Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Series 5000

Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP5310/10
Общая оценка / 5
  • 3 вида кофе из свежемолотых зерен — это легко 3 вида кофе из свежемолотых зерен — это легко 3 вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
    -{discount-value}

    Series 5000 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP5310/10
    Общая оценка / 5

    3 вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Просто нажмите на кнопку, и вы сможете наслаждаться ароматными кофейными напитками из свежемолотых зерен. Крепость, объем и температуру всех напитков, включая эспрессо, обычный черный кофе и американо, можно регулировать. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Series 5000 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    3 вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Просто нажмите на кнопку, и вы сможете наслаждаться ароматными кофейными напитками из свежемолотых зерен. Крепость, объем и температуру всех напитков, включая эспрессо, обычный черный кофе и американо, можно регулировать. Узнать обо всех преимуществах

    3 вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Просто нажмите на кнопку, и вы сможете наслаждаться ароматными кофейными напитками из свежемолотых зерен. Крепость, объем и температуру всех напитков, включая эспрессо, обычный черный кофе и американо, можно регулировать. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Series 5000 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    3 вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Просто нажмите на кнопку, и вы сможете наслаждаться ароматными кофейными напитками из свежемолотых зерен. Крепость, объем и температуру всех напитков, включая эспрессо, обычный черный кофе и американо, можно регулировать. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все super-automatic-espresso-machines

      3 вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

      Ароматный эспрессо и черный кофе одним нажатием кнопки

      • 3 вида кофе
      • Классический капучинатор
      • PianoBlack
      • AquaClean
      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

      Идеальная температура кофе благодаря термоблоку

      Идеальная температура кофе благодаря термоблоку

      Благодаря термоблоку вы сможете готовить кофе и капучино неизменно идеальной температуры. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.

      Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

      Герметичная конструкция контейнера сохраняет свежесть кофейных зерен

      Герметичная конструкция нового типа сохраняет свежесть и аромат кофейных зерен, а также делает работу жерновов менее шумной.

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.

      Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

      Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

      Эта полностью автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

      Настройте и сохраните свой собственный профиль

      Настройте и сохраните свой собственный профиль

      Благодаря функции памяти вы можете задать и сохранить нужный объем, чтобы всегда готовить любимый кофе и капучино так, как вам нравится. Благодаря этой функции машина приготовит кофе и капучино в соответствии с вашими предпочтениями.

      Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

      Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

      Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

      До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек*, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Румыния

      • Общие характеристики

        Простая очистка и обслуживание
        Совместимость с фильтром AquaClean
        Молочное решение
        Классический капучинатор
        Пользовательский интерфейс
        Стандартный дисплей

      • Технические характеристики

        Емкость контейнера для отходов
        15  порций
        Частота
        50  Гц
        Высота чашки (макс.)
        150  миллиметра
        напряжение
        230  В
        Длина шнура
        > 100  см
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Емкость для воды
        Доступ с верхней панели
        Вес изделия
        7,2  кг
        Габариты изделия
        221 x 340 x 430  миллиметра
        Емкость для зерен
        250  г
        Вместительный резервуар для воды
        1,8  л

      • Персональные настройки

        Настройки уровня крепости
        5
        Объем кофе
        Регулируемый
        Степени помола
        5
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Нет
        Профили пользователя
        1
        Настройки температуры
        3

      • Разнообразные функции

        Кофе и другие напитки
        • Эспрессо
        • Горячая вода
        • Кофе
        • Американо
        Приготовление молотого кофе
        Да
        Двойная порция
        Да

      • Другие возможности

        Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи
        Да
        Основной переключатель ON/OFF
        Да
        Быстрый нагрев бойлера
        Да
        Съемная варочная группа
        Да
        Gusto perfetto
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

            Откройте для себя

            My Philips

            Зарегистрируйтесь, чтобы получить
            уникальные преимущества

            Підпишіться на нашу розсилку новин

            Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

            Подписаться