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3 вида кофе
LatteGo
Глянцевый черный
Сенсорный дисплей
Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.
Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.
Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.
4.9
из 5
22
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Sane4ek
12/09/2020
Україна
Очень вкусный кофе
Хороший дизайн, много функций, занимает мало места.
Плюсы
Много функций, мало шума
Этот отзыв про Серия 2200 EP2231/40 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Этот отзыв про Серия 2200 EP2231/40 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Нино
05/08/2020
Україна
Очень вкусный кофе, радует каждое утро.
Нравится, что есть молочник) Можно готовить кофе и одновременно заниматься ребенком
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 2200 EP2231/40 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 2200 EP2231/40 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Фіксік
07/11/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Легкість користування
Легкість користування, можливість насолоджуватися ароматною кавою
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина
Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение полностью автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2018 г.
Для температуры от 70 до 82 °C.
На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
не входит в комплект поставки