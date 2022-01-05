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2 вида кофе
Классический капучинатор
Светло-серый
Сенсорный дисплей
Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.
Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.
Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.
5.0
из 5
8
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Покупатель Эльдорадо.
05/01/2022
Україна
Внешний вид красивая кофемашина .
Присматривались год. Выбрали из-за двух видов кофе .Меленого и в зернах .
Плюсы
Красивый внешний вид .Вкусный кофе.
Минусы
Еще не нашли.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 2200 EP2224/40 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 2200 EP2224/40 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Svet@
25/06/2021
Україна
Кофемашина - член семьи)
Всегда была уверена, что лучшее кофе варится в турке на песке) Но "Дед Мороз" приволок домой чудо техники - кофемашину. Установили в удобном месте, долго ходили вокруг, откладывая "на потом" чтение инструкций. Но, однажды утром, я просто набрала воды, засыпала зёрна и получила чашечку ароматного кофе) С тех пор, каждое утро нас будит не собака, а кофемашина - новый член семьи)
Плюсы
Интуитивное управление, быстрая чашка кофе
Минусы
пока не вижу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 2200 EP2224/40 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 2200 EP2224/40 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
chup6315
05/01/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Кофемашина очень удобная в обращении
Я бы с удовольствием порекомендовал своим друзьям и знакомым такую кофемашину
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина
На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
Для температуры от 70 до 82 °C
не входит в комплект поставки