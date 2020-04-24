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2 вида кофе
Классический капучинатор
Глянцевый черный
Сенсорный дисплей
Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.
Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.
Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.
4.8
из 5
12
Отзывы
90%
рекомендуют этот продукт
Odiss
24/04/2020
Україна
Сотрудник Philips
Хорошая кофемашина
[Employee of philipsglobal] Понравилось что лёгкая в управлении, варит вкусный кофе.
Плюсы
Дизайн, уход, вкус кофе
Минусы
Шумновата но не критично
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 2200 EP2221/40 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 2200 EP2221/40 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Derbi74
26/10/2021
Україна
Отличная кофемашина!
Приобрели недавно, очень довольны покупкой, тепер утро стало ещё ярче с кофе, приготовленным этой кофемашине, очень нравится экспрессо.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
Danusya
05/11/2020
Україна
Выбором очень довольна, вкусный кофе!!
Вкусный кофе на любой вкус, хорошая цена, мне очень понравилось, а главное что очень быстро варит кофе, то что нужно утром перед работой!!выбор суперский, Покупайте не пожалеете!!
Плюсы
За хорошую ценю и отменный вкус кофе!!
Этот отзыв про Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
Этот отзыв про Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
Для температуры от 70 до 82 °C.
не входит в комплект поставки