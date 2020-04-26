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  • Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
  • Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
  • Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
  • Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
  • Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
  • Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
  • Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
  • Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
  • Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
  • Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
  • Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
  • Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
  • Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
  • Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
  • Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
  • Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
  • Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
  • Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
  • Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
  • Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
  • Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
  • Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос

Больше не доступен

SpeedPro AquaБеспроводной вертикальный пылесос

FC6728/01

4.8
| (13) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос
Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и отменную маневренность. Он оснащен насадкой с системой всасывания 180° для точного сбора грязи, а также уникальной системой для влажной уборки.
Посмотреть все преимущества

Быстро — "3 в 1": пылесос/влажная уборка/ручной пылесос

  • Насадка с системой всасывания 180°

  • 21,6 В, до 50 мин

  • Пылесос/влажная уборка/ручной пылесос

  • Насадка с LED-подсветкой

Собирает до 98 % пыли и грязи каждым движением

Собирает до 98 % пыли и грязи каждым движением

Насадка с системой всасывания 180° мощно и точно убирает до 98 % грязи и пыли каждым движением — на всех напольных покрытиях и даже в труднодоступных участках.

Светодиоды в насадке позволяют увидеть незаметную пыль и грязь

Светодиоды в насадке позволяют увидеть незаметную пыль и грязь

Пыль, пух, волосы и крошки будет легко заметить благодаря LED-подсветке в насадке SpeedPro. Светодиоды в насадке позволяют увидеть незаметную пыль и грязь во время уборки.

Сухая/влажная уборка и ручной пылесос, устраняет до 99 % бактерий

Сухая/влажная уборка и ручной пылесос, устраняет до 99 % бактерий

Инновационная система влажной и сухой уборки помогает устранять до 99% бактерий за один проход. Управление подачей воды обеспечивает оптимальный уровень влажности при уборке твердых напольных покрытий. Накладки из микрофибры легко стирать вручную или в стиральной машине.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.8

из 5

13

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

26/04/2020

Україна

Україна

Незаменимый гаджет в бытовом использовании.

Данный пылесос, проявил себя на высочайшем уровне. Отлично проявил себя на всех поверхностях, особенно на ковре с длинным ворсом. Ранее пользовался проводным пылесосом и разница сразу ощутима, очень удобно убирать в труднодоступных места и не думать, где расположена розетка. Так же несомненно считаю достоинством - возможность мыть пол.

Плюсы

1. Беспроводное устройство; 2. Большая емкость батареи; 3. Подсветка на насадке; 4.

Минусы

Их нет.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SpeedPro Aqua FC6728/01 Беспроводной вертикальный пылесос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SpeedPro Aqua FC6728/01 Беспроводной вертикальный пылесос

05/04/2020

Україна

Україна

Самый удобный помощник

Очень маневренный пылесос, легкий в руке, пролазит везде в доме, можно убрать в любом месте. Долгая работа, хватает на 2-3 уборки

Плюсы

Время работы, удобный, легкий

Минусы

Нету

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SpeedPro Aqua FC6728/01 Беспроводной вертикальный пылесос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SpeedPro Aqua FC6728/01 Беспроводной вертикальный пылесос

11/05/2021

Україна

Україна

Сотрудник Philips

Одновременная сухая и влажная уборка

[Employee of philipsglobal] Пылесос, который справляется с поставленными задачами. Одним из плюсов считаю отсутствие провода. Так же очень удобно то, что можно сменить насадку и без проблем помыть пол. Удобно очищается колба от мусора и при высыпании не разлетается пыль. Подсветка на щетке дает возможность увидеть мусор в затемненных участках. Заряда хватает убрать квартиру полностью. Рекомендую к покупке.

Плюсы

Компактен, долго держит заряд.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос

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