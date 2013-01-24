До 5000 чашек* без очистки от накипи
Благодаря инновационному фильтру для воды AquaClean вы сможете насладиться великолепным вкусом кофе. AquaClean фильтрует воду, обеспечивая насыщенный аромат кофе, и препятствует образованию известкового налета, поэтому вам не придется проводить очистку кофемашины от накипи. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
До 5000 чашек* без очистки от накипи
Благодаря инновационному фильтру для воды AquaClean вы сможете насладиться великолепным вкусом кофе. AquaClean фильтрует воду, обеспечивая насыщенный аромат кофе, и препятствует образованию известкового налета, поэтому вам не придется проводить очистку кофемашины от накипи. Узнать обо всех преимуществах
До 5000 чашек* без очистки от накипи
Благодаря инновационному фильтру для воды AquaClean вы сможете насладиться великолепным вкусом кофе. AquaClean фильтрует воду, обеспечивая насыщенный аромат кофе, и препятствует образованию известкового налета, поэтому вам не придется проводить очистку кофемашины от накипи. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
До 5000 чашек* без очистки от накипи
Благодаря инновационному фильтру для воды AquaClean вы сможете насладиться великолепным вкусом кофе. AquaClean фильтрует воду, обеспечивая насыщенный аромат кофе, и препятствует образованию известкового налета, поэтому вам не придется проводить очистку кофемашины от накипи. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря технологии ионного обмена в кофемашину поступает очищенная от кальция вода. При своевременной замене фильтра после отображения напоминания одного фильтра будет хватать на приготовление до 625 чашек кофе*
AquaClean позволяет надолго сохранить превосходный вкус кофе и защищает кофемашину от засорения благодаря таким инновационным функциям, как технология ионного обмена, запатентованная технология циркуляции воды и микропористый фильтр.
Благодаря фильтру AquaClean в автоматическую кофемашину поступает только чистая и отфильтрованная вода, поэтому вам не придется проводить очистку кофемашины от накипи. Заменив фильтр 8 раз, вы сможете приготовить до 5000* чашек кофе без проведения очистки кофемашины от накипи.
Использование воды, очищенной от мельчайших частиц, значительно влияет на качество приготовленного кофе. Микропористый фильтр удерживает примеси, поэтому каждая чашка будет наполнена свежим напитком превосходного вкуса.
Вы сможете легко и быстро выполнить установку для использования этой полезной функции. Просто поместите фильтр AquaClean в резервуар для воды автоматической кофемашины Saeco, выполните включение с помощью пользовательского интерфейса и готовьте до 5000 чашек превосходного напитка без очистки от накипи*.
При установке фильтра AquaClean уведомления об очистке от накипи автоматически отключаются. Вы всегда будете наслаждаться превосходным вкусом кофе без лишних усилий: напоминания снова включаются на кофемашине только после замены 8 фильтров. Если кофемашина совместима с фильтром AquaClean, на резервуаре для воды находится специальная наклейка.
Используйте только расходные материалы Philips, чтобы продлить срок службы кофемашины. Для кофемашин Philips и Saeco рекомендуются только расходные материалы Philips.
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