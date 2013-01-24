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SpeedPro Aqua

Беспроводной вертикальный пылесос

FC6728/01
Общая оценка / 5
  • Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
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    SpeedPro Aqua Беспроводной вертикальный пылесос

    FC6728/01
    Общая оценка / 5

    Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос

    Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и отменную маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора грязи, а также уникальной системой для влажной уборки. Узнать обо всех преимуществах

    SpeedPro Aqua Беспроводной вертикальный пылесос

    Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос

    Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и отменную маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора грязи, а также уникальной системой для влажной уборки. Узнать обо всех преимуществах

    Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос

    Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и отменную маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора грязи, а также уникальной системой для влажной уборки. Узнать обо всех преимуществах

    SpeedPro Aqua Беспроводной вертикальный пылесос

    Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос

    Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и отменную маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора грязи, а также уникальной системой для влажной уборки. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос

      • Насадка с системой всасывания 180°
      • 21,6 В, до 50 мин
      • Пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
      • Насадка с LED-подсветкой
      Собирает до 98 % пыли и грязи каждым движением

      Собирает до 98 % пыли и грязи каждым движением

      Насадка с системой всасывания 180° предназначена для мощного и точного сбора до 98 % загрязнений на любых типах напольных покрытий, даже в труднодоступных местах, каждым движением.

      Светодиоды в насадке позволяют увидеть незаметную пыль и грязь

      Светодиоды в насадке позволяют увидеть незаметную пыль и грязь

      Пыль, шерсть, волосы и крошки не останутся незамеченными благодаря светодиодной подсветке на насадке SpeedPro. Светодиоды в насадке позволяют увидеть незаметную пыль и грязь.

      Сухая/влажная уборка и ручной пылесос, устраняет до 99 % бактерий

      Сухая/влажная уборка и ручной пылесос, устраняет до 99 % бактерий

      Уникальная система влажной и сухой уборки помогает устранять до 99 % бактерий за один проход. Управление подачей воды обеспечивает оптимальный уровень влажности при уборке твердых напольных покрытий. Насадки из микрофибры легко стирать вручную или в стиральной машине.

      Для различных типов пыли с Aquaboost для устойчивых загрязнений

      Для различных типов пыли с Aquaboost для устойчивых загрязнений

      Режим AquaBoost для быстрой очистки устойчивых загрязнений.

      До 50 минут эффективной работы благодаря литий-ионным аккумуляторам 21,6 В

      До 50 минут эффективной работы благодаря литий-ионным аккумуляторам 21,6 В

      Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 21,6 В обеспечивают до 50 минут работы в нормальном режиме и 22 минут в турборежиме.

      Встроенный ручной пылесос, щелевая насадка и щетка

      Встроенный ручной пылесос, щелевая насадка и щетка

      Аксессуары легко достать и установить. Съемный ручной блок превращает SpeedPro в два разных прибора, а чистящая насадка встроена в трубу, так что всегда будет под рукой для очистки потолков и полок.

      Быстрая очистка даже под низкой мебелью

      Быстрая очистка даже под низкой мебелью

      SpeedPro отличается превосходной маневренностью, поскольку пылесборник расположен вверху корпуса, так что он может проникать под низкую мебель под очень острым углом к полу.

      Мотор PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха

      Мотор PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха

      Мотор PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха, а также мощный и точный сбор грязи насадкой.

      PowerCyclone 7 поддерживает высокую эффективность надолго

      PowerCyclone 7 поддерживает высокую эффективность надолго

      Технология PowerCyclone 7 мгновенно отделяет пыль от воздуха, что позволяет дольше сохранять высокую эффективность.

      Уникальный дизайн пылесборника для очистки без облака пыли

      Уникальный дизайн пылесборника для очистки без облака пыли

      Пылесборник легко снимается с пылесоса и гигиенично опустошается без облака пыли.

      Моющийся фильтр обеспечивает стабильно высокую скорость воздушного потока*

      Моющийся фильтр обеспечивает стабильно высокую скорость воздушного потока*

      Система фильтрации удерживает до 99 % пыльцы и спор плесени, возвращая к мотору чистый воздух, а также обеспечивая быстрый воздухопоток и стабильно высокую эффективность.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        До 800  л/мин.
        Тип элемента питания
        Литийионный
        Напряжение батареи
        21,6  В
        Время зарядки
        5  часов
        Время работы
        50  минут(ы)
        Время работы (турборежим)
        22  минут(ы)
        Уровень интенсивности звука
        80  дБ
        Площадь очищаемых полов при одном заполнении резервуара
        60  м²

      • Простота использования

        Ручка для переноски
        Верхняя сторона
        Максимальная емкость резервуара для чистой воды
        0,28  л
        Возможность использования моющих средств
        прозрачное моющее средство или чистая вода
        Тип колес
        Резина

      • Дизайн

        Функциональный дизайн
        3 в 1
        цвет
        Матово-синий металлик

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        0,4  л
        Фильтр защиты электродвигателя
        Моющийся фильтр*

      • Насадки и аксессуары

        Стандартная насадка
        Сухая и влажная уборка
        Дополнительная насадка
        Насадка с системой всасывания 180°
        Аксессуары в комплекте
        • Адаптер питания перем. тока
        • Щелевая насадка
        • Насадка из микрофибры
        • Встроенная щетка
        • Настенная док-станция
        • Емкость для воды

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        2,1  кг

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

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            • Мойте фильтр руками раз в 2 недели для оптимальных результатов. Мойте, пока при выжимании вода не будет чистой. Дайте фильтру высохнуть в течение 24 часов перед повторным использованием.

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