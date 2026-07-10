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  • 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
  • 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

Серия 2200Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP2230/10

4.7
| (37) Отзывы | 88% рекомендуют этот продукт
3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
Готовьте любимые напитки — эспрессо, кофе и капучино — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусные напитки с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд*
Посмотреть все преимущества

LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

  • 3 вида кофе

  • LatteGo

  • Матовый черный

  • Сенсорный дисплей

Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.

Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.7

из 5

37

Отзывы

88%

рекомендуют этот продукт

2

10/07/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Вибір багатофункціональний

Таку оцінку я поставила тому що кавомашина зручна в користуванні, відповідає заявленим характеристикам

Этот отзыв про Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина

Date of Use 2026-07-10

Этот отзыв про Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина

Date of Use 2026-07-10

27/12/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чудовий функціонал.

Машина робить дуже смачну пінку Функціонал, легкість у використанні! Поюсом в комплекті йде фільтр для води!

Плюсы

Легкість у користуванні

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина

04/10/2023

Україна

Україна

Сотрудник Philips

Чудова кавомашина для Офісу

[Employee of philipsglobal] Купили кавомашину щоб штат міг смаковати каву. Легка в догляді, гарний дизайн та смачна кава . Пояснення по експлуатації не знадобилось, колектив сам все швидко зрозумів .

Плюсы

Дизайн, легкість , смак кави

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина

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      Примечания

      1. Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение полностью автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2018 г.

      2. Для температуры от 70 до 82 °C.

      3. На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

      4. не входит в комплект поставки