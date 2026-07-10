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3 вида кофе
LatteGo
Матовый черный
Сенсорный дисплей
Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.
Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.
Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.
4.7
из 5
37
Отзывы
88%
рекомендуют этот продукт
Eskobar
10/07/2026
Україна
Проверенный покупатель
Вибір багатофункціональний
Таку оцінку я поставила тому що кавомашина зручна в користуванні, відповідає заявленим характеристикам
Этот отзыв про Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
Date of Use 2026-07-10
Этот отзыв про Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
Date of Use 2026-07-10
Eugene67
27/12/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Чудовий функціонал.
Машина робить дуже смачну пінку Функціонал, легкість у використанні! Поюсом в комплекті йде фільтр для води!
Плюсы
Легкість у користуванні
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
VladR
04/10/2023
Україна
Сотрудник Philips
Чудова кавомашина для Офісу
[Employee of philipsglobal] Купили кавомашину щоб штат міг смаковати каву. Легка в догляді, гарний дизайн та смачна кава . Пояснення по експлуатації не знадобилось, колектив сам все швидко зрозумів .
Плюсы
Дизайн, легкість , смак кави
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение полностью автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2018 г.
Для температуры от 70 до 82 °C.
На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
не входит в комплект поставки