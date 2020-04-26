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Больше не доступен
Насадка с системой всасывания 180°
21,6 В, до 50 мин
Пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
Насадка с LED-подсветкой
Насадка с системой всасывания 180° мощно и точно убирает до 98 % грязи и пыли каждым движением — на всех напольных покрытиях и даже в труднодоступных участках.
Пыль, пух, волосы и крошки будет легко заметить благодаря LED-подсветке в насадке SpeedPro. Светодиоды в насадке позволяют увидеть незаметную пыль и грязь во время уборки.
Инновационная система влажной и сухой уборки помогает устранять до 99% бактерий за один проход. Управление подачей воды обеспечивает оптимальный уровень влажности при уборке твердых напольных покрытий. Накладки из микрофибры легко стирать вручную или в стиральной машине.
4.8
из 5
13
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
mishajes
26/04/2020
Україна
Незаменимый гаджет в бытовом использовании.
Данный пылесос, проявил себя на высочайшем уровне. Отлично проявил себя на всех поверхностях, особенно на ковре с длинным ворсом. Ранее пользовался проводным пылесосом и разница сразу ощутима, очень удобно убирать в труднодоступных места и не думать, где расположена розетка. Так же несомненно считаю достоинством - возможность мыть пол.
Плюсы
1. Беспроводное устройство; 2. Большая емкость батареи; 3. Подсветка на насадке; 4.
Минусы
Их нет.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SpeedPro Aqua FC6728/01 Беспроводной вертикальный пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SpeedPro Aqua FC6728/01 Беспроводной вертикальный пылесос
Yovenko
05/04/2020
Україна
Самый удобный помощник
Очень маневренный пылесос, легкий в руке, пролазит везде в доме, можно убрать в любом месте. Долгая работа, хватает на 2-3 уборки
Плюсы
Время работы, удобный, легкий
Минусы
Нету
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SpeedPro Aqua FC6728/01 Беспроводной вертикальный пылесос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SpeedPro Aqua FC6728/01 Беспроводной вертикальный пылесос
Сергій81
11/05/2021
Україна
Сотрудник Philips
Одновременная сухая и влажная уборка
[Employee of philipsglobal] Пылесос, который справляется с поставленными задачами. Одним из плюсов считаю отсутствие провода. Так же очень удобно то, что можно сменить насадку и без проблем помыть пол. Удобно очищается колба от мусора и при высыпании не разлетается пыль. Подсветка на щетке дает возможность увидеть мусор в затемненных участках. Заряда хватает убрать квартиру полностью. Рекомендую к покупке.
Плюсы
Компактен, долго держит заряд.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Мойте фильтр руками раз в 2 недели для оптимальных результатов. Мойте, пока при выжимании вода не будет чистой. Дайте фильтру высохнуть в течение 24 часов перед повторным использованием.