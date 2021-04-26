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EP5547/90
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SM8780/00
SM8889/00
SM6685/00
SM6480/00
SM6585/00
CA6903/00
До 5000 чашек* без очистки от накипи
Продление срока службы кофемашины
1 фильтр AquaClean
При установке фильтра AquaClean уведомления об очистке от накипи автоматически отключаются. Вы всегда будете наслаждаться превосходным вкусом кофе без лишних усилий: напоминания снова включаются на кофемашине только после замены 8 фильтров. Если кофемашина совместима с фильтром AquaClean, на резервуаре для воды находится специальная наклейка.
Вы сможете легко и быстро выполнить установку для использования этой полезной функции. Просто поместите фильтр AquaClean в резервуар для воды автоматической кофемашины Saeco, выполните включение с помощью пользовательского интерфейса и готовьте до 5000 чашек превосходного напитка без очистки от накипи*.
AquaClean позволяет надолго сохранить превосходный вкус кофе и защищает кофемашину от засорения благодаря таким инновационным функциям, как технология ионного обмена, запатентованная технология циркуляции воды Philips и микропористый фильтр.
4.5
из 5
6
Отзывы
83%
рекомендуют этот продукт
wooiler
26/04/2021
Україна
Часть акции
Хороший фильтр
Отличная вещь для тех кто не хочет парится по поводу чистки кофемашины. Там где я живу , довольно жёсткая вода и этот фильтр очень выручает. Простой в установке, легко самостоятельно менять
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Vinne25
22/04/2021
Україна
Часть акции
добре виконує свої функції
хороший фільтр, з ним дійсьно рідше чистимо кавомашину від накипу, а кава стає ще смачнішою. Його легко встановити та вистачає нам до 5-6 місяців, в залежності від приготовлених напоїв. Завжди замовляємо на офіційному сайті, або в офіційних представників
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
28/07/2020
Україна
Рекомендую
Дуже допомогає в житті. Приємніше стало користуватися водою,і накип не псує побутову техніку.
Плюсы
Зручно у використанні
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.