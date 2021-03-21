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  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

Серия 1200Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP1224/00

5
| (21) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
Наслаждайтесь превосходным вкусом и ароматом кофе из свежих кофейных зерен при идеальной температуре благодаря нашей интеллектуальной системе приготовления. Классический капучинатор позволяет с легкостью создавать нежный капучино или латте макиато. Фильтр AquaClean (номер патента: EP1498060B1) не входит в комплект.
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Благодаря простой сенсорной панели управления

2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

  • 2 вида кофе

  • Классический капучинатор

  • Светло-серый

  • Сенсорный дисплей

Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.

Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.

Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

21

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

21/03/2021

Україна

Україна

Простота в использовании

Очень быстро разобрались в использовании, кофе получается вкусным

Плюсы

Всё отлично

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 1200 EP1224/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 1200 EP1224/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

06/05/2020

Україна

Україна

Стильный дизайн и простая в использовании

В эту кофемашину я влюбилась с первого взгляда. В ней сочетаются стильный дизайн и простота в приготовлении кофе. В ней 2 базовых напитка которые в нашей семье пьют все. Каждый может отрегулировать как крепость, так и объем кофе. Все просто и удобно благодаря понятной панели управления. Если хочу кофе с молоком, то это тоже можно сделать, так как в комплекте есть капучинатор. За кофе машиной также легко ухаживать. Капучинатор, поддон для капель и контейнер для гущи можно мыть в посудомойке или под проточной водой. И раз в неделю ополаскиваю заварочный блок. Большим плюсом считаю фильтр для воды AquaClean. Какую бы я воду не налила в кофемашину, кофе всегда будет вкусным и ароматным без лишних примесей. Фильтр справляется со своей задачей на все 100%. И с фильтром надо реже чистить машину от накипи.

Плюсы

Понятная панель управления

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 1200 EP1224/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 1200 EP1224/00 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

11/08/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чудова кавова машина

Чудова та проста, інтуїтивно зрозуміла кавова машина. Головне - правильний вибір кави для смакового задоволення))

Этот отзыв про Серія 1200 EP1224/00 Автоматична кавомашина

Этот отзыв про Серія 1200 EP1224/00 Автоматична кавомашина

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      Примечания

      1. На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

      2. Для температуры от 70 до 82 °C.