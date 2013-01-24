Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и отменную маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора грязи, а также уникальной системой для влажной уборки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и отменную маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора грязи, а также уникальной системой для влажной уборки. Узнать обо всех преимуществах
Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и отменную маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора грязи, а также уникальной системой для влажной уборки. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и отменную маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора грязи, а также уникальной системой для влажной уборки. Узнать обо всех преимуществах
Насадка с системой всасывания 180° предназначена для мощного и точного сбора до 98 % загрязнений на любых типах напольных покрытий, даже в труднодоступных местах, каждым движением.
Пыль, шерсть, волосы и крошки не останутся незамеченными благодаря светодиодной подсветке на насадке SpeedPro. Светодиоды в насадке позволяют увидеть незаметную пыль и грязь.
Уникальная система влажной и сухой уборки помогает устранять до 99 % бактерий за один проход. Управление подачей воды обеспечивает оптимальный уровень влажности при уборке твердых напольных покрытий. Насадки из микрофибры легко стирать вручную или в стиральной машине.
Режим AquaBoost для быстрой очистки устойчивых загрязнений.
Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 21,6 В обеспечивают до 50 минут работы в нормальном режиме и 22 минут в турборежиме.
Аксессуары легко достать и установить. Съемный ручной блок превращает SpeedPro в два разных прибора, а чистящая насадка встроена в трубу, так что всегда будет под рукой для очистки потолков и полок.
SpeedPro отличается превосходной маневренностью, поскольку пылесборник расположен вверху корпуса, так что он может проникать под низкую мебель под очень острым углом к полу.
Мотор PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха, а также мощный и точный сбор грязи насадкой.
Технология PowerCyclone 7 мгновенно отделяет пыль от воздуха, что позволяет дольше сохранять высокую эффективность.
Пылесборник легко снимается с пылесоса и гигиенично опустошается без облака пыли.
Система фильтрации удерживает до 99 % пыльцы и спор плесени, возвращая к мотору чистый воздух, а также обеспечивая быстрый воздухопоток и стабильно высокую эффективность.
Высокое качество
Простота использования
Дизайн
Фильтрация
Насадки и аксессуары
Вес и габариты
Забота об окружающей среде