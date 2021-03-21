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2 вида кофе
Классический капучинатор
Светло-серый
Сенсорный дисплей
Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.
Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.
Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.
5.0
из 5
21
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
RomaPunx
21/03/2021
Україна
Простота в использовании
Очень быстро разобрались в использовании, кофе получается вкусным
Плюсы
Всё отлично
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 1200 EP1224/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 1200 EP1224/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
SvetaF
06/05/2020
Україна
Стильный дизайн и простая в использовании
В эту кофемашину я влюбилась с первого взгляда. В ней сочетаются стильный дизайн и простота в приготовлении кофе. В ней 2 базовых напитка которые в нашей семье пьют все. Каждый может отрегулировать как крепость, так и объем кофе. Все просто и удобно благодаря понятной панели управления. Если хочу кофе с молоком, то это тоже можно сделать, так как в комплекте есть капучинатор. За кофе машиной также легко ухаживать. Капучинатор, поддон для капель и контейнер для гущи можно мыть в посудомойке или под проточной водой. И раз в неделю ополаскиваю заварочный блок. Большим плюсом считаю фильтр для воды AquaClean. Какую бы я воду не налила в кофемашину, кофе всегда будет вкусным и ароматным без лишних примесей. Фильтр справляется со своей задачей на все 100%. И с фильтром надо реже чистить машину от накипи.
Плюсы
Понятная панель управления
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 1200 EP1224/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 1200 EP1224/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Iuliia
11/08/2025
Україна
Проверенный покупатель
Чудова кавова машина
Чудова та проста, інтуїтивно зрозуміла кавова машина. Головне - правильний вибір кави для смакового задоволення))
Этот отзыв про Серія 1200 EP1224/00 Автоматична кавомашина
Этот отзыв про Серія 1200 EP1224/00 Автоматична кавомашина
На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
Для температуры от 70 до 82 °C.