          3

        • Разнообразные функции

          Кофе и другие напитки
          • Эспрессо
          • Горячая вода
          • Кофе
          Приготовление молотого кофе
          Да
          Двойная порция
          Да
          Двойная порция молочного напитка
          Нет

        • Другие функции

          Съемная варочная группа
          Да
          Уведомления о необходимости удаления налета
          Да
          AquaClean
          Да

        • Принадлежности

          Комплектация
          • Мерная ложка
          • Тестовая полоска для проверки жесткости воды
          • Тюбик со смазкой

        • Технические характеристики

          Длина шнура
          100  см
          Напряжение
          230  В
          Частота
          50  Гц
          Емкость кувшина для молока
          X  л
          Вместительный резервуар для воды
          1,8  л
          Емкость контейнера для отходов
          12  порций
          Емкость для зерен
          275  г
          Вес изделия
          7.5  кг
          Контейнер для отходов
          Доступ с передней панели
          Емкость для воды
          Доступ с передней панели
          Совместимость с фильтром
          AquaClean
          Давление помпы
          15  бар
          Цвет и отделка
          Светло-серый
          Размеры продукта
          246x371x433  миллиметра

        • Общие характеристики

          Регулируемый по высоте носик
          85–145  миллиметра
          Молочное решение
          Классический капучинатор
          Простая очистка и обслуживание
          Совместимость с фильтром AquaClean
          Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
          • Классический капучинатор
          • Поддон для капель
          Интерфейс пользователя
          Сенсорная панель управления

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Социальная ответственность

          Экорежим
          Да
          Маркировка энергоэффективности
          Класс A
          Потребляемая мощность при заваривании
          1500  Вт
          Упаковка пригодна для вторичной переработки
          >95  %

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            • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
            • *Для температуры от 70 до 82 °C.

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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