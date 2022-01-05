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  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

Серия 2200Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP2224/40

5
| (8) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато.
Посмотреть все преимущества

Благодаря простой сенсорной панели управления

2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

  • 2 вида кофе

  • Классический капучинатор

  • Светло-серый

  • Сенсорный дисплей

Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.

Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.

Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

8

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/01/2022

Україна

Україна

Внешний вид красивая кофемашина .

Присматривались год. Выбрали из-за двух видов кофе .Меленого и в зернах .

Плюсы

Красивый внешний вид .Вкусный кофе.

Минусы

Еще не нашли.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 2200 EP2224/40 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 2200 EP2224/40 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

25/06/2021

Україна

Україна

Кофемашина - член семьи)

Всегда была уверена, что лучшее кофе варится в турке на песке) Но "Дед Мороз" приволок домой чудо техники - кофемашину. Установили в удобном месте, долго ходили вокруг, откладывая "на потом" чтение инструкций. Но, однажды утром, я просто набрала воды, засыпала зёрна и получила чашечку ароматного кофе) С тех пор, каждое утро нас будит не собака, а кофемашина - новый член семьи)

Плюсы

Интуитивное управление, быстрая чашка кофе

Минусы

пока не вижу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 2200 EP2224/40 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 2200 EP2224/40 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

05/01/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Кофемашина очень удобная в обращении

Я бы с удовольствием порекомендовал своим друзьям и знакомым такую кофемашину

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина

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      Примечания

      1. На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

      2. Для температуры от 70 до 82 °C

      3. не входит в комплект поставки