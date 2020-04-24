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  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

Серия 2200Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP2221/40

4.8
| (12) Отзывы | 90% рекомендуют этот продукт
2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато.
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Благодаря простой сенсорной панели управления

2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

  • 2 вида кофе

  • Классический капучинатор

  • Глянцевый черный

  • Сенсорный дисплей

Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.

Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.

Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.8

из 5

12

Отзывы

90%

рекомендуют этот продукт

4
2
1

24/04/2020

Україна

Україна

Сотрудник Philips

Хорошая кофемашина

[Employee of philipsglobal] Понравилось что лёгкая в управлении, варит вкусный кофе.

Плюсы

Дизайн, уход, вкус кофе

Минусы

Шумновата но не критично

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 2200 EP2221/40 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 2200 EP2221/40 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

26/10/2021

Україна

Україна

Отличная кофемашина!

Приобрели недавно, очень довольны покупкой, тепер утро стало ещё ярче с кофе, приготовленным этой кофемашине, очень нравится экспрессо.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

05/11/2020

Україна

Україна

Выбором очень довольна, вкусный кофе!!

Вкусный кофе на любой вкус, хорошая цена, мне очень понравилось, а главное что очень быстро варит кофе, то что нужно утром перед работой!!выбор суперский, Покупайте не пожалеете!!

Плюсы

За хорошую ценю и отменный вкус кофе!!

Этот отзыв про Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

Этот отзыв про Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

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      Примечания

      1. На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

      2. Для температуры от 70 до 82 °C.

      3. не входит в комплект поставки