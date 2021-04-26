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  • До 5000 чашек* без очистки от накипи
  • До 5000 чашек* без очистки от накипи
  • До 5000 чашек* без очистки от накипи
  • До 5000 чашек* без очистки от накипи

Средства по уходуФильтр для воды и против накипи

CA6903/10

4.5
| (6) Отзывы | 83% рекомендуют этот продукт
До 5000 чашек* без очистки от накипи
Инновационный фильтр для воды AquaClean снижает образование известкового налета. Вы сможете наслаждаться свежим кофе, приготовленным на чистой воде. Чтобы обеспечить долгий срок службы приборов Philips и Saeco их безопасное использование, применяйте фильтры для воды AquaClean производства исключительно компании Philips.
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Совместимые продукты
Серия 5500

Серия 5500
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP5547/90

Серия 3300

Серия 3300
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP3347/90

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

SM8780/00

Xelsis Suprema

Xelsis Suprema
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

SM8889/00

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

SM6685/00

GranAroma

GranAroma
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

SM6480/00

GranAroma

GranAroma
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

SM6585/00

Одного фильтра хватает на 625* чашек!

До 5000 чашек* без очистки от накипи

  • CA6903/00

  • До 5000 чашек* без очистки от накипи

  • Продление срока службы кофемашины

  • 1 фильтр AquaClean

При установке AquaClean отключаются оповещения о проведении очистки от накипи

При установке AquaClean отключаются оповещения о проведении очистки от накипи

При установке фильтра AquaClean уведомления об очистке от накипи автоматически отключаются. Вы всегда будете наслаждаться превосходным вкусом кофе без лишних усилий: напоминания снова включаются на кофемашине только после замены 8 фильтров. Если кофемашина совместима с фильтром AquaClean, на резервуаре для воды находится специальная наклейка.

Система простой установки фильтра

Система простой установки фильтра

Вы сможете легко и быстро выполнить установку для использования этой полезной функции. Просто поместите фильтр AquaClean в резервуар для воды автоматической кофемашины Saeco, выполните включение с помощью пользовательского интерфейса и готовьте до 5000 чашек превосходного напитка без очистки от накипи*.

Микропористый фильтр препятствует засорению кофемашины

Микропористый фильтр препятствует засорению кофемашины

AquaClean позволяет надолго сохранить превосходный вкус кофе и защищает кофемашину от засорения благодаря таким инновационным функциям, как технология ионного обмена, запатентованная технология циркуляции воды Philips и микропористый фильтр.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.5

из 5

6

Отзывы

83%

рекомендуют этот продукт

4
3
1

26/04/2021

Україна

Україна

Хороший фильтр

Отличная вещь для тех кто не хочет парится по поводу чистки кофемашины. Там где я живу , довольно жёсткая вода и этот фильтр очень выручает. Простой в установке, легко самостоятельно менять

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

22/04/2021

Україна

Україна

добре виконує свої функції

хороший фільтр, з ним дійсьно рідше чистимо кавомашину від накипу, а кава стає ще смачнішою. Його легко встановити та вистачає нам до 5-6 місяців, в залежності від приготовлених напоїв. Завжди замовляємо на офіційному сайті, або в офіційних представників

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

28/07/2020

Україна

Україна

Рекомендую

Дуже допомогає в житті. Приємніше стало користуватися водою,і накип не псує побутову техніку.

Плюсы

Зручно у використанні

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

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      Примечания

      1. На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.